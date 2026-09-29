La procédure judiciaire dans l’affaire des plus-values liée aux opérations concernant le joueur Rolando Mandragora s’achève par trois relaxes. Le juge de l’audience préliminaire du tribunal d’Udine a relaxé le président de l’Udinese, Franco Soldati, et le vice-président, Stefano Campoccia, parce que « le fait n’est pas prévu par la loi comme une infraction ». L’Udinese Calcio a également été relaxée « parce que les faits ne sont pas établis ». Le parquet avait requis deux ans de prison contre Soldati et Campoccia, ainsi qu’une sanction de 500 000 euros contre le club. Les accusations portaient, à divers titres, sur de fausses communications sociales, une déclaration frauduleuse et l’évasion de l’Ires. Au centre de la procédure, les opérations relatives à Mandragora, acheté par la Juventus en 2018 puis revenu à Turin deux ans plus tard.
Affaire Mandragora, l’Udinese définitivement acquittée
Voici le communiqué de l'Udinese : « L'Udinese Calcio prend acte avec satisfaction du jugement rendu aujourd'hui par le tribunal d'Udine, qui a prononcé l'acquittement pur et simple du président Franco Soldati, du vice-président Stefano Campoccia et du club.
Cette décision confirme le caractère infondé des accusations portées contre l'Udinese Calcio et ses principaux représentants, tout en reconnaissant la pleine correction, la transparence et la régularité de leur action.
Il s'agit d'une décision particulièrement importante, qui réaffirme les valeurs d'intégrité et de responsabilité qui ont toujours caractérisé l'action du club et de ses dirigeants.
L'issue de la procédure constitue en outre une reconnaissance supplémentaire pour l'Udinese Calcio, considéré depuis des années comme un modèle de référence dans le paysage du football professionnel, pour le sérieux de sa gestion et pour l'attention portée au respect des règles et des principes de bonne gouvernance ».
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