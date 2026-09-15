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TSV 1860 MünchenIMAGO / kolbert-press
GOAL

Übersetzt von

1860 München bei SpVgg Greuther Fürth II heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Löwen in der Regionalliga Bayern im TV und Livestream?

Deutschland 4
Greuther Fürth II - 1860 München
Greuther Fürth II
1860 München

Für den TSV 1860 München geht es heute mit dem nächsten Ligaspiel weiter. Die Löwen sind bei der zweiten Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth zu Gast und wollen die nächsten Punkte einfahren. Doch wo wird das Duell live übertragen? GOAL gibt Euch einen Überblick über die Übertragung im TV und Livestream.

Der TSV 1860 München ist am 9. Spieltag der Regionalliga Bayern auswärts gefordert. Am heutigen Dienstag (15. September) geht es für die Löwen gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Im Sportzentrum Fürth-Burgfarrnbach rollt der Ball ab 19 Uhr.

Doch wie können Fans die Partie live verfolgen? GOAL liefert die Infos zu den Übertragungsmöglichkeiten.

1860 München bei SpVgg Greuther Fürth II heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Löwen in der Regionalliga Bayern im TV und Livestream?


Im klassischen TV wird das Duell nicht übertragen. Eine kostenlose Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, gibt es dennoch: BR24Sport zeigt die Begegnung zwischen der SpVgg Greuther Fürth II und dem TSV 1860 München in voller Länge im Livestream.

Von der ersten bis zur letzten Minute können Fans das Geschehen damit kostenlos verfolgen. BR24Sport überträgt regelmäßig eine Partie pro Spieltag aus der Regionalliga Bayern live. Auch in Zukunft dürften daher weitere Auftritte der Löwen im Livestream zu sehen sein.

Thomas Kattenbeck begleitet die Partie als Kommentator.

1860 München bei SpVgg Greuther Fürth II heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Löwen in der Regionalliga Bayern im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung

SpVgg Greuther Fürth II vs. TSV 1860 München

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

9

Datum

15. September 2026

Uhrzeit

19 Uhr

Ort

Konrad-Ammon-Platz im Sportzentrum (Fürth-Burgfarrnbach)

Übertragung

BRSport24

1860 München bei SpVgg Greuther Fürth II heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Löwen in der Regionalliga Bayern im TV und Livestream? Die Tabelle am 8. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

TSV Buchbach

8

6

2

0

19:6

13

20

2

FC Memmingen

7

5

1

1

11:6

5

16

3

FV Illertissen

8

4

2

2

14:10

4

14

4

SpVgg Unterhaching

7

4

2

1

9:6

3

14

5

TSV 1860 München

7

3

4

0

16:9

7

13

6

DJK Vilzing

7

4

1

2

13:11

2

13

7

SC Eltersdorf

7

3

3

1

11:7

4

12

8

1. FC Schweinfurt 05

7

3

2

2

14:16

-2

11

9

FC Augsburg II

7

3

2

2

13:15

-2

11

10

Wacker Burghausen

8

3

1

4

19:16

3

10

11

TSV Aubstadt

7

2

2

3

14:13

1

8

12

TSV Schwaben Augsburg

8

2

2

4

7:12

-5

8

12

VfB Eichstätt

7

2

2

3

7:12

-5

8

14

1. FC Nürnberg II

7

2

1

4

12:13

-1

7

14

SpVgg Bayreuth

7

2

1

4

12:13

-1

7

16

Bayern München II

7

2

1

4

7:8

-1

7

17

TSV Landsberg

8

1

3

4

8:13

-5

6

18

SpVgg Greuther Fürth II

6

1

0

5

6:12

-6

3

19

SpVgg Ansbach

6

0

0

6

3:17

-14

0

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