Der TSV 1860 München ist am 9. Spieltag der Regionalliga Bayern auswärts gefordert. Am heutigen Dienstag (15. September) geht es für die Löwen gegen die zweite Mannschaft der SpVgg Greuther Fürth. Im Sportzentrum Fürth-Burgfarrnbach rollt der Ball ab 19 Uhr.

Doch wie können Fans die Partie live verfolgen? GOAL liefert die Infos zu den Übertragungsmöglichkeiten.

1860 München bei SpVgg Greuther Fürth II heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Löwen in der Regionalliga Bayern im TV und Livestream?





Im klassischen TV wird das Duell nicht übertragen. Eine kostenlose Möglichkeit, das Spiel live zu verfolgen, gibt es dennoch: BR24Sport zeigt die Begegnung zwischen der SpVgg Greuther Fürth II und dem TSV 1860 München in voller Länge im Livestream.

Von der ersten bis zur letzten Minute können Fans das Geschehen damit kostenlos verfolgen. BR24Sport überträgt regelmäßig eine Partie pro Spieltag aus der Regionalliga Bayern live. Auch in Zukunft dürften daher weitere Auftritte der Löwen im Livestream zu sehen sein.

Thomas Kattenbeck begleitet die Partie als Kommentator.

1860 München bei SpVgg Greuther Fürth II heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Löwen in der Regionalliga Bayern im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung SpVgg Greuther Fürth II vs. TSV 1860 München Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 9 Datum 15. September 2026 Uhrzeit 19 Uhr Ort Konrad-Ammon-Platz im Sportzentrum (Fürth-Burgfarrnbach) Übertragung BRSport24

1860 München bei SpVgg Greuther Fürth II heute live im Free-TV sehen: Wer zeigt / überträgt die Löwen in der Regionalliga Bayern im TV und Livestream? Die Tabelle am 8. Spieltag