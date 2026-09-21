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Spanien Copa del Rey

Spanien Copa del Rey Übersicht

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Spanien Copa del Rey, Spielplan und Ergebnisse

Mittwoch, 4. Februar
Real Betis badge
Real Betis
BET
0
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
5
END
Dienstag, 10. Februar
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
END
Mittwoch, 11. Februar
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
4
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
0
END
Montag, 2. März
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
0
END
ges 3 - 4
Dienstag, 3. März
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Athletic Bilbao badge
Athletic Bilbao
ATH
0
END
ges 2 - 0
Freitag, 17. April
Atletico Madrid badge
Atletico Madrid
ATM
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
2
END
elf 3 - 4
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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1OL Lyonnes crestOL Lyonnes3300223199
S
S
S
2Paris Saint Germain crestParis Saint Germain33005059
S
S
S
3Marseille crestMarseille32103127
U
S
S
4Paris FC crestParis FC320157-26
S
N
S
5Montpellier crestMontpellier31115234
U
N
S
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