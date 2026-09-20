Nach dem 1:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth am Dienstag ist der TSV 1860 München bereits am heutigen Sonntag (20. September) wieder gefordert. Am 10. Spieltag empfangen die Löwen die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße (München) ist um 15 Uhr.
Doch wo wird das Duell live übertragen? GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Nürnberg II live im BR?
Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Fans können das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Nürnberg II jedoch kostenlos im Livestream bei BR24Sport verfolgen. Der Sender zeigt die Begegnung in voller Länge.
Pro Spieltag überträgt BR24Sport eine Partie der Regionalliga Bayern live. Auch die Löwen sind daher regelmäßig im Programm vertreten. Das Duell mit Nürnberg kommentiert Bernd Schmelzer.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Nürnberg II live im BR? Wichtigste Infos
Begegnung
TSV 1860 München vs. 1. FC Nürnberg II
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Spieltag
10
Datum
20. September 2026
Uhrzeit
15 Uhr
Ort
Stadion an der Grünwalder Straße (München)
Übertragung
BRSport24
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Nürnberg II live im BR? Die Tabelle vor dem 10. Spieltag
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Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
TSV Buchbach
8
6
2
0
19:6
13
20
2
FC Memmingen
9
5
3
1
11:6
5
18
3
FV Illertissen
9
5
2
2
17:10
7
17
4
DJK Vilzing
9
4
3
2
14:12
2
15
5
TSV 1860 München
8
3
5
0
17:10
7
14
6
SpVgg Unterhaching
7
4
2
1
9:6
3
14
7
VfB Eichstätt
9
4
2
3
10:12
-2
14
8
SC Eltersdorf
8
3
3
2
11:9
2
12
9
FC Augsburg II
9
3
3
3
13:18
-5
12
10
Wacker Burghausen
9
3
2
4
19:16
3
11
11
1. FC Schweinfurt 05
9
3
2
4
14:20
-6
11
12
1. FC Nürnberg II
8
3
1
4
17:13
4
10
13
SpVgg Bayreuth
9
3
1
5
13:14
-1
10
14
TSV Aubstadt
8
2
2
4
14:14
0
8
15
Bayern München II
8
2
2
4
7:8
-1
8
16
TSV Schwaben Augsburg
9
2
2
5
7:17
-10
8
17
SpVgg Greuther Fürth II
8
2
1
5
10:13
-3
7
18
TSV Landsberg
8
1
3
4
8:13
-5
6
19
SpVgg Ansbach
8
1
1
6
5:18
-13
4