Palpite Marseille x PSG - Ligue 1 - 20/09/2026

Nosso especialista em apostas compartilha seu palpite Marseille x PSG. O PSG deve aproveitar a má fase do Marseille para vencer este confronto.

Dicas de apostas para Marseille x PSG:

Half com mais gols do PSG: segundo tempo, com odds de 2.20 na Brazino777 ;

; 1X2 & Ambas as equipes marcam: PSG & sim, com odds de 2.27 na Brazino777 ;

; Artilheiro a qualquer momento: Amine Gouiri, com odds de 3.55 naBrazino777.

*Brazino777: autorizada pela Portaria SPA/MF nº 466/2025.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Nossa análise: forma de ambas as equipes

Palpite de placar: Marseille 1x2 PSG;

Palpite de artilheiros: Marseille – Amine Gouiri; PSG – Ousmane Dembélé, Ferran Torres.

Depois do primeiro jogo da Europa League na quinta-feira, a temporada do Marseille piorou ainda mais ao longo da semana. O OM sofreu uma goleada de 4 a 1 diante do Besiktas, dando sequência à sua má fase. Muito mais se esperava do Marseille após a chegada de Bruno Genesio como novo técnico no verão.

O início de temporada do Marseille está longe do ideal, e agora o time precisa se preparar para receber os campeões franceses e europeus no Stade Vélodrome no domingo à noite. O OM vive uma sequência de três derrotas na Ligue 1, o que o deixa na 13ª posição do campeonato após quatro rodadas. No entanto, este fim de semana oferece a chance de reagir e incomodar um PSG que não está no seu melhor momento.

Os parisienses também tiveram um início de temporada instável. Eles têm sofrido especialmente fora de casa nesta temporada e só conseguiram a primeira vitória na competição na semana passada. Isso veio acompanhado de uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava na estreia da Liga dos Campeões, também na semana passada. Luis Enrique espera que sua equipe agora deslanche a partir daqui. Atualmente, eles estão sete pontos piores do que estavam no mesmo estágio das duas últimas temporadas.

Os campeões chegam a Marselha na sétima colocação da tabela. Não é uma posição a que estejam acostumados, mesmo nesta fase inicial da temporada. Ainda assim, o desempenho fora de casa precisa melhorar se quiserem voltar a subir na classificação e defender o título.

Escalações esperadas para Marseille x PSG

Escalação esperada do Marseille: De Lange, Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson, Højbjerg, Harit, Gomes, Abdelli, Paixão, Gouiri;

Escalação esperada do PSG: Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Dembélé, Kvaratskhelia, Torres.

PSG ganha vida após o intervalo

O PSG teve um início relativamente lento na Ligue 1 nesta temporada. Não é que o time não tenha tentado marcar, mas a eficiência diante do gol tem sido um problema. Foram apenas seis gols em quatro partidas até aqui, um número abaixo do esperado para a equipe.

Les Rouges et Bleu têm se mostrado mais propensos a marcar no segundo tempo do que no primeiro. O PSG balançou as redes quatro das seis vezes na etapa complementar, o que representa 67% do total de gols. Ao observar especificamente o desempenho fora de casa, esse percentual sobe ainda mais.

Os visitantes marcaram 80% de seus gols após o intervalo nos jogos como visitante pelo campeonato nesta temporada. Eles precisaram encontrar uma marcha extra depois da conversa no vestiário, e embora isso não seja ideal para Enrique, é a realidade. Por isso, esperamos que o time volte forte na etapa final.

Dica de aposta 1 para Marseille x PSG: Half com mais gols do PSG: segundo tempo, com odds de 2.20 na Brazino777

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Veja as odds para resultado da partida

Reunimos, aqui, as cotações atualizadas para o confronto Marseille x PSG nas principais casas de apostas. Confira, a seguir, as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2.

Retrospecto do PSG fora de casa favorece os visitantes

Apesar de ter vencido apenas um dos três jogos fora de casa nesta temporada, o PSG é amplo favorito para vencer em Marselha. Isso pode se dever mais ao momento dos donos da casa do que ao desempenho dos visitantes. O time da casa perdeu os últimos quatro jogos seguidos em todas as competições, três deles pela Ligue 1.

Considerando que essas três derrotas foram para times que hoje ocupam o top 4, este confronto também não parece favorável para o Marseille. O PSG teve o melhor retrospecto fora de casa da competição na temporada passada, perdendo apenas quatro de suas 17 viagens. O elenco tem qualidade suficiente para sair de Marselha com a vitória.

Os parisienses venceram os donos da casa em quatro dos últimos cinco confrontos diretos, somando todas as competições. Os campeões perderam apenas uma das últimas 10 visitas ao Stade Vélodrome, somando sete vitórias nesse período. No entanto, há esperança para o time de Genesio furar a defesa do PSG: os parisienses mantiveram apenas uma vez o placar zerado em quatro jogos da Ligue 1, sofrendo seis gols nesse recorte.

Dica de aposta 2 para Marseille x PSG: 1X2 & Ambas as equipes marcam: PSG & sim, com odds de 2.27 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

Apostando no artilheiro em alta

Quando o PSG está em campo, é fácil confiar em qualquer um dos seus atacantes para balançar as redes. Ferran Torres tem sido um sopro de ar fresco para os parisienses desde que chegou. Ousmane Dembélé marcou duas vezes na Liga dos Campeões na semana passada, mas Khvicha Kvaratskhelia tem estado mais discreto do que de costume.

No entanto, é o homem do lado oposto que vive um excelente momento diante do gol. Amine Gouiri já marcou metade de todos os gols que fez na Ligue 1 na temporada passada, mas apenas nos quatro primeiros jogos desta temporada. O atacante argelino marcou quatro gols em quatro partidas pelo campeonato neste início de temporada, contra os oito gols em 22 partidas na temporada anterior.

Gouiri jogou apenas 23 minutos na competição europeia durante a semana, o que sugere que Genesio deve escalá-lo como titular diante dos campeões. Além de liderar a artilharia do campeonato nesta temporada, ele é o terceiro colocado no mercado de xGOT (expectativa de gols no alvo), com 3,4. Ele também tem superado sua expectativa de xG (expectativa de gols) de 2,49, motivo pelo qual apostamos nele para marcar no domingo à noite.

Dica de aposta 3 para Marseille x PSG: Artilheiro a qualquer momento: Amine Gouiri, com odds de 3.55 na Brazino777.

As odds foram verificadas no momento da redação deste artigo e estão sujeitas à alterações. Note que esta é apenas uma análise e não significa que a aposta será bem-sucedida, pois os esportes são imprevisíveis.

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