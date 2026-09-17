"Das im Sommer tat mehr weh": Oliver Baumann spricht über "unfassbare" DFB-Degradierung durch Julian Nagelsmann

Oliver Baumann hat sich zu seiner Nichtberücksichtigung durch den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp für die anstehenden Länderspiele der deutschen Nationalmannschaft in der Nations League geäußert. Bei der Gelegenheit deutete er an, dass seine Ausbootung durch Ex-Coach Julian Nagelsmann (39) vor der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nicht sauber abgelaufen sei.

Nach der 0:2-Niederlage seiner TSG Hoffenheim am ersten Europa-League-Spieltag auf Kreta sagte der 36 Jahre alte Keeper bei RTL zur Nichtnominierung: "Ich weiß es ja schon länger. Die Entscheidung muss ich akzeptieren, die gefällt mir nicht, das ist ganz klar. Aber sie schlagen einen anderen Weg ein und den muss ich akzeptieren und respektieren."

Klopp nominierte insgesamt 44 Spieler in zwei Kadern für die insgesamt vier Partien der kommenden Länderspielpause. Seine Nummer eins ist zunächst Marc-Andre ter Stegen (34, Ajax), dahinter sollten mehrere jüngere Keeper die Möglichkeit bekommen, sich zu beweisen: Finn Dahmen (28, FC Augsburg), Alexander Nübel (29, Besiktas), Noah Atubolu (24, Eintracht Frankfurt) und Jonas Urbig (23, FC Bayern).

Gefragt, ob er nie eine faire Chance im deutschen Tor erhalten habe, antwortete Baumann: "Ich muss ehrlich sagen: Das im Sommer tat mehr weh. Wie das gelaufen ist, das war unfassbar. Auch nicht nur aus einer Richtung tatsächlich." Konkreter führte er dies nicht aus, ließ damit aber natürlich jede Menge Raum für Spekulationen.

Hintergrund ist seine Degradierung durch Nagelsmann zur Nummer zwei kurz vor der verkorksten Endrunde im Sommer. Baumann hatte nach ter Stegens schwerer Verletzung die Spiele der WM-Qualifikation absolviert und dabei überzeugt. Trotzdem entschied sich Nagelsmann nach vorherigen Treuebekenntnissen vor Turnierbeginn zu einer Rolle Rückwärts und holte Bayern-Keeper Manuel Neuer (40) aus dem DFB-Ruhestand zurück. Baumann, der 13 Länderspiele bestritt, reiste als dessen erster Vertreter mit zur WM. Nagelsmanns Kommunikation in der Sache war mindestens umstritten und führte zu jeder Menge Diskussionen und Kritik.

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Baumann stand auch noch bei den Vorbereitungsspielen auf das Turnier zwischen den Pfosten. Nach dem Test gegen die USA Anfang Juni (2:1) sagte er zu seiner Rückstufung: "Anfangs war das hart, das war nicht ganz cool von meinem Gefühl her." Auf Nachfrage, wie das "nicht ganz cool" gemeint sei, entgegnete er damals: "Ich würd's dabei gerne belassen und nicht weiter darauf eingehen. Die Situation ist, wie sie ist. Wir haben hoffentlich einige Wochen vor uns und wollen alles für den Erfolg tun."