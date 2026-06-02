Pour certaines joueuses, la destination finale ne fait guère de doute. Des transferts comme celui de Georgia Stanway vers Arsenal alimentent les rumeurs depuis des mois, et il ne manquerait plus que l’annonce officielle.

En revanche, les dossiers Alexia Putellas et Sam Kerr demeurent plus flous : les deux joueuses ont longtemps été annoncées dans un club précis, puis les bruits ont cessé. Une destination surprise est-elle encore possible ?

Cette incertitude promet des mois passionnants, au cours desquels la détermination des clubs à conserver leurs stars sera mise à l’épreuve.

La jeune prodige Felicia Schroder est sous contrat avec Hacken jusqu’en 2029, mais, face à l’intérêt présumé de Chelsea, le club suédois pourrait-il résister à une offre mirobolante ? L’attaquante des Blues, Mayra Ramirez, pourrait quant à elle prendre la direction de l’Espagne, tandis que plusieurs clubs s’intéresseront forcément à Romee Leuchter, qui continue d’aligner les buts au Paris Saint-Germain et dont le contrat expire dans un an.

Ces dossiers devraient donc alimenter les chroniques estivales. Mais, à l’aube du mercato, quels sont les joueurs attendus sur le départ avant la saison 2026-2027 ? GOAL vous propose dix noms à surveiller…