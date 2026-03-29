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Adi Hutter rompt le silence sur les rumeurs le liant au poste d'entraîneur de Tottenham après le départ d'Igor Tudor
Hutter s'exprime sur les rumeurs concernant Tottenham
Suite au limogeage de Tudor à Tottenham, les spéculations concernant une éventuelle nomination de Hutter se sont intensifiées. L'entraîneur de 56 ans, sans club depuis son départ de Monaco en octobre, a décidé de répondre aux rumeurs grandissantes en publiant un communiqué officiel à l'intention des médias afin de clarifier sa situation professionnelle actuelle.
Selon Sky Sports Austria, il a déclaré : « Ces derniers jours et ces dernières semaines, mon nom a été de plus en plus souvent associé à divers clubs. Cependant, comme je l’ai déjà dit immédiatement après mon passage à Monaco, je souhaite avant tout reprendre mes fonctions d’entraîneur principal au plus tôt au début de la nouvelle saison. Ma position sur ce sujet n’a pas changé depuis lors. »
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Les Spurs dans la tourmente après le départ de Tudor
Le moment choisi pour la déclaration de Hutter porte un nouveau coup aux Spurs, car le recrutement du tacticien autrichien semble désormais hors de question, au moins jusqu'à la fin de la saison en cours.
Tottenham a pris la décision de se séparer de Tudor dimanche, après une série désastreuse de sept matchs qui n'a pas permis d'enrayer le déclin du club en Premier League. La décision de limoger Tudor fait suite à une humiliante défaite 3-0 à domicile contre Nottingham Forest, un résultat qui a laissé les Londoniens à la 17e place. Les Spurs sont profondément enlisés dans une lutte contre la relégation que peu de gens auraient pu prédire en début de saison.
C'est la panique à Tottenham
La situation au Tottenham Hotspur Stadium devient de plus en plus précaire alors que la saison entre dans sa phase finale. Après leur défaite face à Forest, les Spurs ne devancent que d’un point leur rival londonien West Ham United, qui occupe la dernière place de relégation. Le manque de stabilité sur le banc n’a fait qu’ajouter à l’inquiétude concernant le maintien du club en première division.
Le limogeage de Tudor après une période aussi brève reflète le désespoir des dirigeants de trouver une solution garantissant le maintien en Premier League, bien que la réticence de Hutter laisse penser qu'ils devront peut-être chercher ailleurs une solution immédiate.
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Quelle est la prochaine étape pour Tottenham ?
La direction de Tottenham doit désormais se tourner vers d'autres candidats prêts à se lancer dans une mission de sauvetage à court terme. Le club espérait trouver rapidement un remplaçant de haut niveau pour redonner de l'élan à une équipe qui a semblé manquer de confiance sous la brève direction de Tudor.
La recherche d'un entraîneur devrait s'intensifier dans les jours à venir, le conseil d'administration cherchant un manager capable de sortir l'équipe de la zone de relégation. Les Spurs reprendront la compétition en Premier League le 12 avril, lors d'un déplacement à Sunderland.