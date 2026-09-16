"Lange Zeit habe ich dir beim Spielen zugesehen und davon geträumt, eines Tages mit dir auf dem Platz zu stehen. Ich sah das als einen dieser Träume, die man aus der Ferne hegt, ohne zu wissen, ob sie sich jemals erfüllen werden", schrieb Diaz in seinen sozialen Netzwerken. "Das Leben hat mir schließlich etwas noch Besondereres geschenkt: nicht nur mit dir zu spielen, sondern dich als Teamkollegen bezeichnen zu dürfen und gemeinsam das Trikot unserer Nationalmannschaft zu verteidigen."

Diaz, der 2018 für Kolumbien debütierte, werde "nie vergessen, was es für mich bedeutete, dich zum ersten Mal an meiner Seite im selben Trikot zu sehen und zu denken: 'Was ich einst geträumt habe, erlebe ich heute.' Deshalb schätze ich mich zutiefst glücklich, diesen Weg, die Meisterschaften, die Freuden und so viele Momente mit dir geteilt zu haben, die ich für immer in Erinnerung behalten werde."

Abschließend schrieb der Linksaußen des FC Bayern: "Danke für jeden Rat, für alles, was du mir beigebracht hast, und für das große Vermächtnis, das du hinterlässt. Du wirst immer meinen Respekt und meine Bewunderung haben. Danke, dass du Teil eines meiner schönsten Träume warst, Nummer 10. Du bist ein Star und wirst es immer bleiben. Ich habe dich sehr lieb. Möge Gott dich immer segnen, bei allem, was noch vor dir liegt."

James feierte bei der WM 2014 seinen großen Durchbruch

James spielte insgesamt 15 Jahre lang für die kolumbianische Nationalmannschaft. In 131 Länderspielen gelangen ihm 31 Treffer und 43 Assists. Seinen großen Durchbruch feierte er bei der WM 2014 in Brasilien, als er sich zum Torschützenkönig kürte. Anschließend wechselte James für 75 Millionen Euro von der AS Monaco zu Real Madrid, wo er zweimal die Champions League gewann. Von 2017 bis 2019 spielte er leihweise für den FC Bayern.

Bei der diesjährigen WM scheiterte der 35-jährige Spielmacher mit Kolumbien an Diaz' Seite im Achtelfinale im Elfmeterschießen an der Schweiz. Vergangene Woche wechselte er in seine Heimat zu Atletico National, ehe er nun seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft erklärte.

"Nach vielen Jahren, vielen Spielen, vielen freudigen Momenten, aber auch schwierigen Zeiten habe ich das Gefühl, dass es an der Zeit ist, einen der wichtigsten Abschnitte meines Lebens abzuschließen", sagte James in einer Videobotschaft. "Die Farben der kolumbianischen Nationalmannschaft zu vertreten, war eine der größten Ehren meines Lebens. Danke, Kolumbien. Für immer."