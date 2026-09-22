Giovanni Malagò, président de la Figc, s’est exprimé au sujet de l’amende infligée à la Juventus pour le non-respect, de la part de certains supporters au Stadium, de la minute de silence en hommage à la disparition de Sandro Mazzola : « Ce que je pense, c’est que pour quelques-uns, il ne peut pas y avoir un discours qui implique toute une société, tout un stade », rapporte l’ANSA. « Il me semble que sur cet épisode, il y a eu une réaction très forte de l’écrasante majorité des personnes présentes, parce que ces choses ont attristé tout le monde, à commencer par les dirigeants de la Juventus. »
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Amende pour la Juventus, Malagò : « On ne peut pas impliquer tout un club pour quelques-uns »
« C’est faux de généraliser »
Malagò, intervenu lors d’un événement à Rapallo, poursuit : « Des problèmes dans le football ? Selon moi, il est faux de généraliser, on ne peut pas simplement dire le football. Si, dans un stade de 40 000 personnes, il y en a 30, 20, 50 qui sifflent. Nous le voyons aussi dans d’autres contextes qui peuvent être porteurs de valeurs, comme l’école. S’il y en a quelques-uns qui font des choses qui nous font pâlir ou même honte, il ne faut certainement pas généraliser ».
SUR L’ÉQUIPE D’ITALIE
Enfin, sur l’Italie de Mancini : « Optimistes ? Nous le sommes par nature, mais surtout nous devons l’être ».
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