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TSV 1860 MünchenIMAGO / Sven Simon
GOAL

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen DJK Vilzing live im BR?

Deutschland 4
DJK Vilzing - 1860 München
DJK Vilzing
1860 München

Nach dem bisherigen Saisonstart steht für den TSV 1860 München heute die nächste Aufgabe in der Regionalliga Bayern an. Die Löwen gastieren bei der DJK Vilzing und wollen dort im Kampf um die nächsten Punkte nachlegen. Wie Ihr die Partie live verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach einem durchwachsenen Auftakt in die neue Regionalliga-Saison ist der TSV 1860 München am heutigen Freitag, den 4. September, bei der DJK Vilzing zu Gast. Aus den ersten fünf Partien holten die Löwen zwei Siege und drei Unentschieden und wollen nun am 7. Spieltag einen Sieg einfahren. Anpfiff im Manfred-Zollner-Stadion in Cham/Vilzing ist um 19 Uhr.

Doch wo wird die Partie live übertragen? GOAL verrät Euch, wie Ihr das Duell zwischen Vilzing und 1860 München live verfolgen könnt.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen DJK Vilzing live im BR?


Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen müssen Fans diesmal auf eine Live-Übertragung verzichten. Ganz ohne Bewegtbilder bleibt die Partie zwischen der DJK Vilzing und dem TSV 1860 München allerdings nicht: BR24Sport zeigt das Duell im kostenlosen Livestream in voller Länge.

Von der ersten bis zur letzten Minute könnt Ihr die Begegnung damit live verfolgen, ohne dafür bezahlen zu müssen. BR24Sport überträgt pro Spieltag eine Partie aus der Regionalliga Bayern - und auch in Zukunft dürften die Löwen daher regelmäßig Teil des Liveprogramms sein.

Am Mikrofon begleitet Kommentator Marcel Seufert das Geschehen im Manfred-Zollner-Stadion.

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen DJK Vilzing live im BR? Wichtigste Infos


Begegnung

DJK Vilzing vs. TSV 1860 München

Wettbewerb

Regionalliga Bayern

Spieltag

7

Datum

4. September 2026

Uhrzeit

19 Uhr

Ort

Manfred-Zollner-Stadion (Cham/Vilzing)

Übertragung

BRSport24

1860 München heute live im Free TV? Läuft das Spiel der Löwen gegen DJK Vilzing live im BR? Die aktuelle Tabelle


#

Mannschaft

Sp.

S

U

N

Tore

Diff.

Pkt.

1

TSV Buchbach

6

4

2

0

14:5

9

14

2

FC Memmingen

6

4

1

1

10:6

4

13

3

DJK Vilzing

6

4

0

2

11:9

2

12

4

FV Illertissen

6

3

2

1

12:6

6

11

5

FC Augsburg II

6

3

2

1

13:12

1

11

6

1. FC Schweinfurt 05

6

3

2

1

12:11

1

11

7

TSV 1860 München

5

2

3

0

11:7

4

9

8

SC Eltersdorf

6

2

3

1

8:7

1

9

9

TSV Schwaben Augsburg

6

2

2

2

7:8

-1

8

10

SpVgg Unterhaching

5

2

2

1

3:4

-1

8

11

VfB Eichstätt

6

2

2

2

7:9

-2

8

12

Wacker Burghausen

6

2

1

3

14:12

2

7

13

SpVgg Bayreuth

6

2

1

3

10:9

1

7

14

TSV Aubstadt

5

1

2

2

10:10

0

5

15

Bayern München II

5

1

1

3

4:6

-2

4

16

1. FC Nürnberg II

5

1

1

3

6:9

-3

4

17

TSV Landsberg

6

0

3

3

5:9

-4

3

18

SpVgg Greuther Fürth II

6

1

0

5

6:12

-6

3

19

SpVgg Ansbach

5

0

0

5

3:15

-12

0

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