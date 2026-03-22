Sampdoria 2–1 Avellino: the match statistics

Sampdoria 2–1 Avellino (0–0 at half-time)
Goalscorers: 26' (2nd half) Brunori (S), 34' (2nd half) Palma (S), 37' (2nd half) Biasci (A).
Assists: 34' 2nd half Pierini (S), 37' 2nd half Sala (A).
SAMPDORIA (4-2-3-1): Martinelli; Di Pardo, Palma, Viti, Giordano; Conti (37' 2nd half Henderson), Ricci; Begic (28' 2nd half Barak), Pafundi (1' 2nd half Cherubini), Pierini; Brunori (28' 2nd half Coda). Manager: Lombardo.
AVELLINO (4-3-1-2): Daffara; Missori, Simic, Izzo, Sala; Besaggio (31' s.t. D'Andrea), Palmiero (31' s.t. Le Borgne), Sounas; Palumbo (31' s.t. Tutino); Russo, Pandolfi (1' s.t. Biasci). Manager: Ballardini.
Referee: Chiffi (Padua)
Bookings: 25' 1st half Pandolfi (A), 31' 1st half Brunori (S), 41' 1st half Palmiero (A), 44' 1st half Pafundi (S), 18' 2nd half Sounas (A), 44' 2nd half Russo (A), 47' 2nd half Giordano (S).