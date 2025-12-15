TV-Guide und Übertragung von Borussia Dortmund: Wo läuft welches Spiel vom BVB live im TV und Livestream?

Während für die Schwarz-Gelben im DFB-Pokal bereits Endstation war, sind sie in der Bundesliga und in der Champions League weiterhin gefordert. Wer kein Spiel verpassen möchte, kommt nicht umhin, mehrere Abonnements bei verschiedenen Anbietern abzuschließen.

Welcher Sender die jeweiligen Spiele des BVB zeigt, erfahrt Ihr hier.

TV-Guide und Übertragung von Borussia Dortmund: Wo läuft welches Spiel des BVB live im TV und Livestream?

Borussia Dortmund in der Bundesliga: Übertragung von BVB Spielen im Free-TV und Livestream

In der laufenden Saison sind die Übertragungsrechte an der Bundesliga zwischen Sky und DAZN aufgeteilt. Sky zeigt das Spiel am Freitagabend, sämtliche Partien am Samstagnachmittag sowie das Topspiel am Samstagabend. Damit laufen rund 80 Prozent aller Bundesligabegegnungen live und exklusiv bei Sky. Bei WOW oder via Sky-Go-App könnt Ihr die Spiele des BVB per Livestream verfolgen.

DAZN übernimmt in der Saison 2025/2026 die Übertragung von einem Großteil der Begegnungen in der Bundesliga. So hat der Streamingdienst die Konferenz am Samstag im Programm. Außerdem laufen alle Einzelspiele am Sonntag live und exklusiv bei DAZN. Damit hängt die Übertragung davon ab, wie die Partie von Borussia Dortmund angesetzt ist.

Borussia Dortmund (BVB) in der Champions League im Free-TV und Livestream

Live im Free-TV bei SAT.1 ist die Bundesliga nur zu ausgewählten Terminen zu sehen – etwa beim Eröffnungsspiel der Hin- und Rückrunde oder beim letzten Freitagsspiel vor der Winterpause.

Die Champions-League-Partien werden zwischen DAZN und Amazon Prime aufgeteilt. DAZN überträgt am Dienstag acht der neun Begegnungen sowie alle Spiele am Mittwochabend live, zudem läuft dort auch die Konferenz an beiden Spieltagen. Amazon Prime zeigt jeweils das Topspiel am Dienstag.

Erreicht Borussia Dortmund das Endspiel, ist die Begegnung auch frei empfangbar zu sehen – die Übertragung liegt dann beim ZDF.

