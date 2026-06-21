SSV Jeddeloh Overview

Bergvall comunica a los Spurs que quiere marcharse mientras los rivales de la Premier League le siguen de cerca

El Tottenham Hotspur lucha por retener a uno de sus jóvenes talentos, Lucas Bergvall, quien habría comunicado su deseo de marcharse este verano. El centrocampista sueco, actualmente en el Mundial 2026 con su selección, busca un nuevo comienzo tras perder protagonismo con Roberto De Zerbi.