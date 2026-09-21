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Spanien Copa del Rey
Spanien Copa del Rey Übersicht
Spanien Copa del Rey, Spielplan und Ergebnisse
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Mittwoch, 4. Februar
Dienstag, 10. Februar
Mittwoch, 11. Februar
Montag, 2. März
Dienstag, 3. März
Freitag, 17. April
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|OL Lyonnes
|3
|3
|0
|0
|22
|3
|19
|9
|2
|Paris Saint Germain
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|5
|9
|3
|Marseille
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|2
|7
|4
|Paris FC
|3
|2
|0
|1
|5
|7
|-2
|6
|5
|Montpellier
|3
|1
|1
|1
|5
|2
|3
|4