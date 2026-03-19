Affaire Coupe d'Afrique des nations : Weah s'exprime : « Félicitations au Maroc. Celui qui quitte le terrain est un perdant »

La décision de la Confédération africaine de football (CAF) de retirer la victoire de la Coupe d'Afrique des nations au Sénégal pour l'attribuer au Maroc continue de faire parler d'elle. Dans la soirée du mardi 17, en effet, un verdict historique a été rendu, attribuant la victoire du trophée à l'équipe nationale de Hakimi. Il stipule : « L'équipe nationale sénégalaise a perdu par forfait la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAF) Maroc 2025, dont le résultat a été enregistré comme un 3-0 en faveur de la Fédération royale marocaine de football ». La raison ? Dans les dernières minutes du match, l'équipe sénégalaise a protesté avec véhémence, se plaignant d'abord d'un penalty non sifflé, puis explosant de rage suite à l'intervention du VAR qui a accordé un penalty en faveur du Maroc pour un contact très similaire.



