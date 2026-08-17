Après une longue attente : quand Rodri et Cancelo arriveront-ils à Barcelone ?

Après un travail considérable, le Barça est parvenu à boucler les transferts de João Cancelo et de Rodri, deux opérations totalement différentes, mais qui permettent au club de renforcer deux postes importants au sein de l'effectif.

Une fois les deux accords parvenus à leurs phases finales, l'étape suivante était d'organiser l'arrivée des joueurs à Barcelone.

Le club catalan souhaite accélérer toutes les procédures afin qu'ils puissent passer les visites médicales nécessaires dans les plus brefs délais, signer leurs contrats, puis rejoindre l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.

Selon le journal « Sport », le Barça a organisé un vol privé pour João Cancelo, qui doit arriver à Barcelone ce lundi aux alentours de 14h30.

Le joueur lui-même avait publié tôt ce matin, via son compte Instagram, une photo par le biais de la fonction stories, prise à l'intérieur de l'avion privé qui doit le transporter à Barcelone.

L'avion devrait atterrir à Barcelone vers 14h00, et Cancelo a écrit dans son message : « En route vers la maison ».

Le joueur portugais arrivera à Barcelone dans le cadre d'un transfert libre, après être parvenu à résilier son contrat, des circonstances qui permettent au Barça de s'offrir un joueur de qualité sans avoir à débourser d'indemnité de transfert.