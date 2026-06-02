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Ansu Fati s’engage définitivement avec Monaco, permettant à Barcelone d’encaisser un chèque de 17 millions d’euros
Le départ de Fati de Barcelone touche à sa fin
Selon Mundo Deportivo, Monaco a décidé d’activer l’option d’achat de 11 millions d’euros inscrite dans le contrat de prêt de Fati. Ce transfert permet au club de la principauté de conserver définitivement l’international espagnol, qui a passé la saison en Ligue 1.
Ce transfert met fin à son parcours au FC Barcelone. Autrefois présenté comme l’un des plus grands espoirs du club, le produit de la Masia n’a pas réussi à confirmer son immense potentiel en raison d’une série de blessures ayant perturbé son développement. Le Barça percevra immédiatement les 11 millions d’euros de cette indemnité, une manne financière bienvenue alors que le club se prépare pour le mercato estival.
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Les répercussions financières sont sous les projecteurs.
Au-delà du montant du transfert, le Barça va aussi alléger ses charges salariales. Avant son départ, Fati avait révisé son contrat : ses émoluments résiduels étaient étalés sur un calendrier plus long, pour un coût annuel brut d’environ 8,6 millions d’euros jusqu’en 2028.
En se libérant de ces obligations, le club catalan va donc économiser environ 17,2 millions d’euros de masse salariale brute sur les deux prochaines saisons, une marge de manœuvre accrue qui renforce sa santé financière et lui offre davantage de flexibilité dans la gestion de son effectif.
Barcelone se rapproche de la liberté de dépenses
Le départ de Fati s’inscrit dans une stratégie financière plus large. En combinant ce transfert à la vente de joueurs à hauts salaires et au développement de nouvelles sources de revenus, le FC Barcelone se rapproche enfin du seuil de dépenses 1:1 exigé par la Liga.
Ces dernières années, le club butait sur des restrictions qui limitaient la part de ses économies et de ses revenus de transfert réinvestissables dans l’effectif. Le retour au cadre 1:1 lui permettrait de réinjecter directement dans le renforcement de l’équipe l’intégralité des fonds générés par les ventes de joueurs et les réductions de salaires. La combinaison des 11 millions d’euros de frais de transfert et des 17,2 millions d’euros d’économies salariales offre au club une marge de manœuvre nettement plus importante sur le marché.
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Tous les regards se tournent désormais vers le mercato estival.
Le départ définitif de Fati étant désormais acté, le FC Barcelone peut se concentrer sur ses projets de transfert estival après avoir recruté Anthony Gordon en provenance de Newcastle United. Ces dernières saisons, le club a travaillé à réduire sa pression financière et à bâtir une structure salariale plus durable. Cette assise financière améliorée doit permettre au département sportif d’être plus offensif dans la recherche de renforts, alors que le FC Barcelone se prépare pour la saison 2026-2027 et entend rester compétitif aussi bien en Liga qu’en Ligue des champions.