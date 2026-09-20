Nach dem 1:1 gegen die SpVgg Greuther Fürth am Dienstag ist der TSV 1860 München bereits am heutigen Sonntag (20. September) wieder gefordert. Am 10. Spieltag empfangen die Löwen die zweite Mannschaft des 1. FC Nürnberg. Anpfiff im Stadion an der Grünwalder Straße (München) ist um 15 Uhr.

Doch wo wird das Duell live übertragen? GOAL verrät Euch, wie Ihr die Partie live verfolgen könnt.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Nürnberg II live im BR?





Im Free-TV ist die Partie nicht zu sehen. Fans können das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem 1. FC Nürnberg II jedoch kostenlos im Livestream bei BR24Sport verfolgen. Der Sender zeigt die Begegnung in voller Länge.

Pro Spieltag überträgt BR24Sport eine Partie der Regionalliga Bayern live. Auch die Löwen sind daher regelmäßig im Programm vertreten. Das Duell mit Nürnberg kommentiert Bernd Schmelzer.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Nürnberg II live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung TSV 1860 München vs. 1. FC Nürnberg II Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 10 Datum 20. September 2026 Uhrzeit 15 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße (München) Übertragung BRSport24

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen 1. FC Nürnberg II live im BR? Die Tabelle vor dem 10. Spieltag