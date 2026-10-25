La défaite du Barça face au Real Madrid n'a pas été un simple résultat scellé par de petits détails, elle a révélé un affrontement tactique au cours duquel José Mourinho a su exploiter les points faibles du système de Hansi Flick, transformant l'élan de l'équipe catalane en une occasion idéale de la frapper dans les espaces laissés derrière elle.
L'entraîneur portugais n'a pas choisi de se réfugier en défense tout au long du match, et n'a pas laissé son adversaire imposer facilement son rythme. Il a au contraire abordé la rencontre avec une souplesse évidente, variant son style de pressing en fonction du déroulement du jeu, tandis que le Barça payait le prix de quelques erreurs individuelles et d'une mauvaise gestion des transitions offensives, lors d'une soirée où est apparue la différence entre l'audace tactique et l'élan irréfléchi.