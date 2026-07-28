Pour conclure son intervention, Amorim a répondu à une question sur l'avenir de Rafael Leao, qui a reçu des offres et suscité l'intérêt de clubs turcs, et en particulier du Fenerbahçe, en déclarant : « Ce n'est pas très compliqué. Pour moi, l'équipe est ce qui compte le plus. Je parlerai avec Rafa, Ramos, Saelemaekers et tous les joueurs de retour de la Coupe du monde. »
Il a poursuivi : « Ils savent tous ce que signifie jouer pour un club comme Milan. Je sais qu'il y a beaucoup de spéculations autour de nos joueurs, mais ce sont nos joueurs tant que rien ne se passe. Encore une fois, l'objectif est de préparer l'équipe pour le premier match. Tous les joueurs vont s'entraîner et se battre pour décrocher leur place dans ce match, c'est une certitude et ce n'est ni nouveau ni différent. »
Il a conclu : « Je traite les joueurs différemment parce que ce sont des personnes différentes, mais au bout du compte les règles s'appliquent à tout le monde, c'est très simple. Ne compliquons pas les choses ; nous devons nous entraîner, prendre du plaisir, aider la communauté, partager beaucoup de choses avec nos supporters et nous préparer pour la saison. »
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