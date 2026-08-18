Der TSV 1860 München ist nach drei Spieltagen noch ungeschlagen. Mit einem Sieg und zwei Unentschieden geht es für die Löwen am heutigen Dienstag, 18. August, am 5. Spieltag der Regionalliga Bayern zum TSV Aubstadt. Anpfiff in der NGN-Arena in Aubstadt ist um 19 Uhr.

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1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Aubstadt live im BR?





Das Duell zwischen Aubstadt und den Löwen ist live und in voller Länge bei BR24Sport zu sehen. Eine klassische Free-TV-Übertragung im BR-Fernsehen gibt es also nicht. Die Übertragung startet bereits um 18.55 Uhr, als Kommentator ist Bernd Schmelzer im Einsatz.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Aubstadt live im BR? Wichtigste Infos

Begegnung TSV Aubstadt vs. TSV 1860 München Wettbewerb Regionalliga Bayern Spieltag 5 Datum 18. August 2026 Uhrzeit 19 Uhr Ort NGN-Arena (Aubstadt) Übertragung BR24Sport

Regionalliga Bayern: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag