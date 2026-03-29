Adi Hutter rompt le silence sur les rumeurs le liant au poste d'entraîneur de Tottenham après le départ d'Igor Tudor

Suite au limogeage de Tudor à Tottenham, les spéculations concernant une éventuelle nomination de Hutter se sont intensifiées. L'entraîneur de 56 ans, sans club depuis son départ de Monaco en octobre, a décidé de répondre aux rumeurs grandissantes en publiant un communiqué officiel à l'intention des médias afin de clarifier sa situation professionnelle actuelle.

Selon Sky Sports Austria, il a déclaré : « Ces derniers jours et ces dernières semaines, mon nom a été de plus en plus souvent associé à divers clubs. Cependant, comme je l’ai déjà dit immédiatement après mon passage à Monaco, je souhaite avant tout reprendre mes fonctions d’entraîneur principal au plus tôt au début de la nouvelle saison. Ma position sur ce sujet n’a pas changé depuis lors. »