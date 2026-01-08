Der FC Barcelona greift in dieser Saison gleich wieder in mehreren Wettbewerben an: Die Katalanen wollen in La Liga, in der Champions League, in der Copa del Rey und der Supercopa um Titel kämpfen.

Welche Sender die Übertragungen von Barcelona übernehmen, erfahrt ihr hier.

TV-Guide und Übertragung des FC Barcelona: Wo läuft welches Spiel von Barca live im TV und Livestream?

FC Barcelona in La Liga: Übertragung im Free-TV und Livestream

La Liga wird in Deutschland exklusiv von DAZN übertragen, der Streamingdienst besitzt schon seit seiner Gründung die Rechte an der spanischen Liga - und zeigt sämtliche Partien der Katalanen live und on demand in voller Länge.

Welches Abo Ihr abschließt, ist egal: La Liga ist in beiden Paketen inkludiert.

FC Barcelona in der Champions League: Übertragung im Free-TV und Livestream

Das Gleiche gilt auch für die Champions League - zumindest fast. Ein Dienstagsspiel pro Woche wird von Prime Video ausgestrahlt, alle weiteren liegen bei DAZN.

An Dienstagen müsst Ihr also immer einen Blick auf den Übertragungsplan werfen, mittwochs könnt Ihr immer bei DAZN einschalten.

FC Barcelona in der Copa del Rey und Supercopa: Übertragung im Free-TV und Livestream

Zu guter Letzt noch die Pokale: Die Copa del Rey wird ebenfalls bei DAZN ausgestrahlt, und zwar noch bis Ende der Saison 2028/29. Erst vor Kurzem hat der Sender sich die Rechte gesichert.

Die Supercopa wird von Sportdigital FUSSBALL gezeigt, die Supercopa-Übertragungen des Dienstes sind außerdem bei MagentaSport und DAZN inkludiert.

