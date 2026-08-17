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West Bromwich Albion v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

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Après une longue attente : quand Rodri et Cancelo arriveront-ils à Barcelone ?

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Après un travail considérable, le Barça est parvenu à boucler les transferts de João Cancelo et de Rodri, deux opérations totalement différentes, mais qui permettent au club de renforcer deux postes importants au sein de l'effectif.

Une fois les deux accords parvenus à leurs phases finales, l'étape suivante était d'organiser l'arrivée des joueurs à Barcelone. 

Le club catalan souhaite accélérer toutes les procédures afin qu'ils puissent passer les visites médicales nécessaires dans les plus brefs délais, signer leurs contrats, puis rejoindre l'équipe de l'entraîneur Hansi Flick.

Selon le journal « Sport », le Barça a organisé un vol privé pour João Cancelo, qui doit arriver à Barcelone ce lundi aux alentours de 14h30. 

Le joueur lui-même avait publié tôt ce matin, via son compte Instagram, une photo par le biais de la fonction stories, prise à l'intérieur de l'avion privé qui doit le transporter à Barcelone. 

L'avion devrait atterrir à Barcelone vers 14h00, et Cancelo a écrit dans son message : « En route vers la maison ».

Le joueur portugais arrivera à Barcelone dans le cadre d'un transfert libre, après être parvenu à résilier son contrat, des circonstances qui permettent au Barça de s'offrir un joueur de qualité sans avoir à débourser d'indemnité de transfert.

  • RodriGetty Images

    Rodri arrivera dans l'après-midi

    Dans quelques heures, ce sera au tour de la star espagnole : Rodri devrait arriver à Barcelone aux alentours de 19h00, mettant ainsi un terme à l'une des plus grosses opérations du marché des transferts pour le club catalan.

    Le milieu de terrain espagnol se rendra à Barcelone pour finaliser les dernières formalités et passer la visite médicale avant de parapher son nouveau contrat. 

    L'accord devrait lier Rodri au Barça jusqu'en juin 2030, signe évident du grand pari que place le club sur l'un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

    Ainsi, cette journée de lundi s'annonce particulièrement chargée à Barcelone, avec l'arrivée de Cancelo en premier, suivi de Rodri dans l'après-midi. 

    Viendront ensuite les visites médicales, la signature des contrats et les annonces officielles, avant que les deux joueurs ne puissent définitivement s'intégrer aux entraînements de la formation catalane.

    Tous les éléments indiquent que Rodri et Cancelo seront bel et bien présents au Spotify Camp Nou pour suivre le match de leurs coéquipiers en Trophée Joan Gamper, mercredi prochain, face à Al Ahly. 

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