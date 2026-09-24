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Tabelle

Major League Soccer Ost

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Nashville SC crestNashville SC26176353213257
S
U
N
U
S
2New England Revolution crestNew England Revolution26144845331246
S
S
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3Inter Miami CF crestInter Miami CF261210463481546
U
U
U
U
S
4Charlotte FC crestCharlotte FC26127747371043
S
U
S
U
S
5Chicago Fire FC crestChicago Fire FC2511684538739
N
N
U
U
U

Major League Soccer West

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Vancouver Whitecaps crestVancouver Whitecaps25154656233349
S
N
S
N
S
2Houston 1836 crestHouston 18362613583430444
U
N
S
U
U
3St. Louis City crestSt. Louis City2612864536944
S
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S
U
4FC Dallas crestFC Dallas2612864942744
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5San Jose Earthquakes crestSan Jose Earthquakes2612684638842
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