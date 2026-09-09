Comment acheter des billets de Serie A 2026/27 : calendrier des matches, prix moyens et plus encore

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Comment acheter des billets de Serie A ?

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Serie A, des billets pour une rencontre individuelle aux abonnements de saison, en passant par des packages hospitalité supplémentaires.

Pour acheter des billets de Serie A, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur les sites officiels des clubs, puis à accéder à la rubrique « Billets ».

Si les billets sont épuisés via les canaux officiels, si vous cherchez à garantir vos places avant la mise en vente officielle, ou peut-être si vous souhaitez obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez envisager des revendeurs secondaires tels que StubHub.

Combien coûtent les billets de Serie A ?

Le coût des billets de Serie A varie fortement. La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior et senior, mais ces tranches diffèrent d’un club à l’autre, les billets les moins chers commençant autour de 40 € sur les sites de revente.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influe fortement sur le prix du billet, les meilleures vues affichant les tarifs les plus élevés. Certains clubs classent aussi les matches par catégories, avec les affiches face à de grands adversaires, comme le derby de Milan (AC Milan vs Inter Milan) et le derby de Rome (Roma vs Lazio), dans la tranche la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Ci-dessous, GOAL vous présente les clubs de Serie A 2026-2027, leurs stades à domicile, les fourchettes attendues des prix des billets les jours de match, ainsi que les prix de départ des abonnements de saison.

Les clubs de Serie A 2026-27 par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (adulte) Abonnement de saison (adulte) AC Milan Stade San Siro 30 € - 220 € À partir de 430 € Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € À partir de 340 € Bologne Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € À partir de 240 € Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € À partir de 300 € Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € À partir de 390 € Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € À partir de 350 € Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € À partir de 160 € Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € À partir de 200 € Inter Milan Stade San Siro 30 € - 240 € À partir de 399 € Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € À partir de 430 € Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € À partir de 280 € Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € À partir de 170 € Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € À partir de 230 € Napoli Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € À partir de 250 € Parma Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € À partir de 190 € Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € À partir de 277 € Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € À partir de 150 € Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € À partir de 220 € Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € À partir de 180 € Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € À partir de 250 €

Tout ce qu’il faut savoir sur la Serie A

La Serie A est réputée comme l’un des championnats de football les plus prestigieux de la planète, avec certains des clubs les plus importants et les mieux soutenus au monde, comme la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan, tous dotés d’une longue et illustre histoire.

La Serie A attire également tout un ensemble de joueurs talentueux, il n’est donc pas surprenant que des supporters des quatre coins du globe veuillent venir en Italie pour assister en personne à ce spectacle exaltant. En plus d’être attirés par la qualité du football, les gens voyagent aussi en masse pour découvrir tout ce que le pays a à offrir.

Avant le début de la saison 1929-30 en Italie, une restructuration du Championnat d’Italie de football existant, disputé depuis 1898, en un format national de championnat aller-retour a eu lieu, établissant ainsi le format de la Serie A tel que nous le connaissons et l’aimons aujourd’hui.

Connue pour sa riche histoire, son style de jeu technique, sa rigueur défensive et son public passionné, la Serie A figure régulièrement parmi les championnats les plus forts du football mondial. Lors de la campagne 2025/26, la Serie A occupait la deuxième place du classement des coefficients de l’UEFA, sur la base des performances dans les compétitions européennes au cours des cinq dernières saisons, derrière la Premier League anglaise et devant la Liga espagnole.

L’Inter Milan est le champion en titre, après avoir remporté son deuxième titre de Serie A en l’espace de trois saisons et son 21e au total lors de la dernière campagne. Les « Nerazzurri » ont également remporté la Coppa Italia, décrochant ainsi plusieurs trophées sur une même saison pour la première fois depuis leur célèbre triplé de 2009/2010.

Cependant, c’est la Juventus qui domine largement les autres en matière de titres de champion remportés. La « Vieille Dame » en a décroché un total de 36 en Italie, dont une série de neuf sacres consécutifs entre 2011 et 2020.