Les Pays-Bas espèrent décrocher leur place en quarts de finale de la Ligue des nations de l’UEFA, prévus en mars prochain. Ils recevront la Grèce à Amsterdam le 13 novembre pour leur avant-dernier match de Ligue A, et vous pouvez réserver vos billets dès aujourd’hui pour y assister.

Finalistes de la première édition de la Ligue des nations de l’UEFA en 2019, puis demi-finalistes en 2023, les Néerlandais, désormais dirigés par Xavi, voudront à nouveau se mêler à la lutte pour le titre. Mais la Grèce abordera la rencontre avec confiance après sa récente victoire 1-0 contre l’Allemagne à Augsbourg. Les locaux ne peuvent donc pas se permettre de prendre leurs adversaires à la légère.

Lors de la dernière sortie des Pays-Bas à la Johan Cruyff Arena, Cody Gakpo avait inscrit un but égalisateur en fin de match contre l’Allemagne, permettant aux deux équipes de se partager les points pour leur entrée en lice en Ligue des nations de l’UEFA. Les Néerlandais portaient ainsi à huit matches leur série d’invincibilité dans l’enceinte d’Amsterdam.

GOAL vous donne toutes les informations nécessaires pour obtenir dès maintenant vos billets pour Pays-Bas - Grèce en Ligue des nations de l’UEFA, notamment les prix, les disponibilités et les meilleurs sites où les acheter.

Quand a lieu le match Pays-Bas - Grèce en Ligue des nations de l’UEFA ?

Pays-Bas - Grèce se jouera à la Johan Cruyff Arena, à Amsterdam, le vendredi 13 novembre. Le coup d’envoi est prévu à 20 h 45 (CET).

UEFA Nations League A - Journée 5 13 nov. 2026 - 14:45 Johan Cruijff ArenA

Comment acheter des billets pour Pays-Bas - Grèce en Ligue des nations de l’UEFA

Les billets officiels pour Pays-Bas - Grèce en Ligue des nations de l’UEFA sont disponibles sur la billetterie officielle de la KNVB, chargée de la distribution des places pour les matches à domicile de l’équipe nationale néerlandaise.

La vente des billets officiels ouvre généralement environ quatre à six semaines avant la date du match. Les détenteurs d’une carte de club et les membres du club de supporters officiel bénéficient toujours d’un accès prioritaire quelques jours avant l’ouverture de la vente au grand public.

Pour obtenir des places à la dernière minute, les supporters peuvent également acheter des billets sur des plateformes de revente, comme StubHub.

Transferts garantis : chaque achat effectué sur StubHub est couvert par le programme FanProtect de la plateforme, qui garantit aux acheteurs que leurs billets sont valides et leur parviendront à temps pour le match.

Combien coûtent les billets pour Pays-Bas - Grèce en Ligue des nations de l’UEFA ?

Si les prix précis des billets officiels dépendent de la tarification variable selon les catégories et des réductions accordées aux membres de la KNVB, les places pour les matches à domicile de l’équipe nationale à la Johan Cruyff ArenA sont réparties entre les zones de sièges habituelles :

Tribunes derrière les buts (nord et sud) : il s’agit généralement des catégories de places officielles les plus abordables (catégories 3 et 4). Les sections réservées aux fervents supporters néerlandais se trouvent principalement dans la tribune sud (Zuid). ( Fourchette de prix : de 35 à 45 € )

: il s’agit généralement des catégories de places officielles les plus abordables (catégories 3 et 4). Les sections réservées aux fervents supporters néerlandais se trouvent principalement dans la tribune sud (Zuid). ( ) Tribunes latérales (principale et est) : elles sont divisées entre l’anneau supérieur (catégorie 2) et l’anneau inférieur (catégorie 1). Les places de l’anneau inférieur offrent une vue privilégiée à proximité du terrain et affichent le tarif officiel standard le plus élevé. ( Fourchette de prix : de 45 à 80 € )

: elles sont divisées entre l’anneau supérieur (catégorie 2) et l’anneau inférieur (catégorie 1). Les places de l’anneau inférieur offrent une vue privilégiée à proximité du terrain et affichent le tarif officiel standard le plus élevé. ( ) Secteur des supporters visiteurs : réservé aux supporters grecs, il se situe dans les angles de l’anneau supérieur (généralement dans les secteurs 416 et 417).

Consultez les sites officiels de l’équipe nationale à l’approche du match pour obtenir des informations complémentaires, ainsi que les plateformes de revente comme StubHub pour connaître les disponibilités du moment.

Tout savoir sur la Johan Cruyff Arena

La Johan Cruyff Arena est le joyau des infrastructures sportives néerlandaises. Située dans le quartier Zuidoost d’Amsterdam, elle accueille l’AFC Ajax et l’équipe nationale des Pays-Bas. Sa capacité est de 56 120 places, et de 71 000 pour les concerts.

Réputée dans le monde entier pour son rôle de pionnière dans la conception des stades modernes, elle associe les traditions historiques du football aux innovations les plus avancées en matière d’enceintes sportives.

Le stade a officiellement ouvert ses portes en 1996 sous son nom d’origine, l’Amsterdam ArenA. Il a été construit pour remplacer De Meer, le stade cher aux supporters de l’Ajax, mais devenu vétuste et trop petit pour accueillir le très nombreux public du club. En 2018, l’enceinte a officiellement été rebaptisée Johan Cruyff Arena, en hommage durable au légendaire numéro 14 de l’Ajax, qui a popularisé la philosophie emblématique du « football total » et est décédé en 2016.

Les moments marquants de la Johan Cruyff Arena

Les stars de la pop : Tina Turner a été la toute première star de la pop à s’y produire, en 1996. Michael Jackson lui a emboîté le pas en 1997, remplissant la salle pour cinq concerts historiques lors de sa tournée HIStory World Tour.

: Tina Turner a été la toute première star de la pop à s’y produire, en 1996. Michael Jackson lui a emboîté le pas en 1997, remplissant la salle pour cinq concerts historiques lors de sa tournée HIStory World Tour. Real Madrid - Juventus (finale de la Ligue des champions 1998) : le stade a accueilli la plus grande affiche du football de clubs européen. Un unique but de Predrag Mijatović a offert au Real Madrid une victoire 1-0, mettant fin à 32 années sans Coupe d’Europe.

: le stade a accueilli la plus grande affiche du football de clubs européen. Un unique but de Predrag Mijatović a offert au Real Madrid une victoire 1-0, mettant fin à 32 années sans Coupe d’Europe. Chelsea - Benfica (finale de la Ligue Europa de l’UEFA 2013) : une fin de match haletante au cours de laquelle Fernando Torres a marqué pour Chelsea avant l’égalisation de Benfica. À la 93e minute, Branislav Ivanović s’est élevé pour inscrire de la tête le but décisif dans le temps additionnel, offrant la Ligue Europa à Chelsea.

Un toit pionnier en Europe : la Johan Cruyff Arena a été le premier stade d’Europe doté d’un toit entièrement rétractable. À l’époque, la construction d’une immense couverture coulissante au-dessus d’un stade de premier plan était considérée comme un pari architectural majeur. Cette solution est ensuite devenue une référence dans le monde entier.

Pays-Bas - Grèce en Ligue des nations de l’UEFA : tout ce qu’il faut savoir

Pays-Bas - Grèce : la forme récente

Classement FIFA : Pays-Bas (9es) contre Grèce (46e)

Les Pays-Bas ont entamé leur campagne de Ligue des nations de l’UEFA, et l’ère « Xavi », par un match nul à domicile contre l’Allemagne, avant de s’imposer 2-1 face à la Serbie à Belgrade. Bien qu’ils soient restés invaincus lors de la phase de groupes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 cet été, avec un match nul contre le Japon et des victoires face à la Suède et à la Tunisie, ils ont été éliminés dès le premier tour de la phase à élimination directe, aux tirs au but contre le Maroc.

La Grèce a démarré sa campagne de Ligue des nations de l’UEFA en trombe, avec deux victoires remarquées à l’extérieur contre la Serbie (2-1) et l’Allemagne (1-0). C’était la première fois depuis mars 2025 qu’elle remportait deux matches consécutifs à l’extérieur, et la première fois en dix mois qu’elle gagnait tout court, mettant fin à une série de cinq matches sans victoire.

Pays-Bas - Grèce : les dernières confrontations

Les Pays-Bas dominent largement le bilan de leurs confrontations avec la Grèce : neuf victoires en 11 rencontres, 24 buts inscrits et seulement trois encaissés.

La dernière rencontre entre les deux équipes remonte à octobre 2023, lors des qualifications pour l’Euro 2024 de l’UEFA. Les Pays-Bas avaient arraché une victoire 1-0 à Athènes grâce à un penalty transformé par Virgil van Dijk dans le temps additionnel.