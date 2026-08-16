Palpite Corinthians x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 16/08/26

Veja os palpites para o jogo entre Corinthians x Cruzeiro, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (16), às 19h30.
Melhores palpites para Corinthians x Cruzeiro
- Resultado final empate, com odds de 3.40 na Betnacional
- Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.91 na Betnacional
- Empate anula aposta Cruzeiro, com odds de 2.25 na Betnacional
*Betnacional: autorizada pela portaria SPA/MF nº 2.092/2024.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Apesar de invicto há cinco jogos em casa, Timão esbarra em tabu contra a Raposa.
Pensando em se cadastrar? Veja a nossa análise do código promocional Betnacional.
Veja o ranking dos melhores sites de apostas disponíveis no Brasil.
Você também pode conferir mais mercados no nosso guia de apostas Brasileirão.
Nossa análise: Momento das equipes
Com os dois times envolvidos no mata-mata da Libertadores, a tendência é que os ambos os treinadores rodem o elenco de olho nas partidas de volta das oitavas de final do torneio continental.
Apesar de ter vencido o RB Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians viveu uma semana turbulenta fora de campo com a não renovação do contrato de Memphis Depay.
O Cruzeiro venceu o Mirassol sem dificuldades, também pelo Brasileirão, e empatou em casa com o Flamengo na partida de ida das oitavas da Libertadores.
Prováveis escalações de Corinthians x Cruzeiro
Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Kaio César e Pedro Raul
Cruzeiro: Otávio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Villalba, Lucas Romero, Zé Lucas e Matheus Pereira, Kenji, Arroyo e Bruno Rodrigues
Veja as odds para Resultado da Partida
Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Corinthians x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.
Timão apresenta novo jeito de jogar
O Corinthians não vence o Cruzeiro em casa desde 2024. Foram dois jogos realizados na Neo Química Arena, com uma derrota e um empate no período.
Desta vez, a qualidade do elenco cruzeirense colocará em prova a nova forma de jogar de Fernando Diniz. Com a saída de Memphis Depay e a contusão de Yuri Alberto, o treinador optou por escalar o Corinthians com Pedro Raul fazendo as vezes de centroavante fixo, aumentando a incidência de bolas na área.
Pedro Raul marcou gol contra o RB Bragantino, mas como depende exclusivamente de bolas alçadas na área, será necessário que o Timão melhore o percentual de acertos nos cruzamentos, hoje em menos de 30%, segundo o SofaScore.
- Palpite 1 Corinthians x Cruzeiro: Resultado final empate, com odds de 3.40 na bet365
*bet365: autorizada pela portaria SPA/MF nº 250/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Duelo movimentado no ataque
O ataque do Corinthians marcou gols em três dos cinco jogos mais recentes. No Campeonato Brasileiro, o alvinegro soma 24 tentos, média de 1.1 por partida.
A Raposa, por outro lado, conta com um dos principais atacantes do país, Kaio Jorge, com seis gols na competição. O setor ofensivo cruzeirense fez 30 gols no Brasileirão, sendo 11 como visitante.
Para completar a dica de palpite no ambos marcam, as últimas duas partidas entre Corinthians x Cruzeiro registraram gols de ambos os lados.
- Palpite 2 Corinthians x Cruzeiro: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.91 na Brazino777
*Brazino777: autorizada pela portaria SPA/MF nº 466/2025.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.
Visitante incômodo
Se existe uma equipe capaz de incomodar o Corinthians em Itaquera, este time é o Cruzeiro, que deixou a Neo Química Arena com uma vitória e um empate em viagens recentes.
Mesmo com uma campanha irregular como visitante, o Cruzeiro perdeu apenas quatro das partidas fora de casa pelo Brasileirão. A equipe chega ao duelo após o empate com o Flamengo pela Libertadores e pode preservar titulares.
- Palpite 3 Corinthians x Cruzeiro: Empate anula aposta no Cruzeiro, com odds de 2.25 na BetBoom
*Betboom: autorizada pela portaria SPA/MF nº 2.103/2024.
As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.