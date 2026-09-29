Voici le communiqué de l'Udinese : « L'Udinese Calcio prend acte avec satisfaction du jugement rendu aujourd'hui par le tribunal d'Udine, qui a prononcé l'acquittement pur et simple du président Franco Soldati, du vice-président Stefano Campoccia et du club.





Cette décision confirme le caractère infondé des accusations portées contre l'Udinese Calcio et ses principaux représentants, tout en reconnaissant la pleine correction, la transparence et la régularité de leur action.





Il s'agit d'une décision particulièrement importante, qui réaffirme les valeurs d'intégrité et de responsabilité qui ont toujours caractérisé l'action du club et de ses dirigeants.





L'issue de la procédure constitue en outre une reconnaissance supplémentaire pour l'Udinese Calcio, considéré depuis des années comme un modèle de référence dans le paysage du football professionnel, pour le sérieux de sa gestion et pour l'attention portée au respect des règles et des principes de bonne gouvernance ».







