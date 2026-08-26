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TV-Guide und Übertragung des 1. FC Köln: Wo läuft welches Spiel des Effzeh live im TV und Livestream?

Bundesliga
Deutschland DFB-Pokal
1. FC Köln

Auch 2026/27 ist der 1. FC Köln sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal im Einsatz. Doch bei welchen Sendern und Streamingdiensten sind die Partien der Geißböcke live zu sehen? GOAL liefert Euch einen Überblick.

Der 1. FC Köln steht auch 2026/27 in Bundesliga und DFB-Pokal auf dem Platz. Da die Übertragungsrechte auf mehrere Anbieter verteilt sind, benötigen Fans verschiedene Sender und Streamingdienste, um keine Partie der Geißböcke zu verpassen.

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GOAL verrät Euch, wo Ihr die Spiele der Kölner live im TV und Stream sehen könnt.

TV-Guide und Übertragung des 1. FC Köln: Wo läuft welches Spiel des Effzeh live im TV und Livestream?

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1. FC Köln - Hoffenheim
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Auch in der Saison 2026/27 teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Sky zeigt exklusiv alle Freitagsspiele sowie die Einzelpartien am Samstag. Im Livestream sind die Begegnungen über SkyGo und WOW verfügbar.

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DAZN übernimmt ebenfalls einen großen Teil der Live-Berichterstattung. Der Streamingdienst zeigt die komplette Samstagskonferenz sowie sämtliche Sonntagsspiele live - sowohl über die DAZN-App als auch im Web.

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Auch im Free-TV gibt es ausgewählte Bundesliga-Partien zu sehen. Sat.1 überträgt unter anderem die Auftaktspiele der Hin- und Rückrunde. RTL darf zudem dank eines entsprechenden Rechtepakets bis zu zehn Begegnungen pro Saison kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen zeigen.

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TV-Guide und Übertragung des 1. FC Köln: Wo läuft welches Spiel des Effzeh live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief

Gründu

13. Februar 1948

Meistertitel

3

Pokalsiege

4

Europa-League-Titel

0

Champions-League-Titel

0

Rekordspieler

Toni Schumacher und Wolfgang Overath (542 Spiele)

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