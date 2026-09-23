Tout passionné de football rêve d’être au Spotify Camp Nou pour voir Lamine Yamal réussir une percée folle sur son aile, Raphinha transpercer les défenses adverses, ou encore Pedri glisser une passe impossible dans un trou de souris.

Alors que le FC Barcelone vise la gloire en Ligue des champions sous les ordres de Hansi Flick, décrocher des places pour voir les Blaugrana dans la plus prestigieuse compétition européenne de clubs reste l’une des expériences les plus convoitées du football mondial.

Laissez GOAL vous expliquer où trouver des billets pour la Ligue des champions du Barça et combien ils coûtent.

Calendrier du FC Barcelone en Ligue des champions 2026/27

Date et heure du coup d’envoi Affiche Journée Billets mer. 9 sept., 18 h 45 Barcelone vs Feyenoord Journée 1 Billets mar. 13 oct. Galatasaray vs Barcelone Journée 2 Billets mar. 20 oct. Paris Saint-Germain vs Barcelone Journée 3 Billets mar. 3 nov. Barcelone vs Aston Villa Journée 4 Billets mer. 25 nov., 18 h 45 Sabah vs Barcelone Journée 5 Billets mar. 8 déc. Barcelone vs Manchester City Journée 6 Billets mer. 20 janv. Sporting CP vs Barcelone Journée 7 Billets mer. 27 janv. Barcelone vs Como Journée 8 Billets

Comment acheter des billets pour la Ligue des champions du Barça ?

Pour s’y retrouver dans les mises en vente du FC Barcelone pour les soirées européennes, il faut comprendre le modèle d’attribution par paliers du club :

Priorité aux socios (membres du club) : les membres officiels du club bénéficient d’un accès prioritaire pour acheter des billets à l’unité avant l’ouverture des ventes au grand public, et cela s’applique aux matches de Ligue des champions au Camp Nou comme en Liga.

Membres Premium Culers : les détenteurs de l’adhésion officielle de supporter bénéficient d’une seconde fenêtre de priorité, généralement 5 à 7 jours avant le coup d’envoi. S’inscrire à ce programme est fortement recommandé pour les supporters non résidents qui visent des billets au prix facial pour une soirée de Ligue des champions.

Mises en vente grand public : les places restantes en admission générale sont mises en ligne via le portail officiel de billetterie du FC Barcelone environ 3 à 5 jours avant un match. Comme les abonnés peuvent remettre leurs sièges dans le système via le programme Seient Lliure, des billets supplémentaires apparaissent souvent par petits lots jusqu’au jour du match, surtout pour les plus grandes affiches européennes.

Marchés secondaires : pour les affiches de Ligue des champions les plus demandées, comme la venue de Manchester City ou le déplacement pour affronter le Paris Saint-Germain, les mises en vente officielles peuvent être épuisées en quelques minutes. Des plateformes de revente vérifiées comme LiveFootballTickets proposent des transferts garantis de billets mobiles pour les supporters venant de l’étranger qui doivent confirmer leurs places bien à l’avance.

Combien coûtent les billets du Barça en Ligue des champions ?

Pour ceux qui souhaitent acheter des billets du FC Barcelone en Ligue des champions au Camp Nou match par match, les prix adultes commencent généralement autour de 50 € à 120 € lorsqu’ils sont achetés directement auprès du club, même si les grandes soirées européennes contre des adversaires comme Manchester City se situent en général dans le haut de cette fourchette.

Surveillez le portail officiel de billetterie du club pour obtenir des informations complémentaires sur les disponibilités et les prix. Des billets sont également disponibles sur des sites secondaires de revente comme LiveFootballTickets pour les rencontres dont les contingents officiels sont épuisés.

Comme la plupart des clubs engagés en compétition européenne, Barcelone propose une tarification par catégories d’âge, notamment adulte, junior et senior, même si ces catégories varient d’un club à l’autre.

En plus de ces facteurs, l’emplacement du siège dans le stade influe fortement sur le prix du billet, les vues centrales premium étant les plus chères. Les plus grandes soirées européennes de la campagne, comme le choc de phase de ligue contre Manchester City, appartiennent à la catégorie la plus élevée, avec des prix qui augmentent en conséquence.

Histoire du Camp Nou

Le stade du Camp Nou a été construit en 1957 pour remplacer l’ancien stade des Corts, devenu trop petit pour la base de supporters grandissante du FC Barcelone. Il est alors devenu le plus grand stade d’Europe, avec une capacité de 93 053 spectateurs.

En plus d’avoir accueilli deux finales de Coupe d’Europe/Ligue des champions (1989 et 1999) et deux finales de Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe (1972 et 1982), le Camp Nou a également accueilli des concerts d’artistes majeurs comme U2, Bruce Springsteen et Beyonce.

À la suite de sa récente rénovation, sa capacité devrait passer à 105 000 places, ce qui en fera à nouveau le plus grand stade d’Europe en nombre de sièges et le troisième plus grand stade de football au monde.

Obtenir des billets pour le FC Barcelone en Ligue des champions offre aux supporters une occasion inoubliable d’assister en direct au stade à des séquences de passes élaborées et à un effectif rempli de stars, face à certaines des meilleures équipes d’Europe.