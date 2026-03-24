« Oui, c'est un objectif. Point barre », a récemment déclaré Lars Ricken dans le WAZ. Le directeur sportif a annoncé que le Borussia Dortmund chercherait à recruter un ailier offensif vif lors du prochain mercato estival.
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À un moment fatidique ! L'année catastrophique du jeune talent du BVB est désormais consommée
D'un point de vue purement théorique, Ricken et ses collègues n'auraient pas besoin de chercher bien loin. Les données relatives à leur propre effectif montrent en effet que Cole Campbell et Julien Duranville sont tous deux sous contrat avec le BVB jusqu'en 2028.
Ces deux jeunes joueurs, actuellement prêtés, sont rapides comme l'éclair et doués en dribble. Ils correspondent au profil recherché. Mais Ricken n'a pas pensé à eux. Dans le cas de Duranville, ce serait dommage, car ce Belge de 19 ans possède un très grand talent. Tout comme Campbell, il n'a rejoint un nouveau club qu'à l'hiver dernier ; au FC Bâle, il compte actuellement onze apparitions.
Pour Campbell, âgé de 20 ans et sous contrat avec le TSG 1899 Hoffenheim jusqu'à la fin de la saison, la situation est tout autre. L'Américain n'a accumulé jusqu'à présent que 323 maigres minutes de jeu sur l'ensemble de la saison, réparties sur sept apparitions en Bundesliga, en 3. Liga et en Regionalliga West.
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Cole Campbell : L'année de l'horreur est parfaite
Cette année cauchemardesque pour le jeune talent est désormais bien entamée, et ce à un moment crucial de sa carrière. Campbell, qui a fait ses débuts chez les seniors du BVB l'année dernière alors que le club était frappé par une vague de blessures sous Nuri Sahin, est un joueur ambitieux. Il voulait rapidement aller plus loin et, lorsqu'il s'est rendu compte que le successeur de Sahin, Niko Kovac, avait d'autres priorités, Campbell n'avait qu'une envie : partir.
Kovac lui aurait d'ailleurs conseillé de quitter le club. Ce n'était là qu'une des nombreuses rumeurs qui ont accompagné l'été de Campbell, alors qu'il souffrait d'une intoxication alimentaire lors de ses vacances chez lui à Houston, après la Coupe du monde des clubs – où il n'a pas joué une seule minute.
Le VfB Stuttgart et l'Eintracht Francfort étaient apparemment très intéressés par Campbell. Dans les deux cas, le transfert semblait imminent. On parlait d'un montant de transfert assez élevé, de sept millions d'euros, et du fait que le BVB préférerait le prêter à l'étranger.
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Cole Campbell ne joue pas à Hoffenheim
C'est finalement le Kraichgau qui a été choisi début janvier. Le contrat de prêt prévoit que les frais versés à Hoffenheim seront réduits à zéro euro à mesure que Campbell jouera davantage. « Il a de grandes attentes envers lui-même et n’était pas satisfait de son rôle actuel. C’est aussi pour cette raison que nous avons accepté ce prêt et que nous pensons qu’il aura plus de temps de jeu au TSG lors de la phase retour qu’il n’en a eu récemment chez nous », avait déclaré Sebastian Kehl, directeur sportif du BVB, lors du départ de Campbell.
Mais il y a un gros « mais » : à ce jour, il n’a disputé que 25 minutes avec l’équipe première en Bundesliga. Il est donc plus que douteux que Hoffenheim fasse jouer l’option d’achat incluse pour ce gaucher, qui s’élèverait à environ sept millions d’euros plus des primes.
Tout cela est lié aux débuts difficiles de Campbell au TSG. Alors que le club espérait, grâce à ce prêt, anticiper le départ probable cet été de son joueur clé Bazoumana Touré et tester Campbell sous toutes les coutures pendant cette période d'essai, le double international U23 s'est très vite blessé.
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Débuts difficiles pour Cole Campbell au TSG
« Avec Cole, l'idée est claire : nous voulions retrouver cette année le profil de Toure. L'une des armes de Cole, c'est sa vitesse », avait également confirmé l'entraîneur principal Christian Ilzer après le transfert. Mais les problèmes persistants de cheville de Campbell ont fini par le rattraper. Ils lui ont finalement coûté sept matchs de championnat, et il a été absent pendant plus d'un mois.
« Cole a été blessé pendant longtemps, ce n’était pas une situation facile pour lui. Tu arrives dans un nouveau club avec de grandes ambitions, tu veux y prouver tes qualités, et puis tu es mis sur la touche pendant une longue période », avait déclaré Ilzer fin février, tout en attestant que les progrès de l’Américain allaient « dans la bonne direction ».
Une semaine plus tard, Campbell a fait sa première apparition dans l'effectif du TSG. Lors de la défaite 0-1 contre St. Pauli, Ilzer l'a d'ailleurs fait entrer dès la 86e minute. Après deux matchs passés sur le banc pendant 90 minutes, il a tout de même pu jouer 21 minutes lors de la débâcle 0-5 contre Leipzig. Il a ensuite triplé son temps de jeu deux jours plus tard lors de la défaite 0-1 de la réserve en 3e division contre Osnabrück. C'était la deuxième titularisation consécutive de Campbell pour la deuxième équipe. La semaine précédente contre Stuttgart, il avait déjà joué dès le coup d'envoi avant d'être remplacé à la mi-temps.
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Mais pourquoi Cole Campbell est-il parti à Hoffenheim ?
C'est justement en le comparant directement à Duranville, qui n'est pas devenu titulaire d'emblée à Bâle mais qui a tout de même figuré dans le onze de départ lors de six des onze matches et a déjà contribué à deux buts, que l'on se pose la question suivante concernant Campbell : pourquoi est-il parti à Hoffenheim ?
Après tout, l'équipe d'Ilzer – si l'on fait abstraction de la défaite 0-5 contre Leipzig vendredi – est la révélation du championnat. On ne joue pas au niveau international là-bas, il n'y a donc pas de rotation importante. Et pour l'entraîneur autrichien, il y a d'autant moins de raisons de remanier en permanence son équipe performante. Surtout pas en attaque, qui marque en moyenne plus de deux buts par match et où Toure, le concurrent de Campbell qui évolue au moins deux divisions au-dessus, s'impose constamment.
Au BVB, Campbell aurait été très déçu de voir à quel point ses perspectives s'étaient détériorées après la prolongation de son contrat à l'été 2024. Les Dortmundois lui auraient notamment promis un rôle important lors de la Coupe du monde des clubs dans son pays natal. Mais ce rêve s'est envolé – de manière tout aussi brutale que celui d'une participation avec l'équipe nationale A à la prochaine Coupe du monde.
Cole Campbell : statistiques de la saison 2025/26
Waldemar Anton : statistiques au BVB
Compétition Matchs officiels Buts Passes décisives Minutes jouées Bundesliga 3 0 0 41 3e division 2 0 0 109 Ligue régionale Ouest 2 0 2 173