« Absolument rien » : Claude Makelele tacle le Real Madrid et Jose Mourinho pour l’absence totale de plan de jeu clair

Après avoir perdu 2-1 dans le derby de Madrid samedi, le Real Madrid est tombé à la quatrième place avec 15 points, à seulement un point de l’Atletico Madrid, deuxième. Pendant ce temps, le leader du championnat, le FC Barcelone, trône en tête avec un total parfait de 21 points à l’approche de la trêve internationale.

Cette défaite a suscité de la frustration chez les supporters et les anciens joueurs, surtout compte tenu des grandes attentes entourant le retour de Mourinho sur le banc et un mercato estival animé.

Interrogé par ESPN, Makelele n’a pas mâché ses mots. Il a exprimé une profonde déception face à la manière dont Mourinho a mis l’équipe en place, laissant entendre qu’il y a un manque total de direction tactique et de cohésion.