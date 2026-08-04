Mitchel Bakker dipersilakan segera mencari klub baru. Pemain Belanda itu masih memiliki sisa kontrak satu tahun di Atalanta, tetapi boleh pergi dengan status bebas transfer.

Hal itu dilaporkan jurnalis yang biasanya dapat diandalkan, Ben Jacobs. Ia mengetahui bahwa Atalanta menganggap bek sayap berusia 26 tahun itu ‘tidak dibutuhkan’, dan klub kini telah memberi tahu bahwa ia boleh pergi.

Pada musim panas tahun lalu, Bakker sudah tampak sangat dekat dengan transfer, tetapi kemudian ia sangat tidak beruntung karena mengalami robek ligamen kruis. Salah satunya karena itu, ia musim ini hanya bermain selama 8 menit di Serie A.

Pemain berkaki kiri itu pernah membela Ajax, Paris Saint-Germain, dan Bayer Leverkusen sebelum menandatangani kontrak dengan Atalanta pada 2023. Di sana ia masih terikat kontrak hingga pertengahan 2027, tetapi ia tidak akan menuntaskannya.

Ke mana masa depan Bakker akan berlabuh, untuk saat ini masih belum jelas. Sebelumnya, eks pemain internasional junior Timnas Belanda itu sempat dikaitkan dengan Celtic. Selain itu, klub-klub dari Süper Lig Turki juga dikabarkan bersiap menunggu.

Terlepas dari kepergian Bakker yang kian dekat, Atalanta masih memiliki satu pemain Belanda dalam diri Marten de Roon. Gelandang itu kini telah berkembang menjadi kapten dan ikon klub.