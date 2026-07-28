À propos des raisons qui ont poussé la direction du Milan AC à le recruter, Amorim a expliqué : « Ils ont signé avec moi parce qu'ils sentaient que j'étais l'homme qu'il fallait pour le style de jeu que je veux mettre en place. Ils souhaitent jouer de la même manière, mais je pense qu'ils ne m'ont pas engagé uniquement en raison de mes succès, mais aussi pour mon expérience dans un grand club comme Manchester United et pour les idées que j'ai partagées lors de nos réunions avec M. Cardinale. »

Et d'ajouter : « Ils ont compris que j'étais prêt pour cette mission, non seulement grâce à mes succès passés, mais aussi à cause de mes échecs. Je crois que cela a beaucoup aidé lors de ces réunions. »

Amorim a évoqué la nature du travail au sein du club italien en déclarant : « Quand on est entraîneur du Milan AC, il y a des choses que l'on est tenu de faire. Je pense avoir ressenti une certaine pression de la part de mon staff ; ils m'ont dit que la situation ici était différente et qu'il fallait se présenter d'une autre manière. » Il a poursuivi : « Milan est la ville de la mode, il faut donc représenter sa ville de la meilleure façon. Nous devons respecter l'histoire de notre club, et une partie de cette histoire ne concerne pas seulement la façon de jouer, mais aussi la manière de se présenter et de représenter la ville, et c'est ce que je ferai. »

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