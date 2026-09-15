Jeder Fußballfan hat eine frühe Erinnerung daran, wie er in die Welt der Sammlerstücke eingeführt wurde. Vintage-Trikots oder Spielprogramme werden im Familienkreis weitergegeben, und einige haben richtig Glück und erben von Spielern signierte oder getragene Ausrüstung, die einen einzigartigen historischen Wert besitzt.

Einzelstücke wie diese werden gerne gerahmt und an eine Wand gehängt oder in einer Schachtel verstaut und in ein Regal gestellt. Sie sorgen bei Kindern für einen sofortigen Endorphinschub, halten sie aber nicht sehr lange bei der Stange. Das Sammeln von Sammelkarten hingegen kann bereits ab dem ersten Aufreißen eines knisternden Booster-Packs zur Sucht werden.

Es war so einfach, sich von dem Wunsch verzehren zu lassen, ein komplettes Set zu vervollständigen oder jenen einen seltenen Spieler zu finden, den alle Freunde haben wollten. Natürlich war man seinen Eltern und ihrer Bereitschaft ausgeliefert, regelmäßig Packs zu kaufen, doch das steigerte nur das Gefühl der ausgelassenen Vorfreude vor jedem Öffnen der Packung.

Für diejenigen, die diesem Zeitvertreib bis ins Erwachsenenalter treu geblieben sind, konnte jedes verfügbare Einkommen dafür verwendet werden, endlich alle bislang fehlenden Karten zu kaufen oder ikonische Premium-Sets zu sammeln, die zuvor womöglich unerreichbar waren. Die Besessenheit wird mit dem Alter oft stärker, anstatt zu verglühen.

In der von Streaming, Apps, Gaming und KI beherrschten digitalen Welt des Jahres 2026 sind analoge Fußballkarten beliebter denn je, und das Tauschen bringt ein Gemeinschaftsgefühl zurück in die Fankultur. Zudem besteht nun die Möglichkeit, ernsthaft Geld mit ihnen zu verdienen, denn der globale Markt ist zu einem Milliarden-Dollar-Giganten geworden, der keinerlei Anzeichen einer Verlangsamung zeigt.