Eine Karte mit dem jungen Messi brachte 1,5 Millionen Dollar: Wie Fußball-Sammelkarten zum Mega-Geschäft wurden
Jeder Fußballfan hat eine frühe Erinnerung daran, wie er in die Welt der Sammlerstücke eingeführt wurde. Vintage-Trikots oder Spielprogramme werden im Familienkreis weitergegeben, und einige haben richtig Glück und erben von Spielern signierte oder getragene Ausrüstung, die einen einzigartigen historischen Wert besitzt.
Einzelstücke wie diese werden gerne gerahmt und an eine Wand gehängt oder in einer Schachtel verstaut und in ein Regal gestellt. Sie sorgen bei Kindern für einen sofortigen Endorphinschub, halten sie aber nicht sehr lange bei der Stange. Das Sammeln von Sammelkarten hingegen kann bereits ab dem ersten Aufreißen eines knisternden Booster-Packs zur Sucht werden.
Es war so einfach, sich von dem Wunsch verzehren zu lassen, ein komplettes Set zu vervollständigen oder jenen einen seltenen Spieler zu finden, den alle Freunde haben wollten. Natürlich war man seinen Eltern und ihrer Bereitschaft ausgeliefert, regelmäßig Packs zu kaufen, doch das steigerte nur das Gefühl der ausgelassenen Vorfreude vor jedem Öffnen der Packung.
Für diejenigen, die diesem Zeitvertreib bis ins Erwachsenenalter treu geblieben sind, konnte jedes verfügbare Einkommen dafür verwendet werden, endlich alle bislang fehlenden Karten zu kaufen oder ikonische Premium-Sets zu sammeln, die zuvor womöglich unerreichbar waren. Die Besessenheit wird mit dem Alter oft stärker, anstatt zu verglühen.
In der von Streaming, Apps, Gaming und KI beherrschten digitalen Welt des Jahres 2026 sind analoge Fußballkarten beliebter denn je, und das Tauschen bringt ein Gemeinschaftsgefühl zurück in die Fankultur. Zudem besteht nun die Möglichkeit, ernsthaft Geld mit ihnen zu verdienen, denn der globale Markt ist zu einem Milliarden-Dollar-Giganten geworden, der keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung zeigt.
Wie sind Sammelkarten wieder poppulär geworden?
Das Sammeln von Karten begann im 19. Jahrhundert, als versteifte Karten mit Baseballspielern, Schauspielern, Militärführern und Tieren in Zigarettenpackungen gelegt wurden. Im Jahr 1887 erfand John Baines, ein Spielwarenladenbesitzer aus Bradford, die ersten Fußballkarten Großbritanniens und verkaufte sie von einem Karren aus, der von einem Pferd mit einem Affen auf dem Rücken gezogen wurde, wobei er sich selbst den 'Football Card King' nannte.
In den 1950er-Jahren wurden sie zum Massenphänomen, als Topps in den Markt eintrat und jährliche Sets mit Kaugummi kombinierte, und das Sammeln von Fußballkarten wurde bald zu einem Übergangsritus der Kindheit. Topps blieb bis 2009 der dominierende Akteur, als die europäischen Sticker-Experten von Panini dazu übergingen, sich aggressiv auf Sammelkarten zu konzentrieren, indem sie die amerikanische Marke Donruss übernahmen und sich dafür wichtige Lizenzrechte für Sportkarten sicherten.
Es war Panini und nicht Topps, das direkt für den Boom der Fußballkarten verantwortlich war, der zunächst während der Covid-19-Pandemie und der Lockdowns Anfang 2020 stattfand, da man den Bereich amerikanisieren wollte. Man nutzte US-Sammler, die nach neuen Wegen suchten, indem man Fußballkarten die spezielle Behandlung zukommen ließ, die üblicherweise der NBA und der NFL vorbehalten war, und Sets wie Prizm, Select und Donruss Kaboom mit auflagenbeschränkten Parallelen herausbrachte.
Dies führte letztlich zum Wachstum einer Kultur des Karten-Gradings und Box-Breakings, die auf starker Spekulation basierte. Anstatt ihre Lieblingsmannschaften zu sammeln, richteten Investoren ihre Aufmerksamkeit auf den Kauf von Rookie-Karten in der Hoffnung, dass deren Wert während der größten Spiele und Turniere in die Höhe schnellen würde.
Sammler erkannten außerdem, dass Panini bereits jahrzehntelang zuvor Sets in limitierter Auflage produziert hatte, und begannen, nach den seltensten Karten im besten Zustand zu suchen, um sie graden zu lassen. Es ist ein potenziell lukratives Geschäft: Jede Karte, die vom führenden Authentifizierer PSA mit '10 Gem Mint' bewertet wird, kann einen Aufschlag vom Drei- bis Fünffachen gegenüber der ungewerteten Version erzielen. Erhält man eine nummerierte oder signierte Rookie-Karte mit PSA 10, hat man im Grunde den Hauptgewinn geknackt.
Wie Sammelkarten zum Anlagemodell wurden
Die Geschäftswelt der Fußballkarten veränderte sich dramatisch, als der Sportartikel- und Merchandising-Riese Fanatics im Januar 2022 die Sammelkartenmarke Topps für 500 Millionen Dollar übernahm. Vor dem Deal hielt Topps über seine Niederlassungen im Vereinigten Königreich und in Deutschland die Rechte an der UEFA Champions League und der Bundesliga.
Fanatics integrierte Topps in sein E-Commerce- und Einzelhandels-Ökosystem, wobei der Unternehmens-CEO Michael Rubin damals erklärte, ihr Ziel sei es, Sammelkarten zu "einer bedeutenden Säule unserer langfristigen Pläne zu machen, um zur führenden digitalen Sportplattform zu werden". Plötzlich wurden Premium-Fußballkarten nicht mehr nur in spezialisierten Hobbyläden verkauft, sondern über die bestehenden Club-Merchandise-Seiten von Fanatics direkt an Millionen von Fußballfans weltweit vermarktet.
Ähnlich wie zuvor Panini übertrugen sie dann das nordamerikanische "Chase Card"-Modell auf den Fußball, reduzierten die einfachen Papiersticker und konzentrierten sich auf hochtechnisierte Chrome-Karten, mehrstufige Refractors, seltene Parallels und authentische On-Card-Autogramme. Das innovative Produktdesign von Fanatics trug dazu bei, Fußballkarten von einer Kuriosität zu einer greifbaren Anlageklasse zu machen. Durch die Einführung von im Spiel getragenen Erinnerungsstücken und Rookie-Debüt-Patches auf 1-of-1-Karten entstand eine größere Nachfrage nach "Holy Grail"-Objekten, die auf dem Wiederverkaufsmarkt Tausende wert sind.
Das Sammeln wird zum Content auf YouTube und Instagram
Das Sammeln von Fußballkarten liegt wieder im Trend, weil es mittlerweile eine schier endlose Zahl von Content-Creator gibt, die das Hobby in den sozialen Medien bewerben. Eine neue Generation von Jugendlichen fühlt sich zu interaktiven Events und Kartenmessen hingezogen, wo sie nicht nur ihre Sammlungen aufstocken, sondern sich auch mit Gleichgesinnten austauschen können.
"Es bringt Menschen zusammen. Diese Kartenmessen sind wirklich schöne Tagesausflüge. Leute, die sich online kennengelernt haben, treffen sich, essen zusammen zu Mittag oder gehen ein paar Bier trinken, wenn es ein älteres Publikum ist", sagte Matthew Blazey, der Mann hinter dem YouTube-Kanal Blazey Collects, der 78.600 Abonnenten vorweisen kann, zu GOAL. "Man ist von einer einzigen Kartenmesse in London zu etwa 60 Messen über das Jahr verteilt gekommen. Es steckt ein enormer sozialer Aspekt dahinter. Der Aufbau der Community ist weitaus mehr wert, als irgendwie Geld zu verdienen."
YouTuber wie Blazey und GamerBoyWii (GBW) können Hunderttausende von Views erzielen, Sidemen-Mitglieder wie Simon Minter, Joshua Bradley und Ethan Payne, die alle deutlich über eine Million Abonnenten vorweisen, öffnen auf ihren jeweiligen Kanälen ebenfalls Boxen mit Fußballkarten. Auch eine Reihe von Profifußballern ist auf den Zug aufgesprungen.
Tosin Adarabioyo, der im Sommer-Transferfenster zu Tottenham wechselte, präsentiert seine seltenen persönlichen Kartenziehungen über sein eigens dafür eingerichtetes Instagram-Konto, ebenso wie Adam Wharton, der Mittelfeldspieler von Crystal Palace. Adarabioyos neuer Teamkollege bei Spurs, Dominic Solanke, ist ebenfalls ein leidenschaftlicher Sammler, und im November begleitete er Adaradioyo zur Eröffnung des Flaggschiff-Stores von Fanatics in der Regent Street in London.
Leif Davis, Verteidiger von Ipswich Town, ist das Gesicht von"Collective Collects", einer Karten-Breaking-Plattform, die er gemeinsam mit dem Twitch-Streamer Danny Campion und seinem Freund Josh Kelly gründete. "Wir machen das nicht wirklich des Geldes wegen, wir machen es, um etwas Cooles aufzubauen, und es ist etwas, wofür wir brennen", sagte Campion im vergangenen Jahr gegenüber der BBC.
Es gibt allerdings viele, die des finanziellen Gewinns wegen dabei sind. Ein ehemaliger Personal Trainer aus Suffolk namens Aaron Pearce gab seinen Hauptberuf auf, um sich auf den Wiederverkauf von Fußballkarten zu konzentrieren, gründete das Konto Baller Breaks UK und hat laut PA Media im vergangenen Jahr einen Umsatz von 2,4 Millionen Pfund erzielt.
Pearce verkauft nicht einfach einzelne Karten, sondern vielmehr "Spots" an Sammler und Zuschauer auf Video-Shopping-Marktplätzen wie Whatnot und ebay Live, in der Regel nach Fußballvereinen aufgeteilt. Anschließend »bricht« er die Karten live vor der Kamera auf, und diejenige Person, die etwa den Manchester-United-Spot erworben hat, erhält jede einzelne gezogene Karte dieses Vereins. In diesem lotterieähnlichen Format haben Sammler die Chance, hochwertige, wertvolle Karten zu einem Bruchteil ihrer ursprünglichen Kosten zu ergattern, was im Verlauf eines einstündigen Livestreams bis zu mehreren Tausend individuelle Besucher insgesamt anziehen kann.
Die Pandemie als Start des Sammel-Booms
Blazey glaubt, dass der Aufschwung der Sammelkarten viel mit der Pandemie zu tun hat.
"Die Sticker zur EM 2020 gingen durch die Decke, jeder hat sie gesammelt, vor allem meine Generation. Man hatte Social Distancing und konnte dadurch alle wieder zusammenbringen. Ich glaube, das hat viel Traffic zu YouTube gebracht, wo es jede Menge hobbybezogene Produkte gab, von denen die Leute einfach nichts wussten", sagte er. "Auf einmal hatte man diese Goldgrube: 'Wow, das sind nicht nur Fußballsticker; es gibt Karten mit Trikotstücken darauf, signierte Karten, alles Mögliche.' Für mich war die EM 2020 also der Moment, in dem ich wirklich eingestiegen bin. Das war für mich der Anfang. Ich habe viel auf YouTube gesehen, angefangen, Karten zu öffnen und mich dabei zu filmen, und von da an hat es sich wie eine Lawine verselbstständigt", sagt er.
Und weiter: "Neuere Sammler haben gesehen, dass man sehr schnell viel Geld verdienen kann, wenn man es richtig aufzieht, also ist auch das Investment ein wichtiger Faktor. Die sozialen Medien haben dafür gesorgt, dass eine Kombination aus diesen beiden Dingen einfach explodiert ist. TikTok, YouTube, Instagram, Whatnot, Fanatics und eBay Live, es ist buchstäblich überall, was einfach dazu führt, dass sich das Netz immer weiter ausbreitet."
Eine Messi-Karte brachte 1,5 Millionen Dollar
Die zehn teuersten Fußball-Sammelkarten aller Zeiten wurden allesamt innerhalb der letzten fünf Jahre verkauft, was unterstreicht, wie beliebt dieses Hobby geworden ist. Im September 2021 erzielte eine PSA-9-Karte des Topps Chrome Champions League Red Refractor, die einen jungen Erling Haaland im Trikot von Borussia Dortmund aus der Saison 2019/20 zeigt, bei Goldin Auctions 227.000 US-Dollar, während Cristiano Ronaldos Rookie-Karte von Sporting CP aus der Saison 2002/03 (Panini Mega Cracks) für 288.000 US-Dollar den Besitzer wechselte.
Eine PSA-10-Version dieser Ronaldo-Karte ging in der Saison 2025/26 für 1,35 Millionen US-Dollar weg, und derselbe Betrag wurde für seine Panini Kaboom! Green 1/1 aus dem Jahr 2018 erzielt. Doch der portugiesische Superstar rangiert weiterhin hinter seinem ewigen Rivalen Lionel Messi. Die Rookie-Karte der argentinischen Legende von 2004/05 (Panini Mega Cracks), die ihn als langhaarigen Teenager frisch aus Barcelonas berühmter La-Masia-Akademie zeigt, wurde im vergangenen September über das noch junge private Verkaufsnetzwerk von Fanatics Collect für sagenhafte 1,5 Millionen US-Dollar erworben.
Die brasilianische Ikone Pelé hat zwei Rookie-Karten in den Top 10, während die PSA-10-Karte des französischen Superstars Kylian Mbappé (Panini Prizm World Cup Gold Prizm 2018) auf Platz 10 liegt, nachdem sie im Juni 2022 für 216.000 US-Dollar verkauft wurde. Diese Karten üben eine zeitlose Faszination aus, weil sie einen bestimmten Moment festhalten, und Sammler lassen sich auf ihre epochemachenden Geschichten ein, um im wahrsten Sinne des Wortes ein Stück Geschichte zu besitzen.
Es wird mit Sicherheit immer eine Nachfrage nach Panini-Prizm-World-Cup-Karten geben, und ganz besonders nach dem Set, das laut Blazey »wohl das beste überhaupt« ist. Er sagt: »World Cup Prizm 2014 ist das Set, mit dem alles begann. Wenn man Old-School-Karten zum Behalten sammelt, wäre World Cup Prizm 2014 immer das Set, ein fantastisches Produkt.«
Selbst Drittligakarten bringen riesige Summen
In den vergangenen vier Jahren hat Fanatics die Vormachtstellung von Panini auf dem Markt für Fußball-Sammelkarten systematisch demontiert. Der erste bedeutende Schritt gelang mit einem Exklusivvertrag mit der UEFA, wonach Topps die offiziellen Karten und Sticker für die Europameisterschaften 2024 und 2028 produziert.
Die Panini-Stickeralben gehörten seit 1977 fest zur EM, und der Verlust des Kerns dieser Zielgruppe war ein bitterer Rückschlag. Anschließend nahm Fanatics die offizielle Lizenz für die englische Premier League ins Visier, die profitabelste Liga im Vereinsfußball, die Panini seit 2019 innegehabt hatte.
Vor der Saison 2025/26 übernahm Fanatics die weltweiten Premier-League-Rechte und vermarktete die offiziellen Kollektionen unter der Marke Topps.
Das Ende des Duopols wurde im Mai so gut wie besiegelt, als die FIFA das Ende ihrer 60-jährigen Partnerschaft mit Panini bekannt gab. Ab 2031 wird Topps sämtliche WM-Sammelkarten, Sticker und digitalen Sammlerstücke herstellen, und Fanatics wird über die gesamte Vertragslaufzeit hinweg Sammlerstücke im Wert von mehr als 150 Millionen US-Dollar an Kinder verschenken.
"Bei Fanatics sehen wir, dass sie eine enorme Innovation im Bereich der Sportsammlerstücke vorantreiben, die den Fans tatsächlich eine neue, bedeutsame Möglichkeit bietet, sich mit ihren Lieblingsteams und ihren Lieblingsspielern zu beschäftigen", sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino zu The Athletic. "Aus Sicht der FIFA können wir dieses Fan-Engagement also gerade dank unseres globalen Turnierportfolios globalisieren. Und das bietet eine weitere wichtige kommerzielle Einnahmequelle, die wir wie immer zurück in den Sport, in den Fußball leiten."
Fanatics-Geschäftsführer Rubin fügte zu der Vereinbarung hinzu: "Unser Sammlerstück-Geschäft findet in diesem Jahr wahrscheinlich zu 85 Prozent in den USA statt. Wenn wir also darüber nachdenken, wie wir global expandieren, wodurch wir dies zu einem deutlich größeren Geschäft machen, gibt es nichts Wichtigeres als die FIFA. Unsere große Wachstumsinitiative und die Partnerschaft mit der FIFA für die WM: Es gibt kein größeres Ereignis auf der Welt als die WM alle vier Jahre. Wir denken langfristig, der globale Fußball sollte unser größtes Geschäft sein. Unsere Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass wir die Messlatte immer höher legen und auf eine Weise innovativ sind, die kein anderer erreichen kann."
Panini ist in England derweil eine Partnerschaft mit der drittklassigen Football League eingegangen - und ist erfolgreich. "Die Panini-Sachen zur English Football League haben einen riesigen Markt, besonders für große Klubs, die lange nicht in der Premier League waren und keine Fußballkarten hatten", sagt Blazey. "Für Millwall-Fans war das riesig; Millwall-Karten wurden für verrücktes Geld gehandelt, ebenso QPR, mehr als viele Premier-League-Karten. Panini hat in der EFL nach wie vor eine sehr starke Lizenz, von der das Unternehmen langfristig profitieren wird. Sie haben es gut hinbekommen, sie zu ergattern, aber das ist jetzt ihr Aushängeschild. Dieses Produkt wird auf YouTube immer gut laufen, aber Topps hat inzwischen ein viel größeres Publikum auf YouTube."
Panini hat zudem noch immer eine eingeschworene Fangemeinde, die wenig für die Hauptkonkurrenten übrig hat, wie Blazey ergänzt: »Das ältere Publikum, das schon lange dabei ist, mag diese Ära, die sie 'Junk Wax' nennen, wirklich nicht. Sie haben den Eindruck, dass eine einst recht ausgefallene Kategorie inzwischen wirklich zum Mainstream geworden ist.«
14,85 Milliarden Dollar Umsatz mit Sammelkarten
Die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA sorgte für einen weiteren unglaublichen Nachfrageschub bei Fußball-Sammelkarten. Da Nordamerika traditionell der größte und am weitesten entwickelte Markt für das Sammeln von Sportkarten ist, schuf die Austragung der WM im eigenen Land ein Einfallstor für Millionen einheimischer Fans, um in das Hobby einzusteigen.
Paninis 2026 World Cup Prizm-Serie war das am weitesten verbreitete Fußballkartenprodukt der Geschichte, mit ultraseltenen Karten wie den 1-of-1 Black Prisms, Nebula Prisms und Color-Blast-Inserts, die eingebaut wurden, um ein riesiges neues Publikum anzulocken.
Nach der Weltmeisterschaft schug Topps aus dem Hype Kapital und veröffentlichte seine Flagship-Kollektion 2026/2027 zur Premier League. Nachdem das Basis-Set von 450 auf schlankere 300 Karten gekürzt wurde, ist das Komplettieren eines ganzen Ordners nun einfacher denn je, und Sammler können sich stärker auf den Wert der Chase Cards konzentrieren.
Der weltweite Markt für Sport-Sammelkarten wird derzeit auf schwindelerregende 14,85 Milliarden Dollar geschätzt, wobei Fußball mit 35,6 % den größten Einzelanteil des Sportsegments beansprucht. Schätzungsweise 45 % der neuen Sammler spezialisieren sich auf Fußball, und mittlerweile werden jährlich über 500 Millionen Karten in diesem Bereich verkauft, von denen 12 Millionen bei professionellen Bewertungsagenturen eingereicht werden.
Die begehrtesten Fußballkarten fallen in dieselbe Kategorie wie edler Wein, Uhren und Kryptowährungen. Sie sind Zeitkapseln, die einen unwiederholbaren Jahrgang menschlicher Höchstleistung in Karton und Tinte bewahren.