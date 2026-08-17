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Atalanta tolak tawaran Fulham senilai €20 juta untuk wing-back Raoul Bellanova
Hierarki Bergamo menghalangi kepergian
Klub Serie A itu telah menolak tawaran resmi sebesar €20 juta (£17 juta/$23 juta) dari Fulham untuk membawa Bellanova ke Premier League. Pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa petinggi Atalanta tidak berencana berpisah dengan pemain internasional Italia berusia 26 tahun itu pada bursa transfer musim panas saat ini. Sikap tegas tersebut menyusul intervensi langsung dari pelatih kepala baru Sarri, yang mendesak dewan klub untuk menarik wing-back itu dari pasar.
- Getty Images Sport
Mantan pelatih membatasi menit bermain
Perkembangan ini menandai titik balik penting bagi Bellanova, yang sempat tersisih di bawah mantan pelatih Raffaele Palladino setelah hanya tampil 24 kali di Serie A musim lalu. Namun, kedatangan Sarri di Bergamo telah mengubah nasib sang pemain, dengan pelatih senior itu menjadi pengagum berat etos kerja, stamina fisik, dan kualitas teknik eksplosif bek tersebut. Mantan manajer Lazio itu bertekad menjadikannya pilar utama dalam skema taktisnya musim depan, sekaligus menutup rapat pintu bagi ketertarikan dari Premier League setelah pendekatan awal Everton pada awal bursa transfer ini.
Kedalaman di sektor sayap tetap penting
Keputusan untuk mempertahankan mantan pemain sayap Milan dan Inter itu dinilai krusial setelah Atalanta menyetujui kepindahan talenta muda Marco Palestra ke Chelsea, yang membuat klub Bergamo itu tidak mampu menanggung kepergian lebih lanjut di posisi bek kanan. Selain itu, bek sayap pilihan utama Davide Zappacosta kini telah berusia 34 tahun dan secara realistis tidak bisa diharapkan memikul jadwal pertandingan yang padat seorang diri. Perpaduan usia emas Bellanova, kecepatan eksplosif di sisi lapangan, dan naluri menyerang yang tajam membuatnya menjadi suksesor jangka panjang yang ideal di sisi kanan pertahanan Sarri.
- Buzzi
Jadwal padat di awal menanti
Keserbabisaannya secara taktis dan pemulihannya dari masalah hamstring musim lalu akan memberikan stabilitas defensif yang krusial serta dorongan menyerang bagi tim Sarri di berbagai kompetisi. Atalanta segera mengalihkan perhatian ke tugas di kompetisi Eropa saat menjamu Hapoel Tel Aviv pada leg pertama play-off Conference League pada Kamis, 20 Agustus. Tim asal Bergamo itu kemudian memulai kampanye Serie A 2026-27 dengan menyambut Sassuolo hanya tiga hari kemudian.
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