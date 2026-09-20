Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
TSV 1860 München TrainerIMAGO / Zink
GOAL

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Nürnberg II live im BR?

Deutschland 4
1860 München - Nürnberg II
1860 München
Nürnberg II

In der Regionalliga Bayern trifft der TSV 1860 München heute auf den 1. FC Nürnberg II. Doch wo wird die Partie live übertragen? GOAL verrät Euch, wie Ihr das Duell im TV und Livestream verfolgen könnt.

Nach dem 1:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth am Dienstag ist der TSV 1860 München bereits am heutigen Sonntag (20. September) wieder gefordert. Am 10. Spieltag empfangen die Löwen die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße (München) ist um 15 Uhr.

Doch wo wird das Duell live übertragen? GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Nürnberg II live im BR?


Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Fans können das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Nürnberg II jedoch kostenlos im Livestream bei BR24Sport verfolgen. Der Sender zeigt die Begegnung in voller Länge.

Pro Spieltag überträgt BR24Sport eine Partie der Regionalliga Bayern live. Auch die Löwen sind daher regelmäßig im Programm vertreten. Das Duell mit Nürnberg kommentiert Bernd Schmelzer.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Nürnberg II live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung

TSV 1860 München vs. 1. FC Nürnberg II

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

10

Datum

20. September 2026

Uhrzeit

15 Uhr

Ort

Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Übertragung

BRSport24

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Nürnberg II live im BR? Die Tabelle vor dem 10. Spieltag

#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

TSV Buchbach

8

6

2

0

19:6

13

20

2

FC Memmingen

9

5

3

1

11:6

5

18

3

FV Illertissen

9

5

2

2

17:10

7

17

4

DJK Vilzing

9

4

3

2

14:12

2

15

5

TSV 1860 München

8

3

5

0

17:10

7

14

6

SpVgg Unterhaching

7

4

2

1

9:6

3

14

7

VfB Eichstätt

9

4

2

3

10:12

-2

14

8

SC Eltersdorf

8

3

3

2

11:9

2

12

9

FC Augsburg II

9

3

3

3

13:18

-5

12

10

Wacker Burghausen

9

3

2

4

19:16

3

11

11

1. FC Schweinfurt 05

9

3

2

4

14:20

-6

11

12

1. FC Nürnberg II

8

3

1

4

17:13

4

10

13

SpVgg Bayreuth

9

3

1

5

13:14

-1

10

14

TSV Aubstadt

8

2

2

4

14:14

0

8

15

Bayern München II

8

2

2

4

7:8

-1

8

16

TSV Schwaben Augsburg

9

2

2

5

7:17

-10

8

17

SpVgg Greuther Fürth II

8

2

1

5

10:13

-3

7

18

TSV Landsberg

8

1

3

4

8:13

-5

6

19

SpVgg Ansbach

8

1

1

6

5:18

-13

4

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen