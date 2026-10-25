Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Jose Mourinho - Hansi Flick [Kooora Only]AI - Grok
GOAL
Traduit par

Analyse du Clasico : le « vieux » Mourinho piège le Barça lors d'une soirée d'équilibre et d'erreurs fatales

FEATURES
Analysis
FC Barcelone vs Real Madrid
FC Barcelone
Real Madrid
LaLiga
J. Mourinho
H. Flick
Espagne
Portugal
Allemagne

Le Real Madrid remporte le Clásico

La défaite du Barça face au Real Madrid n'a pas été un simple résultat scellé par de petits détails, elle a révélé un affrontement tactique au cours duquel José Mourinho a su exploiter les points faibles du système de Hansi Flick, transformant l'élan de l'équipe catalane en une occasion idéale de la frapper dans les espaces laissés derrière elle.

L'entraîneur portugais n'a pas choisi de se réfugier en défense tout au long du match, et n'a pas laissé son adversaire imposer facilement son rythme. Il a au contraire abordé la rencontre avec une souplesse évidente, variant son style de pressing en fonction du déroulement du jeu, tandis que le Barça payait le prix de quelques erreurs individuelles et d'une mauvaise gestion des transitions offensives, lors d'une soirée où est apparue la différence entre l'audace tactique et l'élan irréfléchi.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Le « vieux » Mourinho : un piège tactique pour prendre Barcelone au piège

    Le principal atout du Real Madrid résidait dans sa capacité à alterner entre un bloc défensif médian et un repli vers des zones plus basses, avant de basculer vers un pressing haut aux moments opportuns.

    L'objectif n'était pas seulement de protéger la surface de réparation, mais de contrôler les espaces et de contraindre les joueurs du Barça à prendre des décisions difficiles sous pression.

    En face, Flick s'est appuyé sur son style habituel fait de pressing haut et de ligne défensive avancée, mais le Real Madrid a su déjouer la première vague de pression. Une fois les joueurs du Barça venus récupérer le ballon franchis, des espaces apparaissaient derrière la ligne défensive, transformant la sortie de pression en une attaque directe menaçant les buts du club catalan.

    C'est précisément là qu'est apparue la valeur de la flexibilité tactique : le Real Madrid n'était pas contraint d'attaquer en permanence, mais attendait les moments où il pouvait atteindre les zones de danger avec le moins de passes possible, en profitant des espaces laissés par la montée des joueurs du Barça.

    Le Real Madrid a également affiché un pressing organisé dans son application, notamment depuis le tiers offensif, un point remarquable sur lequel le club merengue s'est amélioré après avoir été critiqué pendant la majeure partie de la saison.

    Il s'agit de l'un des plus grands matches de Mourinho ces dernières années, qui nous rappelle sa capacité tactique à gérer ce genre de grandes affiches, loin d'un repli défensif exagéré et de l'abandon de la possession et du contrôle à l'adversaire.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    L'équilibre, clé de la supériorité madrilène

    La présence de Bernardo Silva dans l'axe du milieu de terrain a offert au Real Madrid une option précieuse pour ressortir le ballon sous pression, grâce à son calme dans la conservation et à sa capacité à lire les mouvements de l'adversaire. Son importance ne s'est pas limitée à la conservation du ballon, mais s'est étendue à attirer les milieux de terrain du Barça vers certaines zones, ouvrant ainsi des espaces exploitables sur les côtés ou entre les lignes.

    Aux côtés de Bernardo, Tchouaméni a joué un rôle important dans l'équilibre de l'équipe, que ce soit en sécurisant la profondeur ou en contribuant à la circulation du ballon, ce qui a aidé le Real Madrid à éviter de précipiter ses transmissions vers l'avant.

    Plutôt que de se livrer à un duel direct avec le pressing du Barça, l'équipe a tenté de construire ses attaques avec patience, jusqu'à ce que l'espace adéquat apparaisse pour progresser.

    Quant à Fede Valverde, son utilisation au poste d'arrière droit a apporté au Real Madrid de la puissance physique et de la vitesse dans les transitions, en plus de sa capacité à gérer les larges espaces qu'impose la nature du Clasico.

    Valverde possède des qualités qui l'aident à suivre les transitions rapides, et il offre également à son équipe une souplesse supplémentaire lors du passage de la phase défensive à la phase offensive.

    De même, Jude Bellingham a joué un rôle majeur dans la conservation du ballon sous la pression des joueurs du Barça, en plus de sa dangerosité pour attaquer les espaces apparus derrière les défenses. Il s'est présenté dans plus d'une situation dangereuse, mais il n'a pas su prendre la bonne décision comme il se devait.

  • FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Lamine Yamal sous pression : le Barça perd sa plus redoutable arme

    Réduire le danger de Lamine Yamal était l'une des principales clés pour perturber le dispositif offensif du Barça. Le jeune ailier représente une source importante de créativité et d'occasions, notamment lorsqu'il dispose de l'espace suffisant pour le duel individuel ou pour pénétrer dans la profondeur. Mais le Real Madrid s'est employé à réduire les espaces disponibles devant lui et à limiter sa capacité à évoluer librement, grâce à un marquage serré de Cucurella et au repli de Diomandé pour assumer des tâches défensives.

    La couverture défensive collective, conjuguée aux rôles assurés par le latéral et l'ailier du côté opposé, a contribué à atténuer le danger de ses déplacements.

    De plus, le pressing sur le porteur du ballon et la fermeture des angles de passe ont limité la capacité du Barça à lui transmettre le ballon dans de bonnes conditions, le contraignant à évoluer loin des zones depuis lesquelles il peut faire la différence.

    De l'autre côté, s'appuyer sur Raphinha, avec Lamine Yamal à droite et Gordon à gauche, n'a pas suffi à lui seul à garantir l'efficacité offensive. Le problème ne résidait pas seulement dans les noms, mais dans la capacité du dispositif à transmettre le ballon aux attaquants dans les bons espaces, en particulier lorsque l'adversaire parvient à neutraliser l'une des clés du jeu et à forcer l'équipe à modifier le cheminement de ses attaques.

    Le milieu de terrain du Barça, emmené par Pedri, s'est le plus souvent montré incapable de casser les lignes bien organisées du club madrilène, ce qui est inhabituel, car la plupart des joueurs n'ont pas affiché leur niveau habituel.

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • La défense avancée de Flick, une arme qui s'est retournée contre le Barça

    La ligne défensive haute offre au Barça la capacité de presser dans les zones adverses et de réduire la distance entre ses lignes, mais elle se transforme en point faible lorsque l'équipe échoue à récupérer rapidement le ballon, ou lorsque l'adversaire parvient à le faire passer dans le dos des défenseurs. C'est précisément ce que le Real Madrid a tenté d'exploiter en se déplaçant au bon moment plutôt qu'en s'appuyant sur de longs ballons aléatoires.

    La patience dans la construction des attaques a constitué un élément important du plan : la présence de joueurs capables de conserver le ballon sous la pression, comme Bernardo Silva et Tchouaméni, a offert au Real Madrid l'occasion d'attendre le moment opportun pour transmettre le ballon dans les espaces situés derrière la défense.

    Et dès que la première ligne de pressing était franchie, l'équipe pouvait exploiter la distance entre les défenseurs et le gardien, ce qu'ont fait Kylian Mbappé et Bellingham à maintes reprises.

    Le danger de cette approche ne tenait pas uniquement au fait d'atteindre les buts, mais aussi à ce qu'elle contraignait le Barça à reculer par moments ou à hésiter à poursuivre le pressing avec la même intensité.

    Ainsi, l'arme qui confère à l'équipe de Flick un avantage en matière de possession et de maîtrise s'est muée en risque défensif nécessitant une couverture précise et une coordination parfaite entre les éléments de la ligne arrière.

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-REAL MADRIDAFP

    Cubarsi paie le prix : des erreurs individuelles ont décidé du Clásico

    Même si la supériorité tactique du Real Madrid a contribué à faire la différence, les erreurs individuelles au sein de la défense du Barça ont été un facteur déterminant dans le scénario de la rencontre.

    Pau Cubarsí s'est retrouvé au cœur de l'action après avoir commis des bévues à la passe, dont Mbappé et le système offensif madrilène ont profité pour trouver le chemin des filets.

    Le premier but est venu d'une passe ratée par laquelle Cubarsí a offert à Mbappé une occasion de marquer, le ballon ayant rebondi sur ce dernier avant de terminer au fond des filets.

    Sur le deuxième but, Cubarsí était le mieux placé pour intercepter un ballon venu du côté droit de la surface de réparation, mais il a mal évalué la situation, permettant au remplaçant Camavinga de s'en emparer et de servir Mbappé, auteur du deuxième but.

    Cela a été la cause de la défaite et reflète le mauvais état d'esprit de la plupart des joueurs du Barça après un début époustouflant en Liga lors de la saison actuelle.

Prochains matchs
BAR

BAR

LaLiga

31 oct. 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

LaLiga

01 nov. 2026

RMA

RMA