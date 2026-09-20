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Deutschland 4
Deutschland 4 Übersicht
Deutschland 4, Spielplan und Ergebnisse
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Donnerstag, 24. September
Freitag, 25. September
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Cork City
|32
|22
|5
|5
|69
|30
|39
|71
|2
|Bray Wanderers
|33
|15
|8
|10
|64
|45
|19
|53
|3
|UCD
|33
|14
|7
|12
|57
|48
|9
|49
|4
|Cobh Ramblers
|33
|13
|7
|13
|42
|49
|-7
|46
|5
|Kerry FC
|33
|12
|9
|12
|40
|39
|1
|45