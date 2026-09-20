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Deutschland 4

Deutschland 4 Übersicht

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Deutschland 4, Spielplan und Ergebnisse

Donnerstag, 24. September
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MAG
0
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ATG
1
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GRS
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DOA
3
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Freitag, 25. September
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SHA
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HOM
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FRE
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STK
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OFC
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Aalen
AAL
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Cork City crestCork City32225569303971
S
N
U
S
U
2Bray Wanderers crestBray Wanderers331581064451953
S
S
S
U
N
3UCD crestUCD33147125748949
N
N
U
U
S
4Cobh Ramblers crestCobh Ramblers33137134249-746
U
N
S
U
U
5Kerry FC crestKerry FC33129124039145
S
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