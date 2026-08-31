Nach übereinstimmenden Berichten von Reviersport und Sky hat sich der 30-Jährige bereits mit Rot-Weiß Oberhausen auf einen Transfer geeinigt. Einzig der Medizincheck stehe noch aus, bevor die Rückkehr des Mittelfeldspielers offiziell gemacht werden kann. Offenbar soll er einen Zweijahresvertrag unterschreiben.

Meyer lief zuletzt zwei Jahre für APOEL Nikosia auf, ist jedoch seit Ende Juni vertragslos, sodass keine Ablöse fällig wird. Angeblich soll er die Rückkehr in seine Heimatstadt selbst angestrebt haben. Von 2002 bis 2004 lief er bereits in der Jugend für Rot-Weiß auf.

Nach einem Zwischenstopp beim MSV Duisburg schloss er sich 2009 dem Nachwuchs von Schalke 04 an. Dort gelang ihm als A-Jugend-Meister der Durchbruch zu den Profis und später der Sprung in die Nationalmannschaft, für die Meyer insgesamt vier Spiele absolvierte.

"Weltklassespieler" Max Meyer erlebt in England seinen Tiefpunkt

2018 verließ das einstige Top-Talent die Königsblauen allerdings ablösefrei, nachdem man sich im Revier nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen konnte. Sein Berater Roger Wittmann soll ihn in den Verhandlungen bekanntlich als "Weltklassespieler" betitelt haben. Meyer könnte angeblich "in jeder europäischen Spitzenmannschaft Stammspieler sein".

Eine europäische Spitzenmannschaft schlug im Sommer 2018 jedoch nicht zu, doch es reichte immerhin mit dem Wechsel zu Crystal Palace für einen renommierten Premier-League-Klub. In England geriet die Karriere des einst vielversprechenden DFB-Kickers jedoch immer weiter ins Stocken.

Im ersten Jahr konnte er zwar nicht überzeugen, erhielt aber immerhin regelmäßige Einsatzzeiten. Das änderte sich in der folgenden Spielzeit und in seiner dritten Saison auf der Insel flog er ganz aus dem Kader und absolvierte in der zweiten Jahreshälfte 2020 nur ein einziges Pflichtspiel für die U21. Es war der erste Karriere-Tiefpunkt.

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Kein Erfolg in Köln: Meyer kehrte schon einmal nach Deutschland zurück

Auch bei seiner Rückkehr nach Deutschland zum 1. FC Köln konnte Meyer anschließend nicht mehr an vergangene Leistungen anknüpfen. Gleiches galt für die folgenden Stationen bei Fenerbahce und Midtjylland. Erst 2022 erlebte er in der Schweiz beim FC Luzern noch einmal einen kleinen Umschwung. Doch trotz sportlich überwiegend guten Leistungen gab es wieder einmal Störfeuer. So wurde ihm nach einem blamablen Pokal-Aus die Kapitänsbinde entzogen. 2024 ließ er sich zu lange mit einer möglichen Vertragsverlängerung Zeit und stand im Sommer wieder ohne Arbeitgeber da.

Es ging für ihn nach Zypern, wo der ehemaligen Jungstar in insgesamt 53 Einsätzen sieben Scorerpunkte (zwei Tore, fünf Vorlagen) sammelte. Nun steht der U21-Europameister vor dem Abschied aus dem Profifußball. Immerhin liegt Oberhausen in der Regionalliga West nach fünf Spieltagen aktuell auf dem dritten Tabellenplatz.

Die Karrierestationen von Max Meyer im Überblick

Zeitraum Team 2013-2018 Schalke 04 2018-2021 Crystal Palace 2021 FC Köln 2021-2022 Fenerbahce 2022 FC Midtjylland 2022-2024 FC Luzern 2024-2026 APOEL Nikosia



