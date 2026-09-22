Giovanni Malagò, président de la Figc, s’est exprimé au sujet de l’amende infligée à la Juventus pour le non-respect, de la part de certains supporters au Stadium, de la minute de silence en hommage à la disparition de Sandro Mazzola : « Ce que je pense, c’est que pour quelques-uns, il ne peut pas y avoir un discours qui implique toute une société, tout un stade », rapporte l’ANSA. « Il me semble que sur cet épisode, il y a eu une réaction très forte de l’écrasante majorité des personnes présentes, parce que ces choses ont attristé tout le monde, à commencer par les dirigeants de la Juventus. »