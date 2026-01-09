TV-Guide und Übertragung von Manchester City: Wo läuft welches Spiel von City live im TV und Livestream?

Manchester City bleibt Jahr für Jahr ein Fixpunkt im internationalen Spitzenfußball. Wer die Spiele der Skyblues vollständig verfolgen möchte, kommt allerdings nicht mit einem einzigen Streamingdienst aus. Je nach Wettbewerb greifen unterschiedliche Rechtepakete – und damit auch verschiedene Anbieter.

Welche Sender für City relevant sind, findet Ihr im Überblick weiter unten.

TV-Guide und Übertragung von Manchester City: Wo laufen die Spiele der Skyblues live im TV und Livestream?

Getty Images

Manchester City in der Premier League: Übertragung im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte an der Premier League liegen in Deutschland weiterhin bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt alle Spiele live, wahlweise als Einzelpartie oder in der Konferenz. Über WOW oder die Sky-Go-App könnt Ihr die Begegnungen von Manchester City auch im Livestream verfolgen.

Zusätzlich hat sich Sky ab der Saison 2025/26 auch die Rechte an der English Football League (EFL) sowie am Carabao Cup gesichert. Damit laufen mögliche City-Auftritte im Ligapokal und bei Duellen mit unterklassigen Teams ebenfalls live bei Sky.

Manchester City im FA Cup und Community Shield im Livestream

Der traditionsreiche FA Cup sowie der FA Community Shield sind in Deutschland exklusiv bei DAZN zu sehen. Der Streamingdienst hat sich die Rechte für mehrere Jahre gesichert und überträgt alle relevanten Partien live.

Getty Images

Manchester City in der Champions League im Free-TV und Livestream

In der Champions League verteilt sich die Übertragung auf mehrere Plattformen. Der Großteil der Spiele von Manchester City läuft live bei DAZN. Pro Spieltag ist jedoch ein Topspiel am Dienstag exklusiv bei Amazon Prime Video zu sehen.

Ab der Saison 2027/28 steht zudem ein größerer Umbruch an: Der neue Streaminganbieter Paramount+ steigt dann in die Champions-League-Übertragung ein und übernimmt einen Großteil der Rechte. Alle Details zum neuen Rechtepaket gibt es hier.

Sollte Manchester City das Finale erreichen, wird dieses – wie gewohnt – auch im Free-TV übertragen. In diesem Fall ist das ZDF die erste Adresse.

TV-Guide Manchester City: Der Verein im Steckbrief