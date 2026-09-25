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Champions League

Champions League Übersicht

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Champions League, Spielplan und Ergebnisse

Mittwoch, 9. September
Bayern München badge
Bayern München
FCB
5
Bodö/Glimt badge
Bodö/Glimt
BOD
0
END
Como badge
Como
COM
4
RB Leipzig badge
RB Leipzig
RBL
1
END
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
2
Lens badge
Lens
RCL
3
END
Montag, 12. Oktober
Sabah FK badge
Sabah FK
SAB
Sl. Prag badge
Sl. Prag
SLP
Lens badge
Lens
RCL
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
Manchester United badge
Manchester United
MUN
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain11006153
S
2Bayern München crestBayern München11005053
S
3FC Barcelona crestFC Barcelona11005143
S
4Manchester United crestManchester United11004043
S
5Como crestComo11004133
S
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