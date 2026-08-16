Palpite Corinthians x Cruzeiro - Campeonato Brasileiro - 16/08/26

Veja os palpites para o jogo entre Corinthians x Cruzeiro, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo (16), às 19h30.

Melhores palpites para Corinthians x Cruzeiro

Resultado final empate, com odds de 3.40 na Betnacional

na Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.91 na Betnacional

na Empate anula aposta Cruzeiro, com odds de 2.25 na Betnacional

*Betnacional: autorizada pela portaria SPA/MF nº 2.092/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Apesar de invicto há cinco jogos em casa, Timão esbarra em tabu contra a Raposa.

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Nossa análise: Momento das equipes

Com os dois times envolvidos no mata-mata da Libertadores, a tendência é que os ambos os treinadores rodem o elenco de olho nas partidas de volta das oitavas de final do torneio continental.

Apesar de ter vencido o RB Bragantino na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians viveu uma semana turbulenta fora de campo com a não renovação do contrato de Memphis Depay.

O Cruzeiro venceu o Mirassol sem dificuldades, também pelo Brasileirão, e empatou em casa com o Flamengo na partida de ida das oitavas da Libertadores.

Prováveis escalações de Corinthians x Cruzeiro

Corinthians: Hugo Souza, Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Raniele, Allan, Breno Bidon e Rodrigo Garro, Kaio César e Pedro Raul

Cruzeiro: Otávio, Fagner, João Marcelo, Jonathan Jesus e Villalba, Lucas Romero, Zé Lucas e Matheus Pereira, Kenji, Arroyo e Bruno Rodrigues

Veja as odds para Resultado da Partida

Timão apresenta novo jeito de jogar

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Corinthians x Cruzeiro nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

O Corinthians não vence o Cruzeiro em casa desde 2024. Foram dois jogos realizados na Neo Química Arena, com uma derrota e um empate no período.

Desta vez, a qualidade do elenco cruzeirense colocará em prova a nova forma de jogar de Fernando Diniz. Com a saída de Memphis Depay e a contusão de Yuri Alberto, o treinador optou por escalar o Corinthians com Pedro Raul fazendo as vezes de centroavante fixo, aumentando a incidência de bolas na área.

Pedro Raul marcou gol contra o RB Bragantino, mas como depende exclusivamente de bolas alçadas na área, será necessário que o Timão melhore o percentual de acertos nos cruzamentos, hoje em menos de 30%, segundo o SofaScore.

Palpite 1 Corinthians x Cruzeiro: Resultado final empate, com odds de 3.40 na bet365

*bet365: autorizada pela portaria SPA/MF nº 250/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Duelo movimentado no ataque

O ataque do Corinthians marcou gols em três dos cinco jogos mais recentes. No Campeonato Brasileiro, o alvinegro soma 24 tentos, média de 1.1 por partida.

A Raposa, por outro lado, conta com um dos principais atacantes do país, Kaio Jorge, com seis gols na competição. O setor ofensivo cruzeirense fez 30 gols no Brasileirão, sendo 11 como visitante.

Para completar a dica de palpite no ambos marcam, as últimas duas partidas entre Corinthians x Cruzeiro registraram gols de ambos os lados.

Palpite 2 Corinthians x Cruzeiro: Ambas equipes marcam (sim), com odds de 1.91 na Brazino777

*Brazino777: autorizada pela portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Visitante incômodo

Se existe uma equipe capaz de incomodar o Corinthians em Itaquera, este time é o Cruzeiro, que deixou a Neo Química Arena com uma vitória e um empate em viagens recentes.

Mesmo com uma campanha irregular como visitante, o Cruzeiro perdeu apenas quatro das partidas fora de casa pelo Brasileirão. A equipe chega ao duelo após o empate com o Flamengo pela Libertadores e pode preservar titulares.

Palpite 3 Corinthians x Cruzeiro: Empate anula aposta no Cruzeiro, com odds de 2.25 na BetBoom

*Betboom: autorizada pela portaria SPA/MF nº 2.103/2024.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.