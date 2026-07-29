Le club d'Al-Hilal pourrait être sur le point de prendre une décision qui soulèvera de nombreux points d'interrogation, s'il venait à se séparer de l'un de ses éléments les plus en vue et les plus stables au cours des dernières années. Alors que les regards se tournent vers l'avenir du gardien marocain Yassine Bounou, les récents développements posent une question importante : le club saoudien s'approche-t-il de se défaire d'une valeur technique qui bénéficie encore de l'estime des clubs de l'élite en Europe ?
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Al-Hilal a-t-il des regrets ? La Juventus multiplie la valeur de Bono de 65 %
L'intérêt de la Juventus rebat entièrement les cartes
Le site de la chaîne Al Jazeera a affirmé : « Des rapports de presse ont révélé l'intérêt de la Juventus pour recruter le gardien marocain Yassine Bounou, à un moment où les spéculations se multiplient au sujet de son avenir avec Al-Hilal, qui envisage de se contenter de l'inscrire dans les compétitions continentales après le retour de Mohamed Al-Owais. »
Le compte de la chaîne sur X a indiqué que le club italien souhaite s'attacher les services de Bounou pour environ 9 millions d'euros.
Il a précisé que le gardien marocain refuse le scénario d'Al-Hilal consistant à ne l'inscrire qu'au niveau continental, ce qui fait de son départ cet été une possibilité réelle, malgré son contrat qui court jusqu'à l'été 2028.
La somme de 9 millions d'euros ne paraît pas exceptionnelle sur le marché des transferts, mais elle devient un chiffre tout à fait différent lorsqu'elle est associée au nom d'un gardien qui a atteint l'âge de trente-cinq ans. La question ici ne concerne pas seulement la valeur d'une transaction, mais la manière dont un club de l'envergure de la Juventus considère un joueur censé se trouver, selon la logique du marché, dans la dernière étape de sa carrière.
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Une offre en sens inverse : un écart difficile à ignorer
Depuis son transfert à Al-Hilal à l'été 2023, la valeur marchande de Yassine Bounou sur le site « Transfermarkt » a suivi une trajectoire descendante. Elle est passée de 12 millions d'euros au moment de sa signature à 9 millions à la mi-2024, puis à 7 millions à la fin de la même année, avant de retomber à 6,5 millions puis à 5,5 millions d'euros à la mi-2025.
Ce recul paraît logique dans un marché qui repose davantage sur le facteur de l'âge et sur le potentiel de revente que sur les performances actuelles. Mais une offre d'une valeur de 9 millions d'euros — si les informations s'avèrent exactes — signifie que la Juventus est prête à débourser une somme supérieure d'environ 65 % à la dernière évaluation marchande du gardien marocain, un écart difficile à ignorer.
La valeur marchande n'égale pas toujours la valeur technique
Au poste de gardien de but précisément, les choses ne suivent pas toujours les règles traditionnelles du marché des transferts. Le gardien ne perd pas sa valeur technique à la même vitesse qu'un milieu de terrain ou un attaquant, car l'expérience, le placement et la lecture du jeu deviennent plus importants au fil des années. C'est pourquoi des gardiens comme Gianluigi Buffon, Manuel Neuer et Iker Casillas ont continué à rivaliser au plus haut niveau après avoir dépassé les trente-trois ans, malgré la baisse progressive de leur valeur marchande.
Dès lors, toute offre pour Bounou ne reflète pas nécessairement sa valeur sur le marché de la revente, mais témoigne plutôt de la confiance du club qui le convoite en sa disponibilité immédiate et en sa capacité à apporter un plus dès le premier jour.
Une valeur qui ne se mesure ni aux chiffres ni à l'âge
Si la Juventus est déjà prête à débourser ce montant, il ne s'agit peut-être pas d'un achat sur le long terme, mais plutôt de l'acquisition d'une « garantie technique » clé en main. Bono ne se contente pas d'apporter son expérience du championnat saoudien, il possède également à son actif une présence remarquée en Coupe du monde, des expériences européennes réussies, notamment avec Séville, des titres à tous les niveaux et un palmarès bien fourni dans les grands matchs. Ce type de joueurs est parfois difficile à évaluer à travers les chiffres établis par les sites de notation et de statistiques.
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