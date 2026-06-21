SSV Jeddeloh Overview

Nicolas Jackson se queda en el Chelsea este verano para demostrar su valía al nuevo entrenador, Xabi Alonso. El delantero senegalés regresa a Stamford Bridge tras una fructífera cesión en el Bayern de Múnich.
El Tottenham Hotspur lucha por retener a uno de sus jóvenes talentos, Lucas Bergvall, quien habría comunicado su deseo de marcharse este verano. El centrocampista sueco, actualmente en el Mundial 2026 con su selección, busca un nuevo comienzo tras perder protagonismo con Roberto De Zerbi.
Ashley Cole, exdefensa de Arsenal y Chelsea, dejará el banquillo del Cesena de la Serie B tras solo ocho partidos. Su etapa, que acabó con el equipo fuera de los play-offs, terminará cuando expire su contrato a finales de mes.
El capitán del Chelsea, Reece James, admite estar «devastado» por la marcha de Marc Cucurella al Real Madrid. El lateral español se ha unido a José Mourinho en el Bernabéu, dejando un gran vacío en la defensa de los Blues.