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Niederlande Eredivisie
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Niederlande Eredivisie, Spielplan und Ergebnisse
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Donnerstag, 6. August
Freitag, 7. August
Samstag, 8. August
Tabelle
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|Pos.
|Team
|P
|S
|U
|N
|T
|G
|+/-
|Pkt
|Form
|1
|ADO Den Haag
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|AZ Alkmaar
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Ajax Amsterdam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|SC Cambuur-Leeuwarden
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|Excelsior Rotterdam
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0