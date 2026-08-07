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Tabelle

Pos.TeamPSUNTG+/-PktForm
1ADO Den Haag crestADO Den Haag00000000
2AZ Alkmaar crestAZ Alkmaar00000000
3Ajax Amsterdam crestAjax Amsterdam00000000
4SC Cambuur-Leeuwarden crestSC Cambuur-Leeuwarden00000000
5Excelsior Rotterdam crestExcelsior Rotterdam00000000
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