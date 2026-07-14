Ajax amüsiert sich über Mini-Angebot: Eintracht Frankfurt muss für Außenverteidiger offenbar deutlich nachlegen

Ajax möchte ein Vielfaches der gebotenen zwei Millionen Euro haben, angeblich mindestens acht Millionen. Gaaei hat in Amsterdam noch einen bis 2028 laufenden Vertrag und ist eigentlich kein klarer Verkaufskandidat bei Ajax, sondern kommt auch in den Plänen des neuen Trainers Michel vor.

Der Plan des Rechtsverteidigers ist es aber wohl, nach Frankfurt zu wechseln, denn mit der SGE gibt es bereits eine mündliche Einigung. Die Eintracht müsste nun noch bei der Ablösesumme ordentlich nachlegen, damit der Deal über die Bühne gehen kann.