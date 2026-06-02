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Ameé Ruszkai

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Alexia Putellas, Mary Earps et les dix meilleures joueuses annoncées sur le marché des transferts estivaux 2026

WOMEN'S FOOTBALL
A. Putellas
M. Earps
B. Mead
S. Kerr
G. Stanway
N. Charles
Barcelona
Arsenal Women
Chelsea FC Women
Bayern Munich
Manchester City Women
Ligue des Champions
WSL Série printemps
Liga F
Bundesliga
Premiere Ligue
NWSL
London City Lionesses
Real Madrid Femenino
OL Lyonnes
Paris Saint Germain
VfL Wolfsburg
TSG 1899 Hoffenheim
S. Cerci
O. Batlle
M. Leon
C. Weir
FEATURES

La période des transferts est officiellement ouverte. Les principales compétitions européennes se sont achevées, les nouveaux champions ont été couronnés et tous les regards se tournent désormais vers les mouvements attendus avant la saison 2026-2027. De nombreuses joueuses de renom devraient changer d’équipe cet été, promettant des semaines passionnantes et riches en rebondissements.

Pour certaines joueuses, la destination finale ne fait guère de doute. Des transferts comme celui de Georgia Stanway vers Arsenal alimentent les rumeurs depuis des mois, et il ne manquerait plus que l’annonce officielle.

En revanche, les dossiers Alexia Putellas et Sam Kerr demeurent plus flous : les deux joueuses ont longtemps été annoncées dans un club précis, puis les bruits ont cessé. Une destination surprise est-elle encore possible ?

Cette incertitude promet des mois passionnants, au cours desquels la détermination des clubs à conserver leurs stars sera mise à l’épreuve.

La jeune prodige Felicia Schroder est sous contrat avec Hacken jusqu’en 2029, mais, face à l’intérêt présumé de Chelsea, le club suédois pourrait-il résister à une offre mirobolante ? L’attaquante des Blues, Mayra Ramirez, pourrait quant à elle prendre la direction de l’Espagne, tandis que plusieurs clubs s’intéresseront forcément à Romee Leuchter, qui continue d’aligner les buts au Paris Saint-Germain et dont le contrat expire dans un an.

Ces dossiers devraient donc alimenter les chroniques estivales. Mais, à l’aube du mercato, quels sont les joueurs attendus sur le départ avant la saison 2026-2027 ? GOAL vous propose dix noms à surveiller…

  • Alexia PutellasGetty Images

    Alexia Putellas (Barcelone)

    Figure de proue de cette sélection, Alexia Putellas, double lauréate du Ballon d’Or, pourrait bien décrocher un troisième sacre individuel plus tard cette année, grâce à une saison 2022–2023 de haut vol sous le maillot du FC Barcelone. Le mois dernier, la milieu de terrain a bouclé quatorze années au club en soulevant la Ligue des champions, point d’orgue d’un quadruplé historique.

    Avant même la fin de cette campagne, les London City Lionesses, formation de Women’s Super League soutenue par la milliardaire Michele Kang, également propriétaire de Lyon et du Washington Spirit, avaient affiché leur intérêt pour l’internationale espagnole. On ignorait alors si Putellas prolongerait à Barcelone ou chercherait un nouveau défi.

    Maintenant que son départ est acté, les London City Lionesses, club de Women’s Super League soutenu par la milliardaire Michele Kang, sont en pole position pour recruter la joueuse de 32 ans. Selon Mundo Deportivo, Putellas a écarté l’intérêt des « Big Four » de la WSL – Arsenal, Chelsea, Manchester City et Manchester United. Selon le quotidien catalan, la milieu de terrain souhaite éviter un club qui pourrait devenir un rival du Barça. La NWSL est donc évoquée comme destination possible, d’autant que Putellas a déjà écarté des offres venues d’Amérique centrale et d’Arabie saoudite.

    • Publicité
  • Arsenal v Everton - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Beth Mead (Arsenal)

    Parmi les joueuses dont le futur club semble déjà acté, Beth Mead a officialisé son départ d’Arsenal en fin de saison, après avoir conquis tous les titres possibles durant ses neuf années au club. Moins souvent titulaire cette année que par le passé, l’internationale anglaise a néanmoins signé plusieurs performances décisives et conserve la capacité de faire basculer une rencontre au plus haut niveau.

    Ses qualités auraient tapé dans l’œil de Manchester City, selon The Athletic, qui évoquait déjà un intérêt du club en avril. Sur le plan personnel, le choix est logique : sa compagne, Vivianne Miedema, y évolue déjà. Sportivement, le dossier est également cohérent : les Citizens disposent déjà d’ailes bien pourvues, mais une rotation s’avérera nécessaire la saison prochaine, lorsque le club retrouvera la Ligue des champions après son sacre en WSL.

  • Niamh Charles Chelsea Women 2025-26Getty Images

    Niamh Charles (Chelsea)

    Le poste d’arrière gauche s’annonce comme l’un des plus observés du prochain mercato, plusieurs joueuses étant sur le point de changer de club. Niamh Charles, pourtant encore sous contrat avec Chelsea jusqu’en 2024, ne figurait pas parmi les départs attendus. Selon The Athletic, l’internationale anglaise devrait néanmoins rejoindre Manchester City.

    Les nouvelles championnes de la WSL cherchent justement à se renforcer à ce poste : Leila Ouahabi a quitté le club à l’expiration de son contrat et Alex Greenwood, plus à l’aise en charnière centrale, a dépanné sur le flanc gauche une bonne partie de la saison. L’arrivée de Charles devrait donc permettre à la capitaine des Citizens de retrouver son poste de prédilection tout en consolidant un secteur qui en a grandement besoin.

    À 26 ans, Charles, parfois titulaire à ce poste en équipe d’Angleterre, doit pourtant se battre pour conserver sa place, d’autant qu’elle peine à accumuler du temps de jeu en club. S’imposer comme titulaire à City lui permettrait donc de consolider ses chances de figurer durablement sur la scène internationale.

  • Georgia Stanway Bayern Munich Women 2025-26Getty Images

    Georgia Stanway (Bayern Munich)

    Son arrivée à Arsenal cet été ne surprendra personne : Georgia Stanway a confirmé en janvier son départ du Bayern Munich, qu’elle quittera après quatre années couronnées de succès et un nouveau triplé national.

    Les Gunners s’appuient fortement sur Kim Little et Mariona Caldentey au milieu de terrain, et l’absence de l’une ou de l’autre entraîne souvent une baisse de niveau. Renforcer ce secteur avec davantage de qualité était donc, sans surprise, une priorité pour le club cet été, et c’est exactement ce qu’apportera Stanway.

  • Mapi Leon Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Mapi León (Barcelone)

    Les Lionesses de London City ne se contentent pas de courtiser Putellas cet été : le club londonien s’intéresse aussi à une autre pièce maîtresse du Barça, la défenseure centrale Mapi Leon. Âgée de 30 ans, elle figure parmi les meilleures à son poste, sinon la meilleure, et a brillé lors du quadruplé réalisé par les Blaugranas cette saison.

    Son départ de Catalogne a été officialisé avant même la fin de la saison, concluant neuf années passées au club, et tous les indices indiquent qu’elle s’apprête à rejoindre l’Angleterre pour s’engager avec London City. Une arrivée de poids pour l’équipe de WSL, qui vise les avant-postes après une sixième place lors de sa première saison parmi l’élite.

  • Chelsea v Manchester City - Adobe Women's FA Cup Semi FinalGetty Images Sport

    Sam Kerr (Chelsea)

    Un chapitre prolifique mais douloureux se referme pour Sam Kerr à Chelsea. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur début 2024, l’attaquante est restée écartée des terrains pendant vingt mois. De retour la saison dernière, elle a connu des performances inégales, logique après une si longue absence. Pourtant, elle a rappelé son talent et son sens du but dans les grands moments, avant d’annoncer son départ avant même la fin de l’exercice.

    Quelle sera donc la prochaine étape pour cette joueuse qui s’est illustrée lors de la Coupe d’Asie en mars, a terminé la saison avec sept buts lors de ses sept derniers matchs avec Chelsea et a quitté le club en tant que meilleure buteuse de tous les temps des Blues en WSL ? Kerr a démenti il y a quelques semaines les rumeurs d’un transfert au Denver Summit en NWSL, mais c’est vers l’élite américaine que beaucoup semblent penser qu’elle va retourner.

    L’internationale australienne a déjà passé six saisons outre-Atlantique, quittant le championnat en tant que meilleure buteuse de son histoire, avant d’être détrônée en 2024.

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    Caroline Weir (Real Madrid)

    Malgré les difficultés de l’équipe féminine du Real Madrid, toujours à la traîne derrière Barcelone en Liga F et encore privée de titre majeur depuis sa fondation en 2020, la trajectoire de Caroline Weir depuis son arrivée chez les « Blancas » force l’admiration. L’internationale écossaise a démarré en fanfare la saison 2022-2023 et, malgré une cruelle blessure au ligament croisé antérieur l’année suivante, elle a repris là où elle s’était arrêtée lors de l’exercice 2024-2025 pour totaliser 18 buts et passes décisives en championnat, un total qu’elle a déjà dépassé cette année avec 19.

    Son contrat expirant cet été, la joueuse de 30 ans pourrait rejoindre un club champion où ses performances régulières se traduiraient enfin par des trophées. Selon ESPN, en mars, Lyon, finaliste de la Ligue des champions cette année, serait en négociations avancées avec l’internationale écossaise.

  • Ona Batlle Barcelona Women 2025-26Getty Images

    Ona Batlle, défenseure catalane originaire de Barcelone, est une joueuse expérimentée évoluant au poste de latérale gauche.

    Ona Batlle figure parmi les joueuses qui quittent Barcelone en tant que joueuse libre cet été. Cette arrière latérale, l’une des meilleures au monde, avait rejoint le club en 2023 après avoir été formée dans son centre de formation puis s’être imposée chez les seniors ailleurs. Après trois ans au sein du club de son enfance, elle s’apprête donc à repartir et devrait retourner en Angleterre, où elle a déjà évolué sous les couleurs de Manchester United.

    Depuis plusieurs mois, son nom est étroitement associé à Arsenal. Les Gunners disposent déjà d’un effectif fourni à ce poste, avec Emily Fox, Taylor Hinds, Smilla Holmberg et Katie McCabe, mais l’arrivée d’une joueuse du calibre de Batlle reste séduisante, d’autant plus que le départ de McCabe pour Chelsea crée un vide.

  • Manchester United Women v Paris Saint-Germain - UEFA Women's Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Mary Earps (Paris Saint-Germain)

    Ces derniers étés, l’avenir de Mary Earps a fait partie des dossiers chauds du mercato. En 2023, la gardienne anglaise avait été annoncée à Arsenal avant de prolonger finalement son contrat à Manchester United. Elle a toutefois quitté les Red Devils l’été suivant pour s’engager avec le Paris Saint-Germain.

    Dans quelques semaines, son contrat parisien expirera, et si son nom ne fait plus autant de bruit qu’auparavant sur le marché des transferts, l’ex-numéro 1 des Lionesses reste une cible de choix pour tout club cherchant une gardienne confirmée et douée.

    Pendant plusieurs semaines, les spéculations sur sa destination ont été vagues, mais le nom de l’Anglaise de 33 ans a régulièrement été associé aux London City Lionesses. Lundi,BBC Sport a confirmé que l’ex-internationale avait trouvé un accord sur les modalités personnelles avec le club londonien, annonçant un retour imminent au pays.

  • Selina Cerci Hoffenheim 2025-26Getty Images

    Selina Cerci, évoluant pour Hoffenheim, est une joueuse de football confirmée.

    Arsenal s'est montré extrêmement actif sur le marché des transferts, et Selina Cerci pourrait bien être une nouvelle recrue des Gunners cet été. La joueuse de 26 ans, en fin de contrat à Hoffenheim, a attiré l’attention en terminant meilleure buteuse de Bundesliga lors des deux dernières saisons : elle a partagé le Soulier d’or 2024-2025 et échoué à seulement un but du doublé en 2025-2026.

    Selon ESPN, la joueuse négocierait avec plusieurs clubs de WSL, ce qui semble logique : même si Arsenal est un grand club, les Gunners disposent déjà de deux pointes confirmées, Alessia Russo et Stina Blackstenius, ainsi que de la jeune Michelle Agyemang en plein essor.

    Dans ces conditions, les opportunités pour Cerci pourraient être limitées à Londres, et un autre club pourrait lui offrir davantage de temps de jeu. Reste à savoir quelle décision elle prendra.