Eintracht Frankfurt ist mit einem ersten Angebot für Anton Gaaei von Ajax Amsterdam angeblich krachend gescheitert. Das berichtet die niederländische Tageszeitung De Telegraaf. Demnach hätte der niederländische Rekordmeister die erste Offerte, die nur zwei Millionen Euro betrug, "weggelacht", also amüsiert zurückgewiesen. Sky hatte von einem Angebot in Höhe von fünf Millionen Euro gesprochen, doch dem Bericht aus Holland zufolge versuchte die SGE wohl vergeblich, ein echtes Schnäppchen zu landen.
Ajax amüsiert sich über Mini-Angebot: Eintracht Frankfurt muss für Außenverteidiger offenbar deutlich nachlegen
Ajax will offenbar acht Millionen Euro für Anton Gaaei haben
Ajax möchte ein Vielfaches der gebotenen zwei Millionen Euro haben, angeblich mindestens acht Millionen. Gaaei hat in Amsterdam noch einen bis 2028 laufenden Vertrag und ist eigentlich kein klarer Verkaufskandidat bei Ajax, sondern kommt auch in den Plänen des neuen Trainers Michel vor.
Der Plan des Rechtsverteidigers ist es aber wohl, nach Frankfurt zu wechseln, denn mit der SGE gibt es bereits eine mündliche Einigung. Die Eintracht müsste nun noch bei der Ablösesumme ordentlich nachlegen, damit der Deal über die Bühne gehen kann.
- Getty Images
Anton Gaaei könnte bei Eintracht Frankfurt Rasmus Kristensen ersetzen
In Frankfurt herrscht auf Gaaeis Position rechts hinten aktuell Bedarf, da sich Rasmus Kristensen aus privaten Gründen in seine Heimat zum FC Midtjylland verabschiedet hat. Nnamdi Collins fällt verletzt aus, sodass nur noch der junge Elias Baum und der erfahrene Timmy Chandler als Rechtsverteidiger zur Verfügung stehen. Durch den Verkauf von Nene Brown zum FC Bayern München für rund 50 Millionen Euro ist die Transferkasse der SGE mittlerweile prall gefüllt.
Ajax holte Gaaei 2023 für 4,5 Millionen Euro von Viborg aus Dänemark. Der Abwehrspieler hat 111 Pflichtspiele für die Amsterdamer gemacht, in denen ihm sieben Tore gelangen. Im Juni 2025 debütierte er im Nationalteam.
Die Zahlen von Anton Gaaei in der Saison 25/26:
- Spiele: 37
- Einsatzminuten: 2600
- Tore: 3
- Assists: 5
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