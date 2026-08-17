Atalanta tolak tawaran Fulham senilai €20 juta untuk wing-back Raoul Bellanova

Perkembangan ini menandai titik balik penting bagi Bellanova, yang sempat tersisih di bawah mantan pelatih Raffaele Palladino setelah hanya tampil 24 kali di Serie A musim lalu. Namun, kedatangan Sarri di Bergamo telah mengubah nasib sang pemain, dengan pelatih senior itu menjadi pengagum berat etos kerja, stamina fisik, dan kualitas teknik eksplosif bek tersebut. Mantan manajer Lazio itu bertekad menjadikannya pilar utama dalam skema taktisnya musim depan, sekaligus menutup rapat pintu bagi ketertarikan dari Premier League setelah pendekatan awal Everton pada awal bursa transfer ini.