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Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Atalanta: Fulham ajukan tawaran resmi untuk Bellanova

Atalanta
Transfers
R. Bellanova

Bek Inter itu memiliki beberapa peminat dan bisa berganti tim

Semua mata tertuju pada masa depan Raoul Bellanova, yang bisa meninggalkan Atalanta pada musim panas ini. Pemain sayap kelahiran 2000 itu memang telah masuk radar sejumlah klub, dengan pasar transfer internasional yang mulai bergerak secara konkret.


Menurut laporan Fabrizio Romano, Fulham telah mengajukan tawaran tertulis kepada Atalanta untuk Bellanova. Sang pemain merupakan salah satu opsi yang dipertimbangkan klub Inggris tersebut, tetapi bukan satu-satunya jalur: untuk pemain sayap Atalanta itu juga ada minat dari Italia dan klub-klub asing lainnya.

  • Situasinya pun masih berkembang dan masa depan Bellanova masih sepenuhnya belum ditentukan. Atalanta harus mengevaluasi tawaran yang akan datang, sementara pemain kelahiran 2000 itu terus menarik peminat di bursa transfer.

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