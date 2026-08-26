Der 1. FC Köln steht auch 2026/27 in Bundesliga und DFB-Pokal auf dem Platz. Da die Übertragungsrechte auf mehrere Anbieter verteilt sind, benötigen Fans verschiedene Sender und Streamingdienste, um keine Partie der Geißböcke zu verpassen.

GOAL verrät Euch, wo Ihr die Spiele der Kölner live im TV und Stream sehen könnt.

TV-Guide und Übertragung des 1. FC Köln: Wo läuft welches Spiel des Effzeh live im TV und Livestream?

Auch in der Saison 2026/27 teilen sich Sky und DAZN die Übertragungsrechte an der Bundesliga. Sky zeigt exklusiv alle Freitagsspiele sowie die Einzelpartien am Samstag. Im Livestream sind die Begegnungen über SkyGo und WOW verfügbar.

DAZN übernimmt ebenfalls einen großen Teil der Live-Berichterstattung. Der Streamingdienst zeigt die komplette Samstagskonferenz sowie sämtliche Sonntagsspiele live - sowohl über die DAZN-App als auch im Web.

Auch im Free-TV gibt es ausgewählte Bundesliga-Partien zu sehen. Sat.1 überträgt unter anderem die Auftaktspiele der Hin- und Rückrunde. RTL darf zudem dank eines entsprechenden Rechtepakets bis zu zehn Begegnungen pro Saison kostenlos im frei empfangbaren Fernsehen zeigen.

TV-Guide und Übertragung des 1. FC Köln: Wo läuft welches Spiel des Effzeh live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief