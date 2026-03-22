Après seulement 81 jours ! Jörg Schmadtke et Hanovre 96 annoncent leur séparation

Schmadtke, qui avait déjà marqué de son empreinte la période la plus fructueuse de l'histoire récente du club entre 2009 et 2013, n'était revenu dans le football professionnel allemand que la veille de Noël 2025. À 62 ans, il a succédé le 1er janvier à Marcus Mann, qui a rejoint le RB Salzbourg en Autriche. Son contrat courait initialement jusqu'au 28 février 2029.

Lors du premier mandat de Schmadtke au 96, le club avait terminé la saison 2010/11 de Bundesliga à la quatrième place, et l'équipe avait également disputé l'Europa League les deux années suivantes. Après son départ, Schmadtke a travaillé au 1. FC Cologne et au VfL Wolfsburg ; avant son deuxième engagement à Hanovre, il a occupé le poste de directeur sportif du FC Liverpool jusqu'en février 2024.