Le principal atout du Real Madrid résidait dans sa capacité à alterner entre un bloc défensif médian et un repli vers des zones plus basses, avant de basculer vers un pressing haut aux moments opportuns.

L'objectif n'était pas seulement de protéger la surface de réparation, mais de contrôler les espaces et de contraindre les joueurs du Barça à prendre des décisions difficiles sous pression.

En face, Flick s'est appuyé sur son style habituel fait de pressing haut et de ligne défensive avancée, mais le Real Madrid a su déjouer la première vague de pression. Une fois les joueurs du Barça venus récupérer le ballon franchis, des espaces apparaissaient derrière la ligne défensive, transformant la sortie de pression en une attaque directe menaçant les buts du club catalan.

C'est précisément là qu'est apparue la valeur de la flexibilité tactique : le Real Madrid n'était pas contraint d'attaquer en permanence, mais attendait les moments où il pouvait atteindre les zones de danger avec le moins de passes possible, en profitant des espaces laissés par la montée des joueurs du Barça.

Le Real Madrid a également affiché un pressing organisé dans son application, notamment depuis le tiers offensif, un point remarquable sur lequel le club merengue s'est amélioré après avoir été critiqué pendant la majeure partie de la saison.

Il s'agit de l'un des plus grands matches de Mourinho ces dernières années, qui nous rappelle sa capacité tactique à gérer ce genre de grandes affiches, loin d'un repli défensif exagéré et de l'abandon de la possession et du contrôle à l'adversaire.