À un moment fatidique ! L'année catastrophique du jeune talent du BVB est désormais consommée

D'un point de vue purement théorique, Ricken et ses collègues n'auraient pas besoin de chercher bien loin. Les données relatives à leur propre effectif montrent en effet que Cole Campbell et Julien Duranville sont tous deux sous contrat avec le BVB jusqu'en 2028.

Ces deux jeunes joueurs, actuellement prêtés, sont rapides comme l'éclair et doués en dribble. Ils correspondent au profil recherché. Mais Ricken n'a pas pensé à eux. Dans le cas de Duranville, ce serait dommage, car ce Belge de 19 ans possède un très grand talent. Tout comme Campbell, il n'a rejoint un nouveau club qu'à l'hiver dernier ; au FC Bâle, il compte actuellement onze apparitions.

Pour Campbell, âgé de 20 ans et sous contrat avec le TSG 1899 Hoffenheim jusqu'à la fin de la saison, la situation est tout autre. L'Américain n'a accumulé jusqu'à présent que 323 maigres minutes de jeu sur l'ensemble de la saison, réparties sur sept apparitions en Bundesliga, en 3. Liga et en Regionalliga West.