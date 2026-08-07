Parma resmi mendatangkan El Bilal Touré dari Atalanta

Dalam pernyataan itu disebutkan: "Penyerang kelahiran 2001, lahir di Adjamé (Pantai Gading) dan berkebangsaan Mali, El Bilal Touré berkembang secara sepakbola di akademi-akademi Pantai Gading dan Mali, sebelum pindah ke Eropa, tempat ia menjalani debut profesional bersama Stade de Reims. Pada 2022 ia bergabung dengan UD Almería di LaLiga Spanyol, menegaskan level tinggi yang dimilikinya dan menarik minat Atalanta, yang merekrutnya pada musim panas 2023. Bersama klub asal Bergamo itu, ia menjuarai UEFA Europa League pada musim 2023/2024, sebelum menambah pengalaman internasional bersama VfB Stuttgart dan Beşiktaş.





Penyerang yang dinamis dan serbaguna, Touré memadukan fisik dan kecepatan, menonjol berkat kemampuannya menyerang ruang, bekerja sama dengan rekan setim, dan bergerak di seluruh lini serang. Sosok penting tim nasional Mali, ia datang ke Parma untuk menempatkan pengalaman internasional dan kualitasnya demi kepentingan tim gialloblu".