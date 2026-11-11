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Comment acheter des billets pour Monza-Como : prix en Serie A, informations sur le match, ventes de dernière minute et plus encore

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Monza affronte Côme en Serie A. Voici comment obtenir vos billets.

Monza reçoit Como le samedi 5 décembre 2026 au Stadio Brianteo, à Monza.

Lors de leur dernière confrontation en championnat, le 5 avril 2025, Como s’est imposé 3-1 sur le terrain de Monza, au Stadio Brianteo. Leur précédente rencontre de Serie A, lors de la saison 2024–25, s’était soldée par un match nul disputé (1-1) à Como.

Laissez GOAL vous donner toutes les informations nécessaires pour obtenir des billets pour Monza contre Como, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Quand aura lieu le coup d’envoi de Monza contre Como en Serie A ?

Monza contre Como aura lieu au Stadio Brianteo, à Monza, le samedi 5 décembre 2026.

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Serie A - Journée 14
Stadio Brianteo

Comment acheter des billets pour Monza contre Como en Serie A ?

Pour acheter des billets pour le match de Serie A entre Monza et Como, plusieurs possibilités s’offrent à vous :

1. Canaux officiels du club

  • Billetterie officielle du club : Achetez vos billets directement sur le site officiel du club à domicile, l’AC Monza, via sa billetterie. C’est le moyen le plus sûr et le plus direct d’obtenir des billets à leur prix nominal.

2. Plateformes de revente de billets

  • Plateformes de revente : Si tous les billets proposés par le club sont vendus, il est souvent possible de trouver des places standard sur des plateformes de revente comme StubHub. Ces plateformes permettent aux supporters d’acheter et de revendre des billets pour les prochains matches de Serie A lorsque les places mises en vente initialement sont épuisées.

Combien coûtent les billets pour Monza contre Como en Serie A ?

Voici le détail des prix des billets pour le match de Serie A entre Monza et Como :

1. Canaux officiels du club

  • Curva / tribunes derrière les buts : 25 € – 35 €
  • Distinti / tribunes latérales : 45 € – 65 €
  • Tribuna / tribune principale : 80 € – 150 € et plus

2. Plateformes de revente de billets

Si tous les billets vendus officiellement par le club sont épuisés, les plateformes de revente comme StubHub proposent des billets à des prix qui varient selon la demande :

  • Places standard : 60 € – 95 €
  • Places premium / vue depuis les tribunes latérales : 120 € – 250 € et plus
  • Options VIP / hospitalité : 300 € et plus

Monza contre Como en Serie A : tout ce qu’il faut savoir

La forme de Monza et de Como

Monza aborde cette rencontre avec un bilan d’une victoire, aucun match nul et quatre défaites lors de ses cinq derniers matches. Son seul succès sur cette période, une nette victoire 4-0 à domicile contre Cagliari, a été suivi de trois défaites consécutives. Ces revers ont été concédés contre la Lazio (3-1), le Torino (3-2), Naples (1-4) et, plus récemment, Bologne (2-1). Sur ces cinq matches, Monza a marqué neuf buts et en a encaissé 13.

Como a remporté ses cinq derniers matches, toutes compétitions confondues. Cette série comprend des victoires en Serie A contre la Fiorentina, Sassuolo et le Torino, ainsi qu’un succès 4-1 contre Manchester United en Ligue des champions. Lors de sa dernière sortie, Como a battu Venezia 1-0 en Serie A. Au total, l’équipe a marqué 11 buts et n’en a encaissé que deux au cours de ces cinq rencontres.

MON

MON - Forme

CGL
V4-0
TOR
D3-2
NAP
D1-4
BOL
D2-1
ATA
D0-1
But marqué (encaissé)
8/10
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5
COM

COM - Forme

SAS
V2-0
TOR
V1-3
VEN
V1-0
RCL
V1-9
INT
D2-0
But marqué (encaissé)
15/4
Matchs avec plus de 2,5 buts
2/5
Les deux équipes ont marqué
2/5

Monza contre Como : les dernières confrontations

La dernière confrontation entre les deux équipes a eu lieu le 5 avril 2025, lorsque Como s’est imposé 1-3 au Stadio Brianteo en Serie A. La rencontre précédente, disputée à Como en novembre 2024, s’était terminée sur le score de 1-1. Sur leurs cinq dernières confrontations, toutes compétitions confondues, Como s’est imposé deux fois, Monza une fois et deux matches se sont soldés par un nul.

Face à face

MonzaNulComo
1
2
2
Serie A
Monza badge
Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
3
FDM
Serie A
Como badge
Como
COM
1
Monza badge
Monza
MON
1
FDM
Serie B
Como badge
Como
COM
2
Monza badge
Monza
MON
0
FDM
Serie B
Monza badge
Monza
MON
3
Como badge
Como
COM
2
FDM
Serie C
Monza badge
Monza
MON
1
Como badge
Como
COM
1
FDM
6Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts2/5
Les deux équipes ont marqué4/5
#PVNDBPA+/-PtsForme
1
Lazio RomeLazio RomeLAZ
11920259+1629
N
V
V
V
V
2
InterInterINT
119112813+1528
V
D
V
V
V
3
RomaRomaROM
118303110+2127
V
V
V
N
V
4
Milan ACMilan ACMIL
117312313+1024
V
V
D
V
V
5
ComoComoCOM
117221810+823
D
V
V
V
V
6
FrosinoneFrosinoneFRC
116232415+920
D
V
V
N
V
7
Juventus FCJuventus FCJUV
115331512+318
N
V
D
V
D
8
BologneBologneBOL
115241614+217
V
V
V
V
D
9
CagliariCagliariCGL
115151015-516
V
D
D
D
D
10
SSC NaplesSSC NaplesNAP
114341814+415
N
D
V
N
D
11
TorinoTorinoTOR
114251517-214
N
D
D
V
V
12
Atalanta BergameAtalanta BergameATA
114251720-314
V
D
N
N
D
13
GenoaGenoaGEN
114161116-513
D
V
V
V
D
14
LecceLecceLEC
113171222-1010
N
D
D
D
V
15
FiorentinaFiorentinaFIO
112361725-89
N
V
N
D
D
16
ParmeParmePAR
11227917-88
D
V
N
D
D
17
SassuoloSassuoloSAS
112271629-138
D
D
D
D
D
18
MonzaMonzaMON
112181725-87
D
D
D
D
V
19
VeneziaVeneziaVEN
11209821-136
V
D
D
D
V
20
UdineseUdineseUDI
111281225-135
D
D
N
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

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