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« Absolument rien » : Claude Makelele tacle le Real Madrid et Jose Mourinho pour l’absence totale de plan de jeu clair
Makelele allume le Real Madrid
Après avoir perdu 2-1 dans le derby de Madrid samedi, le Real Madrid est tombé à la quatrième place avec 15 points, à seulement un point de l’Atletico Madrid, deuxième. Pendant ce temps, le leader du championnat, le FC Barcelone, trône en tête avec un total parfait de 21 points à l’approche de la trêve internationale.
Cette défaite a suscité de la frustration chez les supporters et les anciens joueurs, surtout compte tenu des grandes attentes entourant le retour de Mourinho sur le banc et un mercato estival animé.
Interrogé par ESPN, Makelele n’a pas mâché ses mots. Il a exprimé une profonde déception face à la manière dont Mourinho a mis l’équipe en place, laissant entendre qu’il y a un manque total de direction tactique et de cohésion.
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Confusion tactique sous Mourinho
Le principal problème mis en avant par Makelele est l’absence de structure offensive définie, ce qui a conduit à un chevauchement des positions pour des attaquants clés comme Kylian Mbappe et Vinicius Jr. Ce manque de complémentarité a été particulièrement évident contre l’Atletico Madrid, provoquant de vives critiques de la part de l’ancien milieu de terrain.
Makelele a déclaré : « Il n’y a aucune entente. Ni entre les joueurs ni avec l’entraîneur. Mourinho doit leur parler. L’équipe est faible, il n’y a aucun plan de jeu et aucune idée claire. Il n’y a rien. Rien, rien, rien... Absolument rien. Nous devons exiger davantage d’eux. » Makelele a clairement indiqué que l’attention devait rester strictement portée sur ces lacunes tactiques flagrantes.
En faisant abstraction des polémiques arbitrales
Après le derby, une vive controverse a entouré les officiels du match, Real Madrid TV exprimant son indignation au sujet d’un potentiel carton rouge dans une action impliquant Cristian Romero. Cependant, Makelele a balayé ces plaintes, y voyant une distraction par rapport aux véritables problèmes auxquels sont confrontés Mourinho et son équipe.
Makelele a affirmé : « Le problème, ce n’est pas l’arbitre, il y a une carence évidente dans l’équipe. » Le consultant estime que pointer du doigt les officiels ne fait que masquer les graves problèmes concernant la manière dont Mbappe est utilisé ainsi que le manque global d’alchimie dans le onze de départ. Le club a beaucoup de problèmes à régler rapidement.
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Quelle est la suite pour le Real Madrid ?
Le Real Madrid fait face à un calendrier redoutable après la trêve internationale, laissant à Mourinho peu de temps pour régler ces problèmes tactiques. Le club doit affronter Villarreal et Séville en Liga, ainsi que des chocs de Ligue des champions contre la Roma et Leipzig à un rythme soutenu. Cette série difficile culminera avec un match crucial contre Barcelone le 25 octobre, qui pourrait dicter sa saison.
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