L'Espagne a remporté un match palpitant face à l'Angleterre sur le score de 3-2 au stade de Wembley, samedi, en ouverture du parcours des deux sélections en Ligue des Nations européenne.

La rencontre a connu de nombreux rebondissements qui ont renforcé son intensité, l'Espagne ayant ouvert le score très tôt par l'intermédiaire de Lamine Yamal à la 2e minute, avant que l'Angleterre ne réponde par deux buts signés Anthony Gordon et Harry Kane aux 36e et 40e minutes, pour ainsi aborder la seconde période avec un avantage de 2-1.

L'Espagne est revenue en seconde période grâce à un but d'Álex Baena à la 60e minute, puis a parachevé son sursaut par une réalisation de Mikel Oyarzabal à la 74e minute, pour offrir la victoire aux champions du monde.

L'Angleterre disputera son prochain match face à la Tchéquie à Prague le 29 septembre, tandis que l'Espagne recevra la Croatie le même jour dans le cadre de la deuxième journée.