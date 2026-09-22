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Malagò Grafica
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Amende pour la Juventus, Malagò : « On ne peut pas impliquer tout un club pour quelques-uns »

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Le président de la FIGC s’exprime au sujet de l’amende infligée à la Juventus pour le non-respect, par certains supporters à l’Allianz Stadium, de la minute de silence observée en hommage à Sandro Mazzola après sa disparition.

Giovanni Malagò, président de la Figc, s’est exprimé au sujet de l’amende infligée à la Juventus pour le non-respect, de la part de certains supporters au Stadium, de la minute de silence en hommage à la disparition de Sandro Mazzola : « Ce que je pense, c’est que pour quelques-uns, il ne peut pas y avoir un discours qui implique toute une société, tout un stade », rapporte l’ANSA. « Il me semble que sur cet épisode, il y a eu une réaction très forte de l’écrasante majorité des personnes présentes, parce que ces choses ont attristé tout le monde, à commencer par les dirigeants de la Juventus. »

  • « C’est faux de généraliser »

    Malagò, intervenu lors d’un événement à Rapallo, poursuit : « Des problèmes dans le football ? Selon moi, il est faux de généraliser, on ne peut pas simplement dire le football. Si, dans un stade de 40 000 personnes, il y en a 30, 20, 50 qui sifflent. Nous le voyons aussi dans d’autres contextes qui peuvent être porteurs de valeurs, comme l’école. S’il y en a quelques-uns qui font des choses qui nous font pâlir ou même honte, il ne faut certainement pas généraliser ».


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