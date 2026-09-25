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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1FC Barcelona crestFC Barcelona77003172421
S
S
S
S
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2Atletico Madrid crestAtletico Madrid7511167916
S
S
S
N
S
3Real Betis crestReal Betis751197216
U
S
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S
N
4Real Madrid crestReal Madrid75021881015
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5FC Sevilla crestFC Sevilla7412109113
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