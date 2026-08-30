Der TSV 1860 München empfängt am heutigen Sonntag (30. August) den TSV Landsberg. Anpfiff der Partie ist um 15 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße. Nach dem Zwangsabstieg haben die Löwen ein klares Ziel: die schnellstmögliche Rückkehr in den Profifußball und damit der Aufstieg aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga.

Doch wo könnt Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen? Gibt es darüber hinaus eine kostenlose Übertragung im Free-TV? GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen zur Übertragung.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Landsberg live im BR?

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen wird die Partie nicht zu sehen sein. Der BR verzichtet auf eine TV-Übertragung. Dafür gibt es eine gute Nachricht für alle Fans: Das Duell ist über die komplette Spielzeit kostenlos im Livestream zu verfolgen.

BR24Sport zeigt pro Spieltag eine Partie aus der Regionalliga Bayern im kostenlosen Livestream. Auch das Aufeinandertreffen zwischen 1860 München und dem TSV Landsberg gehört diesmal dazu. Die Löwen werden auch in Zukunft häufiger bei BR24Sport live zu sehen sein.

Kommentiert wird die Partie von Lukas Schönmüller, der durch die Liveübertragung führen wird.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Landsberg live im BR? Die wichtigsten Infos

Begegnung TSV 1860 München vs. TSV Landsberg Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 6 Datum 30. August 2026, Sonntag Uhrzeit 15 Uhr Ort Stadion an der Grünwalder Straße (München) Übertragung BR24Sport

11860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Landsberg live im BR?

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