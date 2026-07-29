Al-Hilal a-t-il des regrets ? La Juventus multiplie la valeur de Bono de 65 %

Le site de la chaîne Al Jazeera a affirmé : « Des rapports de presse ont révélé l'intérêt de la Juventus pour recruter le gardien marocain Yassine Bounou, à un moment où les spéculations se multiplient au sujet de son avenir avec Al-Hilal, qui envisage de se contenter de l'inscrire dans les compétitions continentales après le retour de Mohamed Al-Owais. »

Le compte de la chaîne sur X a indiqué que le club italien souhaite s'attacher les services de Bounou pour environ 9 millions d'euros.

Il a précisé que le gardien marocain refuse le scénario d'Al-Hilal consistant à ne l'inscrire qu'au niveau continental, ce qui fait de son départ cet été une possibilité réelle, malgré son contrat qui court jusqu'à l'été 2028.

La somme de 9 millions d'euros ne paraît pas exceptionnelle sur le marché des transferts, mais elle devient un chiffre tout à fait différent lorsqu'elle est associée au nom d'un gardien qui a atteint l'âge de trente-cinq ans. La question ici ne concerne pas seulement la valeur d'une transaction, mais la manière dont un club de l'envergure de la Juventus considère un joueur censé se trouver, selon la logique du marché, dans la dernière étape de sa carrière.

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