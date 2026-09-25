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Champions League
Champions League Übersicht
Champions League, Spielplan und Ergebnisse
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Mittwoch, 9. September
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|Paris Saint-Germain
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|3
|2
|Bayern München
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|3
|FC Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|4
|Manchester United
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|5
|Como
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3