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Amorim reconnaît ses erreurs à Manchester United et dévoile le secret de son pari sur Modric

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L'entraîneur portugais réagit à la polémique autour du départ de Leão

L'équipe de Milan est arrivée lundi dans la ville australienne de Perth pour entamer les préparatifs du tournoi amical très attendu qui verra la participation de Milan, de l'Inter et du club de Palerme, concurrent en Serie B italienne.

L'entraîneur Ruben Amorim a fait des déclarations dans diverses directions lors de sa deuxième apparition médiatique depuis sa nomination.

Milan a officiellement annoncé la nomination d'Amorim comme nouvel entraîneur à la mi-juin dernier, en remplacement de Massimiliano Allegri, limogé après l'échec des Rossoneri à se qualifier pour la Ligue des champions à l'issue de la saison précédente.

  • Pourquoi Milan a-t-il recruté Amorim ?

    À propos des raisons qui ont poussé la direction du Milan AC à le recruter, Amorim a expliqué : « Ils ont signé avec moi parce qu'ils sentaient que j'étais l'homme qu'il fallait pour le style de jeu que je veux mettre en place. Ils souhaitent jouer de la même manière, mais je pense qu'ils ne m'ont pas engagé uniquement en raison de mes succès, mais aussi pour mon expérience dans un grand club comme Manchester United et pour les idées que j'ai partagées lors de nos réunions avec M. Cardinale. »

    Et d'ajouter : « Ils ont compris que j'étais prêt pour cette mission, non seulement grâce à mes succès passés, mais aussi à cause de mes échecs. Je crois que cela a beaucoup aidé lors de ces réunions. »

    Amorim a évoqué la nature du travail au sein du club italien en déclarant : « Quand on est entraîneur du Milan AC, il y a des choses que l'on est tenu de faire. Je pense avoir ressenti une certaine pression de la part de mon staff ; ils m'ont dit que la situation ici était différente et qu'il fallait se présenter d'une autre manière. » Il a poursuivi : « Milan est la ville de la mode, il faut donc représenter sa ville de la meilleure façon. Nous devons respecter l'histoire de notre club, et une partie de cette histoire ne concerne pas seulement la façon de jouer, mais aussi la manière de se présenter et de représenter la ville, et c'est ce que je ferai. »

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  • L'expérience à United : j'ai commis beaucoup d'erreurs

    À propos de sa période à Manchester United, Amorim a déclaré : « Cela n'a plus d'importance aujourd'hui. Il y a une histoire, puis quelque chose se produit, les circonstances changent, et il faut se concentrer sur le prochain défi. J'ai beaucoup appris. »

    Et de poursuivre : « Il est difficile de pointer une seule chose précise, mais ce que je sais clairement, c'est que j'ai commis beaucoup d'erreurs. Lorsqu'on fait ce genre d'auto-évaluation, on réalise que ce n'était pas seulement leur faute, mais aussi la mienne. »

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  • Les symboles du Milan AC : des messages échangés

    Amorim a également révélé qu'il avait été en contact avec des figures emblématiques du Milan AC : « J'ai vraiment eu l'honneur d'être l'entraîneur de Manchester United à cette époque, mais je suis désormais à Milan. J'ai parlé avec certaines personnalités du club comme Massaro et Baresi ; nous avons échangé des messages, et c'est ce qu'il y a de plus important pour comprendre la nature du club et son histoire. »

    Il a poursuivi : « Pour moi, cela a été plus facile cette fois-ci, parce que je suis supporter du Milan AC depuis mon enfance, et je comprends la culture du club et son histoire. Mais tout cela appartient désormais au passé, et notre objectif est de construire le nouvel avenir. Ils m'ont choisi pour une raison, et l'une d'elles est que j'aime me pencher sur les équipes qui souffrent ; je sais que c'est difficile, mais nous voulons reconstruire quelque chose. Nous avons beaucoup de choses en place, l'effectif et l'institution sont dans une excellente situation. Et si c'était ma dernière étape, j'en serais très heureux, car entraîner ce club était mon rêve. »

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  • « Nous avons besoin de l'expérience de Modrić »

    Concernant la prolongation récente du contrat de Luka Modric jusqu'en 2027, après une seule saison passée à San Siro, Amorim a commenté : « Ce que j'ai vu l'année dernière, c'est un joueur qui peut encore évoluer au plus haut niveau. Il a livré de bonnes performances tout au long de la saison, tout comme lors de la Coupe du monde. »

    Il a ajouté : « Je pense que nous avons besoin d'expérience. Comme vous le voyez, nous faisons venir beaucoup de jeunes joueurs, et pour qu'ils réussissent, nous devons apporter de l'expérience autour d'eux. C'est absolument essentiel, et nous avons fourni de gros efforts pour continuer à garder Luka dans notre équipe. Je pense qu'il est très heureux. Nous parlons du Milan, et je pense que tout le monde veut jouer dans un club comme le nôtre, donc nous devons progresser et mieux jouer pour atteindre un autre niveau. »

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  • Le débat autour de Leão

    Pour conclure son intervention, Amorim a répondu à une question sur l'avenir de Rafael Leao, qui a reçu des offres et suscité l'intérêt de clubs turcs, et en particulier du Fenerbahçe, en déclarant : « Ce n'est pas très compliqué. Pour moi, l'équipe est ce qui compte le plus. Je parlerai avec Rafa, Ramos, Saelemaekers et tous les joueurs de retour de la Coupe du monde. »

    Il a poursuivi : « Ils savent tous ce que signifie jouer pour un club comme Milan. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations autour de nos joueurs, mais ce sont nos joueurs tant que rien ne se passe. Encore une fois, l'objectif est de préparer l'équipe pour le premier match. Tous les joueurs vont s'entraîner et se battre pour décrocher leur place dans ce match, c'est une certitude et ce n'est ni nouveau ni différent. »

    Il a conclu : « Je traite les joueurs différemment parce que ce sont des personnes différentes, mais au bout du compte les règles s'appliquent à tout le monde, c'est très simple. Ne compliquons pas les choses ; nous devons nous entraîner, prendre du plaisir, aider la communauté, partager beaucoup de choses avec nos supporters et nous préparer pour la saison. »

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