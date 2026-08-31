Lionel Messi beendet seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft. Das gab der Superstar (Inter Miami) am Montag via Instagram bekannt.

"Es war eine Entscheidung, die wehtat - und die mir auch jetzt noch tief im Inneren wehtut -, aber ich verstehe, dass die Zeit dafür gekommen ist", schrieb Messi in einem hochemotionalen Text. "Ich habe es immer geliebt, bei der Nationalmannschaft zu sein. Ich habe immer alles gegeben und jetzt habe ich nichts mehr zu bieten - und außerdem kommen großartige junge Spieler nach, die ihren Platz verdient haben."

Das WM-Finale am 19. Juli, das er und seine Teamkollegen gegen Spanien mit 0:1 nach Verlängerung verloren, war damit Messis letztes Länderspiel. Den Text zu seinem Rücktritt aus der Nationalmannschaft habe er zwei Tage nach dem verlorenen Endspiel verfasst, erklärte der 39-Jährige.

Was sagt Lionel Messi zu seinem Karriereende in der Nationalmannschaft?

"Ich schwöre euch, ich habe immer alles gegeben – nicht nur in den letzten Jahren, in denen wir alles gewonnen haben, sondern auch davor", führte Messi aus: "Ich habe immer gekämpft und mich für dieses Trikot verausgabt, um euch Freude zu schenken und euch durch den Fußball stolz darauf zu machen, Argentinier zu sein."

207 Länderspiele absolvierte Messi, in denen er 125 Tore erzielte. Beides sind Bestmarken. Den größten Erfolg feierte er 2022 in Katar, als er Argentinien zum dritten WM-Titel führte. Bei der XXL-WM in den USA, Mexiko und Kanada waren die Südamerikaner ganz nah dran, diesmal aber scheiterten sie im Finale an Spanien. Auch zwölf Jahre zuvor hatte Messi das WM-Endspiel 2014 gegen Deutschland verloren, ebenfalls mit 0:1 nach Verlängerung.

Getty Images

"Ich gehe mit der Ruhe und dem Stolz, euch gemeinsam mit meinen Mitspielern Traum-Momente geschenkt zu haben. Es war verrückt, das alles mit euch erleben zu dürfen. Ich liebe euch!", schrieb Messi: "Danke, Gott, dass du mich zum Argentinier gemacht hast."

Nach dem Tod seines Vaters - Jorge Messi war am 8. August verstorben - sei er "noch überzeugter als zuvor", dass sein Rücktritt richtig sei.