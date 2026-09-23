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Comment acheter des billets de Serie A ?

Plusieurs options de billetterie existent pour les matches de Serie A, des billets à l’unité aux abonnements, en passant par des packages hospitalité supplémentaires.

Pour acheter des billets de Serie A, la méthode la plus fiable consiste à se rendre sur les sites officiels des clubs, puis à aller dans la section « billets ».

Si les billets sont épuisés sur les canaux officiels, ou si vous cherchez à garantir vos places avant la mise en vente officielle, ou peut-être à obtenir des billets de dernière minute, vous pouvez envisager des revendeurs secondaires comme StubHub.

Combien coûtent les billets de Serie A ?

Le prix des billets de Serie A varie considérablement. La plupart des clubs proposent une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior et senior, mais ces catégories diffèrent d’un club à l’autre, les billets les moins chers commençant autour de 40 € sur les sites de revente.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influence fortement le prix du billet, les meilleures vues étant les plus coûteuses. Certains clubs classent également les rencontres par catégorie, les affiches de prestige face à des adversaires renommés, comme le derby de Milan (AC Milan contre Inter Milan) et le derby de Rome (Roma contre Lazio), appartenant à la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Ci-dessous, GOAL vous présente les clubs de Serie A 2026-2027, leurs stades, les fourchettes de prix attendues pour les billets les jours de match, ainsi que les prix de départ des abonnements.

Les clubs de Serie A 2026-27 par prix des billets

Club Stade Fourchette de prix des billets (adulte) Abonnement (adulte) AC Milan Stade San Siro 30 € - 220 € À partir de 430 € Atalanta Gewiss Stadium (New Balance Arena) 35 € - 160 € À partir de 340 € Bologne Stadio Renato Dall'Ara 25 € - 130 € À partir de 240 € Cagliari Unipol Domus 25 € - 120 € À partir de 300 € Como Stadio Giuseppe Sinigaglia 30 € - 140 € À partir de 390 € Fiorentina Stadio Artemio Franchi 25 € - 130 € À partir de 350 € Frosinone Stadio Benito Stirpe 20 € - 100 € À partir de 160 € Genoa Stadio Luigi Ferraris 25 € - 120 € À partir de 200 € Inter Milan Stade San Siro 30 € - 240 € À partir de 399 € Juventus Allianz Stadium 35 € - 250 € À partir de 430 € Lazio Stadio Olimpico 25 € - 140 € À partir de 280 € Lecce Stadio Via del Mare 20 € - 110 € À partir de 170 € Monza Stadio Brianteo (U-Power Stadium) 25 € - 120 € À partir de 230 € Naples Stadio Diego Armando Maradona 30 € - 180 € À partir de 250 € Parme Stadio Ennio Tardini 25 € - 120 € À partir de 190 € Roma Stadio Olimpico 30 € - 160 € À partir de 277 € Sassuolo Mapei Stadium - Città del Tricolore 20 € - 110 € À partir de 150 € Torino Stadio Olimpico Grande Torino 20 € - 120 € À partir de 220 € Udinese Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) 25 € - 115 € À partir de 180 € Venezia Stadio Pier Luigi Penzo 30 € - 130 € À partir de 250 €

Tout ce qu’il faut savoir sur la Serie A

La Serie A est réputée comme l’un des championnats de football les plus prestigieux de la planète, avec certains des clubs les plus grands et les mieux soutenus au monde, comme la Juventus, l’AC Milan et l’Inter Milan, tous riches d’une longue et illustre histoire.

La Serie A attire également un grand nombre de joueurs talentueux, il n’est donc pas surprenant que des supporters des quatre coins du globe veuillent venir en Italie pour assister en personne à ce spectacle exaltant. En plus d’être attirés par la qualité du football, les gens s’y rendent aussi en masse pour découvrir tout ce que le pays a à offrir.

Avant le début de la saison 1929-1930 en Italie, une restructuration de l’ancien championnat d’Italie de football, disputé depuis 1898, en un format national en championnat aller-retour a eu lieu, établissant ainsi le format de la Serie A tel que nous le connaissons et l’aimons aujourd’hui.

Connue pour sa riche histoire, son style de jeu technique, sa rigueur défensive et sa base de supporters passionnée, la Serie A figure régulièrement parmi les championnats les plus relevés du football mondial. Lors de la campagne 2025/26, la Serie A occupait la deuxième place du classement des coefficients de l’UEFA, sur la base des performances dans les compétitions européennes au cours des cinq dernières saisons, derrière la Premier League anglaise et devant la Liga espagnole.

L’Inter Milan est le champion en titre, après avoir décroché son deuxième titre de Serie A en l’espace de trois saisons et son 21e au total lors du dernier exercice. Les Nerazzurri ont également remporté la Coupe d’Italie, s’assurant plusieurs trophées sur une même saison pour la première fois depuis leur célèbre campagne du triplé en 2009/2010.

Cependant, c’est la Juventus qui domine largement les débats en termes de titres de champion remportés. La Vieille Dame en a glané un total de 36 en Italie, dont une série de neuf sacres consécutifs entre 2011 et 2020.