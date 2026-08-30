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TSV 1860 München v MSV Duisburg - 3. LigaGetty Images Sport
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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Landsberg live im BR?

Deutschland 4
1860 München - TSV Landsberg
1860 München
TSV Landsberg

Nach dem Aus im DFB-Pokal richtet sich der Fokus beim TSV 1860 München wieder auf die Regionalliga Bayern. Am heutigen Sonntag treffen die Löwen auf den TSV Landsberg. Wo Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Der TSV 1860 München empfängt am heutigen Sonntag (30. August) den TSV Landsberg. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße. Nach dem Zwangsabstieg haben die Löwen ein klares Ziel: die schnellstmögliche Rückkehr in den Profifußball und damit der Aufstieg aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga.

Doch wo könnt Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen? Gibt es darüber hinaus eine kostenlose Übertragung im Free-TV? GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Landsberg live im BR?

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird die Partie nicht zu sehen sein. Der BR verzichtet auf eine TV-Übertragung. Dafür gibt es eine gute Nachricht für alle Fans: Das Duell ist über die komplette Spielzeit kostenlos im Livestream zu verfolgen.

BR24Sport zeigt pro Spieltag eine Partie aus der Regionalliga Bayern im kostenlosen Livestream. Auch das Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und dem TSV Landsberg gehört diesmal dazu. Die Löwen werden auch in Zukunft häufiger bei BR24Sport live zu sehen sein.

Kommentiert wird die Partie von Lukas Schönmüller, der durch die Liveübertragung führen wird.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Landsberg live im BR? Die wichtigsten Infos

Begegnung

TSV 1860 München vs. TSV Landsberg

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

6

Datum

30. August 2026, Sonntag

Uhrzeit

15 Uhr

Ort

Stadion an der Grünwalder Straße (München)

Übertragung

BR24Sport

11860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Landsberg live im BR?

Die aktuelle Tabelle

Platz

Mannschaft

Spiele

Tore

Punkte

1.

FV Illertissen

5

12:4

11

1.

TSV Buchbach

5

12:4

11

3.

FC Augsburg II

5

10:9

10

4.

FC Memmingen

4

8:5

9

5.

DJK Vilzing

5

6:5

9

6.

TSV 1860 München

4

10:6

8

7.

SC Eltersdorf

5

5:4

8

8.

1. FC Schweinfurt 05

5

7:9

8

9.

Wacker Burghausen

5

10:7

7

10.

SpVgg Bayreuth

5

9:7

7

11.

SpVgg Unterhaching

4

3:4

7

12.

TSV Aubstadt

4

10:7

5

13.

TSV Schwaben Augsburg

5

5:7

5

14.

VfB Eichstätt

5

4:9

5

15.

1. FC Nürnberg II

5

6:9

4

16.

SpVgg Greuther Fürth II

5

4:7

3

17.

TSV Landsberg

5

4:8

2

18.

FC Bayern München II

3

1:4

1

19.

SpVgg Ansbach 09

4

2:13

0

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