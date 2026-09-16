Jürgen Klopps erster DFB-Kader ist auch im Podcast "Einfach mal Luppen" der Kroos-Brüder Toni und Felix ein (launiges) Thema. Ex-Nationalspieler Toni Kroos erlaubte sich dabei einen Seitenhieb auf die drei DFB-Stars Florian Wirtz (FC Liverpool), Jamal Musiala und Aleksandar Pavlovic (beide FC Bayern).

Los ging es mit einer Aufgabe, die Felix sich und seinem Bruder stellte. Beide sollten drei Spieler nennen, die bei der verkorksten Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko nicht dabei waren, die aber nun von Bundestrainer Klopp am Donnerstag in das Aufgebot für die anstehende Länderspielpause nominiert werden.

Toni Kroos antwortete lachend: "Ich habe mir drei Spieler aufgeschrieben, die bei der WM nicht dabei waren. Und zwar Pavlovic, Wirtz und Musiala." Bruder Felix verstand den Witz zunächst nicht und fragte verwundert: "Wie? Was? Bei welcher WM waren die nicht da?" Dann aber dämmerte es ihm: "Weil die unauffällig waren, oder wie?"

Das genannte Trio gehörte zu den Hoffnungsträgern im Kader von Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann für die Endrunde, enttäuschte dann aber die Erwartungen wie viele andere DFB-Kicker auch. Wirtz lief dabei meist auf dem linken Flügel auf und lieferte immerhin in vier Einsätzen drei Assists. Pavlovic bildete mit Felix Nmecha die Doppelsechs, fand aber nie wirklich in das Turnier. Das galt auch für Musiala, der im offensiven Mittelfeld zwar mit einem Treffer im Auftaktspiel gegen Curacao startete, anschließend aber kaum noch in Erscheinung trat.

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Die drei jungen Spieler dürfte aber dennoch unter Nagelsmann-Nachfolger Klopp ihre Plätze sicher haben und gelten als Säulen für die Zukunft.

Als sich Toni Kroos ernsthaft der Aufgabe seines Bruder widmete, gab es keine großen Überraschungen. Die drei Spieler, die der Weltmeister von 2014 gerne im Aufgebot sähe, sind Tom Bischof, Lennart Karl (beide FC Bayern) und Said El Mala (1. FC Köln). Es wird erwartet, dass Klopp alle drei beruft. Karl stand bereits im WM-Kader, musste dann aber vor Turnierbeginn wegen einer Verletzung abreisen.

Felix Kroos entschied sich für Yann Aurel Bisseck (Inter Mailand), Kevin Schade (FC Brentford) und Grischa Prömel (VfB Stuttgart).

Klopp wird seinen Kader, der angeblich rund 40 Spieler umfasst, am Donnerstagvormittag verkünden. Deutschland startet in der Nations League zunächst in Amsterdam gegen die Niederlande (24. September). Drei Tage später folgt Klopps Heimpremiere in Augsburg gegen Griechenland (27. September). Zudem trifft Deutschland noch in zwei weiteren Nations-League-Spielen auf Serbien (1. Oktober, München) und wiederum Griechenland (4. Oktober, Thessaloniki).