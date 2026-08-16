Atalanta: Fulham ajukan tawaran resmi untuk Bellanova

Semua mata tertuju pada masa depan Raoul Bellanova, yang bisa meninggalkan Atalanta pada musim panas ini. Pemain sayap kelahiran 2000 itu memang telah masuk radar sejumlah klub, dengan pasar transfer internasional yang mulai bergerak secara konkret.





Menurut laporan Fabrizio Romano, Fulham telah mengajukan tawaran tertulis kepada Atalanta untuk Bellanova. Sang pemain merupakan salah satu opsi yang dipertimbangkan klub Inggris tersebut, tetapi bukan satu-satunya jalur: untuk pemain sayap Atalanta itu juga ada minat dari Italia dan klub-klub asing lainnya.