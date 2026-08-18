Der TSV 1860 München ist nach drei Spieltagen noch ungeschlagen. Mit einem Sieg und zwei Unentschieden geht es für die Löwen am heutigen Dienstag, 18. August, am 5. Spieltag der Regionalliga Bayern zum TSV Aubstadt. Anpfiff in der NGN-Arena in Aubstadt ist um 19 Uhr.
Wie Ihr die Partie live im TV und Livestream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei GOAL.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Aubstadt live im BR?
Das Duell zwischen Aubstadt und den Löwen ist live und in voller Länge bei BR24Sport zu sehen. Eine klassische Free-TV-Übertragung im BR-Fernsehen gibt es also nicht. Die Übertragung startet bereits um 18.55 Uhr, als Kommentator ist Bernd Schmelzer im Einsatz.
1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen TSV Aubstadt live im BR? Wichtigste Infos
Begegnung
TSV Aubstadt vs. TSV 1860 München
Wettbewerb
Regionalliga Bayern
Spieltag
5
Datum
18. August 2026
Uhrzeit
19 Uhr
Ort
NGN-Arena (Aubstadt)
Übertragung
BR24Sport
Regionalliga Bayern: Die Tabelle vor dem 5. Spieltag
#
Mannschaft
Sp.
S
U
N
Tore
Diff.
Pkt.
1
FV Illertissen
4
3
1
0
10:2
8
10
2
FC Memmingen
4
3
0
1
8:5
3
9
3
DJK Vilzing
4
3
0
1
6:4
2
9
4
TSV Buchbach
4
2
2
0
9:3
6
8
5
Wacker Burghausen
4
2
1
1
9:4
5
7
6
FC Augsburg II
4
2
1
1
8:8
0
7
7
SpVgg Unterhaching
4
2
1
1
3:4
-1
7
8
SpVgg Bayreuth
4
2
0
2
7:5
2
6
9
TSV Aubstadt
3
1
2
0
8:4
4
5
10
TSV 1860 München
3
1
2
0
7:4
3
5
11
SC Eltersdorf
4
1
2
1
2:2
0
5
12
TSV Schwaben Augsburg
4
1
2
1
4:5
-1
5
13
1. FC Schweinfurt 05
4
1
2
1
6:9
-3
5
14
VfB Eichstätt
4
1
1
2
4:9
-5
4
15
SpVgg Greuther Fürth II
4
1
0
3
2:4
-2
3
16
Bayern München II
3
0
1
2
1:4
-3
1
17
TSV Landsberg
4
0
1
3
4:8
-4
1
18
1. FC Nürnberg II
4
0
1
3
3:8
-5
1
19
SpVgg Ansbach
3
0
0
3
1:10
-9
0