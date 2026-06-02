Ansu Fati s’engage définitivement avec Monaco, permettant à Barcelone d’encaisser un chèque de 17 millions d’euros

Selon Mundo Deportivo, Monaco a décidé d’activer l’option d’achat de 11 millions d’euros inscrite dans le contrat de prêt de Fati. Ce transfert permet au club de la principauté de conserver définitivement l’international espagnol, qui a passé la saison en Ligue 1.

Ce transfert met fin à son parcours au FC Barcelone. Autrefois présenté comme l’un des plus grands espoirs du club, le produit de la Masia n’a pas réussi à confirmer son immense potentiel en raison d’une série de blessures ayant perturbé son développement. Le Barça percevra immédiatement les 11 millions d’euros de cette indemnité, une manne financière bienvenue alors que le club se prépare pour le mercato estival.