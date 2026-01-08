Auch in diesem Jahr wollen die Königlichen wieder in zahlreichen Wettbewerben mitmischen: Neben La Liga sind sie auch in der Champions League, in der Copa del Rey und der Supercopa gefragt.

Welche Sender die Übertragungen von Real übernehmen, erfahrt ihr hier.

TV-Guide und Übertragung für Real Madrid: Wo läuft welches Spiel der Königlichen live im TV und Livestream?

Real Madrid in La Liga: Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Heimat von La Liga in Deutschland ist auch in diesem Jahr wieder bei DAZN. Der Streamingdienst besitzt hierzulande die exklusiven Übertragungsrechte an der spanischen Liga und zeigt alle Spiele von Real Madrid live und on demand in voller Länge.

Für den Zugriff braucht Ihr ein kostenpflichtiges Abonnement, die Liga ist in sämtlichen Paketen inkludiert.

Getty Images

Real Madrid in der Champions League: Übertragung im Free-TV und Livestream

Auch die Königsklasse wird hierzulande von DAZN ausgestrahlt - zumindest die allermeisten Spiele. Nur ein Dienstagsspiel in jeder Woche wird von Prime Video gezeigt, alle weiteren Partien findet Ihr bei DAZN.

Ob Ihr die CL-Begegnungen von Real sehen könnt, hängt also ein bisschen von der Ansetzung ab. Mittwochs findet Ihr die Duelle der Königlichen immer bei DAZN, dienstags könnte es auch sein, dass sich Prime Video die Rechte geschnappt hat.

Getty Images

Real Madrid in der Copa del Rey und Supercopa: Übertragung im Free-TV und Livestream

Auch die Copa del Rey findet Ihr bei DAZN. Der Streamingdienst besitzt noch bis Ende der Saison 2028/29 die Rechte am spanischen Pokal.

Und die Supercopa? Die wird von Sportdigital FUSSBALL ausgestrahlt, die Übertragungen des Dienstes sind darüber hinaus auch mehrkostenfrei in Euren Paketen bei MagentaSport und DAZN inkludiert.

TV-Guide und Übertragung von Real Madrid: Wo läuft welches Spiel der Königlichen live im TV und Livestream? Der Verein im Steckbrief